受風場與濃霧影響，彰化地區空氣變髒，天空灰濛濛。（記者張聰秋攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（11）日天氣穩定，可看到和煦的日光，不過有些人可能覺得天空變得灰濛濛；然環境部表示，天氣穩定及偏東風影響，位於中央山脈背風面的西半部地區風速轉弱，污染物開始累積，中南部地區空氣品質達橘色提醒等級。營養師提醒，PM2.5會對人體造成不少傷害，並建議可以「這樣吃，抗空污。」

環境部預報，3月13日上午以前大氣擴散仍差，空氣品質持續不佳，環境部已通知環保局提前應變。13日鋒面通過且逐漸轉為東北風，降雨洗除作用及擴散條件轉佳，空氣品質可望改善，請民眾多留意空氣品質變化。同時台南市環保局表示，因受到高壓迴流雨濃霧影響，空氣品質不佳，PM2.5升高。

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氣象署已發布西半部地區濃霧特報，雲嘉南地區空品皆轉差，今日早上霧茫茫一片。（記者洪瑞琴攝）

營養師高敏敏在粉專「高敏敏 營養師」說明，前面提到PM2.5近期升高，PM指的是「懸浮微粒」依顆粒大小分為3種（PM10、2.5、0.1），而PM2.5又稱「細懸浮微粒」粒徑<=2.5μm。是漂浮在空氣中類似灰塵的粒狀物，比病毒大、比細菌小、肉眼看不見，會長時間飄浮在空氣、躲過人的鼻毛，深入肺部有害全身！生活中像塵蟎、二手菸、燒金紙、點蚊香、放煙火、放鞭炮等都可能產生。但是PM2.5會對陽光產生散射，讓「天空灰濛濛」，就是常見的「霾害」。

高敏敏表示，PM2.5會引起許多身體危機：

1. 肥胖／糖尿病：空污會引發身體發炎，降低人體管理胰島素能力。

2. 眼睛癢：眼睛黏膜會接觸空汙，是最常受害的部位。

3. 心血管硬化：P.M2.5會進入血液，造成血管內壁發炎。

4. 過敏變嚴重：皮膚、鼻子、喉嚨等過敏發癢加重。

5. 呼吸道傷害：P.M2.5會沉積在支氣管及肺泡，易致支氣管纖維化、哮喘、肺活量下降、肺感染。

6. 專注力下降：若孩童長期吸入有毒空氣，恐會影響腦部組織，阻礙認知發展。

想抗空汙、顧肺 可以這樣吃

那我們要如何被空污所威脅呢？高敏敏建議透過飲食顧肺。

●十字花科：白蘿蔔、白花椰、高麗菜；富含蘿蔔硫素等 幫助防癌、抗氧化。

●β胡蘿蔔素：南瓜、紅蘿蔔、地瓜；幫助提升上呼吸道抵抗能力。

●茄紅素：大番茄、小番茄；幫助修補受損細胞。

●omega-3、維他命E：酪梨、鮭魚、堅果、好油；幫助降低發炎反應 保護細胞膜上脂質不被氧化

●維他命C：芭樂、蓮霧、釋迦、奇異果；保護身體面受自由基傷害。

最後高敏敏提醒，出門記得要配戴口罩，避免長時間在戶外逗留。容易過敏、呼吸道比較敏感的人，也要多多注意身體狀況。如果出現身體不適也記得要就醫檢查。

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