告別瓶裝水改喝自來水 微塑膠攝入量可減95%

【新唐人北京時間2025年03月08日訊】瓶裝水在日常生活中到處可見。但科學家最近警告說，人們應該遠離瓶裝水，以減少大腦中的有毒微塑膠含量。

一份發表在《腦醫學》上的研究報告稱，如果把瓶裝水換成自來水，就能將微塑膠攝取量從每年約9萬顆減少到4,000顆。

微塑膠是人眼無法看見的微小塑膠碎粒，大小只有2微米或2‰ 毫米。 隨著塑膠產品逐漸降解，這些顆粒會進入食物、水源甚至空氣中。 根據上個月發表的一項研究發現，現在有些人的大腦含有多達7克的塑膠，相當於製作一把小湯匙的量。

報告探討了減少微塑膠攝入的實用方法。除了減少瓶裝水，報告還指出，避免使用含塑膠茶包、用金屬或玻璃容器儲存食物、儘量減少用塑膠包裝的高度加工食品，也可以減少微塑膠的攝入量。

減少微塑膠攝入量的方法

報告稱，鑑於微塑膠的廣泛存在，完全不接觸是不現實的，更實際的方法是減少微塑膠攝入的最主要來源。

從瓶裝水改喝自來水，這可使微塑膠攝取量每年從9萬顆減少到4,000顆，這是最有效的方法。除了瓶裝水之外，酒和海鮮也是微塑膠的重要飲食來源。

避免含塑膠的袋泡茶包，也是最有效減少攝入的方法之一。有研究發現，儘管貼有食品級標籤，但一個茶包可釋放數以億計的微塑膠和奈米塑膠。

高度加工食品，以炸雞塊為例，每克所含的微塑膠比雞胸肉多30倍，這凸顯了工業加工的影響，工業加工往往使用塑膠包裝。

空氣吸入是另一個重要的接觸來源，一名成年男子每年可吸入多大6.2萬顆粒。高效微粒空氣（HEPA）過濾器可去除小至0.3 μm的空氣中顆粒物（包括大量空氣中的微塑膠）。

加熱塑膠容器中的食物，尤其是在微波爐中，會釋放出大量的微塑膠和奈米塑膠——僅在3分鐘內每平方公分就會分別釋放多達 422萬個和21.1億個顆粒。即使在室溫或冰箱中長期儲存，也會導致大量塑膠釋放。建議用玻璃或不鏽鋼容器代替塑膠容器。

該報告同時指出，減少攝取量是一種合理的做法，但這是否意味著人體組織內微塑膠累積會顯著減少，仍需要進一步研究。

目前微塑膠對人類健康的長期影響尚不明確，但人們對微塑膠無處不在的擔憂正在加劇。

科學家發現，2024年過世人的大腦中的微塑膠含量，比2016年死亡的人高出約50%，這表明隨著環境污染加劇，人體內的微塑膠濃度急劇增加。

（記者金晶綜合報導/編輯：林清）

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