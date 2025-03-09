遇寒冬 河南某銀行逾11億股權二次流拍再上架

【新唐人北京時間2025年03月11日訊】中國河南省一股份制銀行超過11億股股權先後二拍流拍，目前打八折再度上架進行拍賣。近期有系列銀行股權拍賣遇冷，其中多宗標的甚至「一元起拍」仍無人出價，顯示中國銀行股權拍賣已陷入凜冽「寒冬」。

阿里資產司法拍賣平台顯示，河南平頂山銀行有超過3.3億股股權正在進行變賣。這批股權及孳息現為開封市蘭尉高速公路發展有限公司持有，評估價約為1.93億元。這筆股權今年一拍的起拍價為1.35億元，二拍在一拍價格基礎上降價約20%至1.08億元，評估價維持不變，但兩次拍賣均因無人出價而流拍。

藍鯨新聞3月10日報導，平頂山銀行已經於2022年5月26日與洛陽銀行及焦作中旅銀行一起，被總部位於河南省鄭州市的中原銀行股份有限公司吸收合併，而蘭尉高速持有的平頂山銀行股權在這次合併後，已相應折算為中原銀行約2.01億股的股權及孳息。

據上述陸媒梳理匯總，阿里司法拍賣平台上，包括蘭尉高速公路所持有的平頂山銀行股份在內，目前在中原銀行名下總計有11筆股權正在公開拍賣，其餘10筆被拍賣的銀行股權，原先都是由不同公司持有的平頂山銀行或洛陽銀行的股份，但都與蘭尉高速的經歷類似，被折算為了中原銀行的股權，並且分別在1月份和2月份經過一拍和二拍的程序而流拍。目前，這些銀行股權都再度上架，繼續打八折進行公開拍賣。其餘10筆股權的拍賣情況分別如下：

河南坤元商貿折算持有1.1億股股權，變賣價為5903.54萬元；河北省懷來縣子宇貿易折算持有1.04億股股權，變賣價為5579.8萬元；河南領秀機械設備折算持有8845萬股股權，變賣價為475.32萬元；鄭州東初商貿折算持有7237萬股股權，變賣價為3890.71萬元；鄭州孜孜商貿折算也持有7237萬股股權，變賣價為3890.71萬元；鄭州大方重工機械合計折算持有7032萬股股權，變賣價合計為3779.99萬元；南陽市進財鋼材經銷折算持有5893萬股股權，變賣價為3168.22萬元；鄭州拓邦建材折算持有4825萬股股權，變賣價為2593.81萬元；河南海菱實業發展折算持有2810萬股股權，變賣價為1.51億元。

再加上蘭尉高速所拍賣的股權，這11筆拍賣事項合計共涉及中原銀行約11.06億股股權，約占該銀行總股本的3.03%，總計評估價值達10.62億。

拍賣網站發布的資產評估報告顯示，上述股權均在2022年8月至10月期間被廣州中級法院凍結；而中國執行信息公開網顯示，這些企業涉及多起執行案件，原因是拖欠廣州農商行的貸款未還。

事實上，中國近期有大批中小銀行的股權被公開拍賣且紛紛流拍，而且都遭遇了幾乎無人問津的尷尬場面。就在今年2月初，已經在港股上市的宜賓銀行首次有股權被拍賣，也同樣因無人出價而流拍。

阿里司法拍賣網站顯示，1月26日五糧液集糰子公司所持有的宜賓銀行約3.52%股權被拍賣，其一拍的起拍價為3.69億元人民幣，雖然吸引了2686次圍觀，有55人設置了提醒，但最終仍以無人出價而流拍。

據大陸媒體第一財經報導，僅今年1月份，在阿里拍賣平台上，至少有69筆中小銀行股權「1元起拍」，結果近九成仍然無人報名，這些被拍賣的銀行股權涉及資陽農商行、遼寧鞍山銀行、蘭州農商行等。報導感嘆，中國銀行股權拍賣正遭遇「寒冬」。

報導援引銀行業內人士的分析稱，中小銀行往往在公司治理與經營管理層面比較薄弱，容易出問題，難以進行有效制約，所以即使拍賣行以折扣或優惠為噱頭進行拍賣，大多投資者仍然對中小銀行的資產缺乏興趣。

中國《經濟日報》今年2月24日也曾發文，討論了中國多家城商行、農商行等中小銀行的股權即使「1元起拍」仍然賣不出去的尷尬處境。文章表示，中小銀行股權拍賣遇冷是多重因素造成的，主因則是股權價值的吸引力不強。「1元起拍」股權看似是噱頭，實則凸顯了股東迫切轉讓股權的意願。

文章指出，這些「1元起拍」的股權背後，多數是股東經營管理不善或資產受到法院凍結後，不得不以競價方式變現股權來填補債務窟窿。而這些股權投資回報率太低，發展前景不被市場看好，「投資者不敢貿然拿真金白銀對賭股權未來產生的不確定風險，多次流拍就成為必然」。

此外，與大型銀行相比，中小銀行的經營主要側重區域經濟，資產質量和規模的抗風險能力相對較弱，也使得投資者望而卻步、主動降低接盤預期。

（記者李明綜合報導／責任編輯：徐耕文）

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