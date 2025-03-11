星期一(3月10日)，一艘美国军方短期租用、运送喷气机燃油的油轮在英国北海被一艘集装箱货船撞击，两艘船均起火并发生多次爆炸，迫使船员弃船逃生。

英国海岸警卫队(HM Coastguard)从该“史迪纳无瑕号”(Stena Immaculate)油轮和挂葡萄牙国旗的“索隆号”(Solong)货船救起36人，但有一名船员失踪。

“36名船员被安全送上岸，其中一人被送到医院。‘索龙号’的一名船员下落不明，经过广泛搜寻，遗憾的是仍未找到，搜救行动已经结束，”英国海岸警卫队分区指挥官马修·阿特金森(Matthew Atkinson)表示。

阿特金森补充说，两艘船仍在燃烧，海岸警卫队飞机正在监测情况。

油轮运营商美国克劳利海事(Crowley Maritime)表示，“史迪纳无瑕号”油轮当时停泊在距英格兰东部赫尔(Hull)港约10英里(16公里)处，装载着Jet-A1燃油，被“索隆号”集装箱船撞击，船上发生了多次爆炸，导致其油舱破裂、燃油泄漏至海里。

船东史迪纳航运公司(Stena Bulk)也提供了同样的信息。

这艘油轮是美国政府项目的一部分，在需要时为武装部队提供燃料，被美国海军军事海运司令部(Military Sealift Command)短期租用。

“‘史迪纳无瑕号’与美国军事海运司令部签订了短期租约，”该司令部发言人吉莉安·莫里斯(Jillian Morris)表示。

克劳利2023年宣布参与国防舰队时表示，该计划旨在保证“在美国国防部需要时”， 商用船舶能够随时运输液体燃料供应；这些油轮进行国际商业航行，“但可以短期租用，为美国政府的运营提供服务”。

2024年7月，克劳利与美国运输司令部(US Transportation Command)续签了七年货运合同。克劳利表示，该合同价值23亿美元，是美国政府最大的后勤合同之一。

位于德国汉堡的“索隆号”（Solong）所属公司恩斯特·拉斯(Ernst Russ)表示，该船在穿越靠近英国亨伯赛德郡(Humberside)海岸的北海之际，与史迪纳无瑕号”发生碰撞。

“两艘船因碰撞和随后起火，均遭受了严重的损坏，”恩斯特·拉斯在一份声明中表示。“‘索龙号’14名船员中，有13人已安全上岸。仍在致力搜寻失踪船员。”

两名海事安全消息人士表示，没有迹象表明此意外有任何恶意活动或其他行为者涉入。

环境风险

根据劳埃德船舶日报(Lloyd's List)信息服务，“史迪纳无瑕号”当时载有约22万桶喷气机燃油，而“索龙号”载有15个装有氰化钠的集装箱和数量不详的酒精，目前尚不清楚是否有易燃化合物外泄。

根据英国海岸警卫队，碰撞发生12小时后，两艘船仍在起火。

紧急救援队星期一早上派出一架直升机、多架固定翼飞机、救生艇和附近具有消防能力的船只前往事发地点。

专家表示，该起意外存在破坏环境的风险。

约克郡野生动物信托基金会(Yorkshire Wildlife Trust)运营总监马丁·斯莱特(Martin Slater)表示，东约克郡海岸是受保护的海鸟栖息地，其中包括海鹦和塘鹅，许多海鸟在筑巢季节前在近海栖息。

绿色和平组织发言人表示，该起意外可能引发的环境影响取决于多种因素，包括油轮载油的数量和类型、两艘船载有的多少燃料(泄漏)进入了水中，以及天气状况等。

一位保险专家表示，与原油相比，喷气机燃料污染风险较低。“很大程度上取决于所载货物、有多少油舱被破坏以及火势有多严重。”

（本文依据了路透社和法新社的报道。）