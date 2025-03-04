日本傳媒報道，連續四年獲米芝蓮一星榮譽的名店大阪「喜一」爆食物中毒事件，至今56名顧客中招，部份人證實感染諾如病毒，餐廳遭當地衞生部門勒令無限期停業。

到底前稱諾沃克病毒的諾如病毒是什麼？根據香港衞生防護中心及食物安中心解釋，諾如病毒可引致急性腸胃炎，極少量的諾如病毒，即約10-100顆粒已具傳染性，在高風險人士中染病率超過 50% 。

除食用受病毒污染的食物或水後外，接觸受污染的物品；或經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播，亦可以傳播，而感染於冬天較為常見。諾如病毒病徵、傳播途徑、治理及預防方法一文看清。

大阪府河內長野市知名日本料理店「喜一」遭當地衞生部門勒令無限期停業。（日本料理 喜一Facebook）

大阪府河內長野市知名日本料理店「喜一」遭當地衞生部門勒令無限期停業。（日本料理 喜一Facebook）

諾如病毒｜傳染途徑

諾如病毒以往常被稱為諾沃克類病毒，引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。不過，除食用受病毒污染的食物或水外，相關病毒也可以經過接觸或經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播，其中在人多聚集的地方，如學校、安老院舍、酒店、遊戲設施場地及郵輪等，病毒都可以引致急性腸胃炎爆發。

諾如病毒｜高危群組

據衞生防護中心顯示，所有年齡組別的人士均有機會受感染，當中孕婦、嬰兒、幼兒、老人和免疫系統較弱等易受感染的群組，而感染於冬天較為常見。

諾如病毒｜病徵

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。只要為患者補充足夠水分，並提供輔助性治療，大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

食物安全中心指生長在受污染水域的蠔，體內可能存在病原體，包括諾如病毒、甲型肝炎病毒、副溶血性弧菌和創傷弧菌。（資料圖片）

事實上，諾如病毒過往亦不時爆發，香港兒童醫去年7月時亦出現過諾如病毒個案組群，發言人指，該院一個兒科病房自6月30日起，先後有3名男病童（年齡由3歲至9歲）出現腹瀉等徵狀。院方為他們進行所需測試，結果均對諾如病毒呈陽性反應。他們現正接受隔離治療，情況穩定。

諾如病毒｜預防方法

1. 保持良好個人衞生

．經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前及如廁後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

．清理或處理嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手。

．患者或帶菌者切勿處理食物和照顧兒童、長者和缺乏免疫力的人士。

2. 保持良好食物衞生

．只飲用煮沸後的自來食水或出品自可靠商戶的樽裝飲品。

．避免飲用來歷不明的冰塊所調製的飲料。

．從衞生及可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販。

．孕婦、嬰兒、幼兒、老人和免疫系統較弱等易受感染的群組，應避免進食沒有烹煮的食物（例如貝類海產，特別是生蠔）或食物內含有不會被煮熟的原料 （例如預製或預先包裝的沙律）。

3. 保持良好的環境衞生

．保持室內空氣流通。

．必須立即清理嘔吐物／糞便，及妥善消毒被污染的地方（詳情請參閱以下有關消毒的指引）；清理期間，應安排其他人士遠離被污染的地方。

．保持衞生設施和排水系統正常運作。

．應妥善清潔及消毒患者曾使用的廁所和受排泄物污染的地方。

有人嘔吐後，應用即棄抹布由外至內抹去嘔吐物，及後用1比49稀釋家用漂白水清洗及消毒受污染的地方及鄰近各處。（資料圖片）

消毒被諾如病毒感染者嘔吐物污染地方指引

用即棄抹布由外至內抹去嘔吐物／溢出糞便，及後用1比49稀釋家用漂白水（即把 1 份 5.25% 漂白水與 49 份清水混和）清洗及消毒受污染的地方及鄰近各處（作為一個概略的指引，最好消毒從嘔吐物／糞便溢出邊緣起兩米內的範圍），尤其是經常接觸的地方，如門柄、扶手等。待 15 － 30分鐘後以徹底消毒，然後用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精消毒。

完成消毒後，必須把清潔用具浸泡在1比49稀釋家用漂白水（即把 1 份 5.25% 漂白水與 49 份清水混和）內 30分鐘，然後徹底沖洗並自然風乾後才可再次使用。