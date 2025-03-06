如何不讓家裏灰塵多 這5個方法幫到你

【新唐人北京時間2025年03月07日訊】房子裡若蒙上一層灰塵不僅不美觀，也可能使某些人的氣喘和過敏症惡化，所以這是清潔與健康兩方面的問題。萬一你住在室外空氣品質不佳、而且室內很容易堆積灰塵的地方，你應該如何避免讓家裡很快就積滿灰塵呢？

據「生活駭客」（Lifehacker）網站報導，你必須預防和定期維護，才能盡可能地減少房子裡的灰塵，進而減少對清潔與健康的影響，以下是其中五個方法：

經常用吸塵器徹底清理地板

你應該定期（每隔幾天）就用吸塵器清理地板，這樣可以減少整個房子的灰塵堆積。你也應該對家具（包括硬表面和軟表面）以及窗簾和百葉窗吸塵，因為寵物皮屑和灰塵會很快積聚在這些地方。

保持窗戶關閉

如果室外空氣品質較差，例如在野火季節或空氣污染很嚴重的日子，這一點最重要。保持窗戶關閉通常可以最大限度地減少灰塵、花粉和其他微粒輕易地進入家裡。

使用空氣清淨機

空氣清淨機可以吸入空氣，過濾掉灰塵和花粉等微粒，然後把乾淨的空氣吹出。你可以選購主要目的是用來減少家中灰塵的空氣清淨機，而這些設備也可以幫助氣喘和過敏症患者。

確保你購買的空氣清淨機配備高效率空氣微粒過濾（High-Efficiency Particulate Air，HEPA）濾網和前置濾網，以及可以去除異味和氣體的活性碳濾網。

定期維護空調的濾網和通風口

減少室內灰塵的最佳方法之一是始終注意那些會讓灰塵進入並在家裡移動的系統，例如空調。

你應該至少每三個月更換一次空調的濾網。如果你有養寵物、居住在乾燥多塵的區域或受野火煙霧影響的區域，那就應該每一到兩個月更換一次。這樣才能提高冷氣或暖氣的效率和過濾空氣微粒的效果。

你也應該檢查濾網的最低效率報告值（Minimum Efficiency Reporting Value，MERV）等級。MERV等級較高，濾網的效率較高；MERV等級較低，濾網的效率就比較低。

此外，你應該清理所有讓空氣進出你家（和周圍）的風扇、通風口和過濾器，例如烘乾機通風口、浴室排氣扇、空調通風口等，而且要定期維護。

把鞋子留在門口

在門口設置一個箱子或架子來放鞋子，可以減少泥土和灰塵進入和穿過你家。如果你有一個有遮蓋的區域，可以安全地存放鞋子，你甚至可以把它們放在外面。

可別小看灰塵對健康的威脅。家裡的灰塵一定要定期清理，避免它們堆積。

(轉自大紀元/責任編輯：林清）

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