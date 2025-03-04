假信息滿天飛 DeepSeek的胡編亂造正淹沒中文網

【新唐人北京時間2025年03月06日訊】中國人工智能AI模型DeepSeek-R1公開發布後一度火爆互聯網，這款可免費使用的AI工具在中國大陸迅速普及開來。然而使用者們很快發現，這款AI工具提供的資料充滿了虛假訊息，甚至是其自行胡編亂造的內容，對中文互聯網的信息環境造成了嚴重污染。

一段時間以來，隨著DeepSeek-R1在中國互聯網上被廣泛應用，DeepSeek 的 「幻覺」 問題日漸凸顯出來，已引發使用者的信任危機。眾多用戶發現，在利用DeepSeek 查閱資料以及撰寫文章時，其給出的內容中所涉及的數據往往來源模糊不清，還存在明顯的邏輯漏洞，甚至經常會輸出完全錯誤或虛構的信息。

經過簡單查證後，很多使用者對DeepSeek這種「一本正經地胡說八道」的表現大為震驚。

例如：由於近期國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（或稱《哪吒2》十分火爆，在知乎平台上有網友針對這部電影的導演及團隊提了一個問題，DeepSeek給出的一則回答獲得了眾網友的高讚。

然而，有較真的網友核查後發現，回答中稱哪吒電影裡敖丙的變身鏡頭在法國昂西動畫節上引起業界轟動，事實上被送到法國參展的影片，並不是「餃子」導演的《哪吒2》，而是追光動畫出品的《哪吒重生》，且後者也根本不存在「敖丙變身」的內容，包括製片方給員工分房子、攻克水下流體特效等內容，也都全部是DeepSeek – R1自行編造出來的，沒有任何依據。

另一個典型例子是，有中國網友要求DeepSeek 撰寫一篇關於《哈利・波特》有助於英語學習的文章，DeepSeek創作的文章乍一看洋洋灑灑、有根有據，其中包括引用了5篇學術文獻。但經網友核查，發現其中4篇「文獻」都純屬子虛烏有，唯一一篇真實存在的文獻中也根本就沒有談及《哈利・波特》。

第三個例子是有人利用 DeepSeek 生成的虛構歷史材料，對歷史博主「知北遊」設局，而後者也險些「上鉤」。但這些AI生成的資料中搞錯了兩個歷史人物的死亡順序，讓 「知北遊」對設局者提供的「新史料」產生了懷疑，最終經過多日的艱苦查證而得以證偽。

還有網友在試用DeepSeek時發現，這款AI工具竟然自行瞎編了阿里的業績數據。

更讓使用者深感失望的是，DeepSeek在有關法律規範的創作內容中也錯誤百出。例如：DeepSeek曾將《信息技術人工智能術語》的標準號 GB/T 41867 – 2022 錯誤地寫成 GB/T 5271.31 – 2023，而後者根本不存在；在分析法律問題時，DeepSeek常常會引用一些看似相關但實際並不適用，甚至已經被廢止的法條，從而得出一個「看似合理實則完全錯誤的結論」，顯示這款AI工具的推理能力存在嚴重缺陷。

對此，微博公眾號「山自」 3月5日發文評論說，由於缺乏真正的法律推理能力，DeepSeek提供的有關法律問題的資料，對於那些尋求專業法律建議，卻因缺乏專業知識而依賴的人來說，可能會造成嚴重誤導，帶來意想不到的後果。

文章寫到，「DeepSeek 在某些方面確實展現出一定能力，但它的『幻覺』問題不容忽視，它如同一個固執己見的 『犟種』，不顧事實和邏輯，按照自己的方式肆意輸出內容，我們不能因它帶來的一時便利，而忽視潛在風險。」

值得一提的是，AI工具的「幻覺」問題反映在各個方面，而且越是公共討論聚集的領域，例如時政、歷史、文化、娛樂等，越是重災區。對此，中國網友正討論的十分熱鬧。

有江蘇網友分析說：「DEEPSEEK的數據來源是互聯網和自媒體的胡亂整合，在對原數據沒有辨別力，還加上自創的推理，錯誤和虛假百出。」有上海網友跟帖道：「而且一樣的問題，換個手機問，回的答案不一樣。」

（記者何雅婷綜合報導/責任編輯：林清）

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