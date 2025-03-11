嘉義瑞里紫藤花季即將夢幻登場！每年春天限定變身紫色山城，2025年預計3月中旬至下旬盛開，我們整理出29處賞花地圖及6大活動，快出發沈浸浪漫的紫色花海中。

by Benny- 2025/03/11 更新

Photo／嘉義縣文化觀光局

浪漫紫藤花不僅在新北淡水，位於嘉義的瑞里村也即將夢幻綻放！每年春天固定變身「紫色山城」，宛如在雲端上颳起一股紫色風暴，快來「2025瑞里紫藤花季」沈浸忘憂的仙氣之旅。

在海拔1000公尺上感受迷人花語

瑞里村位於海拔1000公尺、阿里山北道，因擁有純淨無污染環境，很適合種植紫藤花、山櫻花等。每年3月便是紫藤花盛開季節，一串串宛如紫色風鈴的花朵會隨著微風搖曳，傳遞著「醉人的戀情、依依的思念」的美好花語，浪漫畫面令人相當迷醉，成為嘉義縣年度特色觀光活動。

2025瑞里紫藤花季29處賞花地圖

為了讓遊客有更盡興的賞花體驗，嘉義縣文化觀光局特別整理出絕佳的29處賞花地圖，包含飯店民宿、餐廳、咖啡廳、學校及宮廟，有興趣的人不妨安排一日遊行程，把紫藤花之美盡收眼底。

安允山居民宿、賴坤陽的家民宿、綠色隧道休息站、瑞里源興宮、青葉山莊、許家茶園民宿、阿漢的家民宿、山間茶墅民宿、孟宗築民宿、瑞里茶壺民宿、幼林民宿、高帝園茶葉民宿、一品茶葉民宿、瑞里印象民宿、瑞里渡假村歐湘園飯店、瑞里國小、泉元餐廳、蕙茗園餐廳、王鼎茶園民宿、茗園茶葉民宿、瑞里小公主咖啡、瑞泰民宿、明月大船的家民宿二館、阿喜紫藤民宿、遇見彩虹生態村（原若蘭山莊螢火蟲保育區）、幼葉林民宿、雲潭舖子&有人伴伴Coffee（雲潭瀑布休息站）、幼葉的林民宿、漫步雲端民宿

2025嘉義瑞里紫藤花季日期及活動

今年因氣候影響，紫藤花預計3月中旬至下旬陸續盛開，更規劃6大活動，包含茶藝課程教學「小小泡茶師體驗」、「紫戀快閃演唱」邀請甜美歌手楊淨宇LIVE演出、「花現紫藤下市集」能一邊賞花一邊逛好物吃美食等。另外也與附近商家合作，3/15~31入住特約民宿就送陶瓷品茗杯，在特約店家餐飲消費滿300元更可獲得親子彩繪文具組，讓走進山城中的大家，都能徹底沈浸在浪漫的紫色氛圍中。

2025瑞里紫藤花季

日期：預計3月中旬至下旬開始

地點：嘉義縣梅山鄉瑞里村

2025瑞里紫藤花季大眾運輸交通資訊

交通：

【大眾運輸】

台灣好行瑞里線（假日行駛）搭至「瑞太資訊站」下車

嘉義線公車7315：搭至「瑞峰站」下車

2025瑞里紫藤花季自行開車交通資訊

【自行開車】

1.國道3號竹崎交流道下→166線竹民路→經過竹崎中山路，自由路到瑞水公路→瑞里

2.國道3號梅山交流道下→往梅山→太平(162甲線)→太興(嘉154線)→瑞里(166線)

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