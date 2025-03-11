空污是一個讓人頭痛又很難避免的問題，以往我們會想到它對心肺血管等相關疾病的影響，然而，最近發表在Nature 期刊NEWS FEATURE上的一篇文章卻讓我們意識到，空污可能還會對大腦產生出乎意料的危害。

by fish- 2025/03/11 更新

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根據Nature 期刊的NEWS FEATURE頻道於今年年初發表了一篇關於空污對大腦影響的文章內容上提到，空氣污染會讓人類痴呆風險上升、憂鬱焦慮感增加、甚至引起精神心理疾病等等…顯示著多種病症均與腦部疾病有著密切的關聯，空氣污染物透過鼻腔的嗅覺神經直接進入大腦，也可以先進入血液再進入大腦，它們會引發大腦內的發炎反應、進而影響情緒、記憶力和認知能力！尤其是兒童和老年人，是最容易受到空污影響的脆弱族群，污染會損害兒童大腦的發育，特別是前額葉的發展，有可能造成ADHD注意力不集中和過動症，而在老年人的部分則有可能會加速阿茲海默氏病的發病率。

除了對大腦的影響，空氣品質不佳對身體的影響有以下幾點：

01 . 呼吸系統：刺激呼吸道，導致氣喘、支氣管炎、肺炎，長期暴露可能導致慢性阻塞性肺病或肺癌。 02 . 心血管系統：增加心血管疾病風險，如高血壓、動脈硬化、中風、心肌梗塞等。 03 . 免疫系統：降低免疫力，使人體更容易受到細菌或病毒感染。 04 . 皮膚：導致皮膚乾燥、過敏、發炎，加速皮膚老化。

要避免空污影響、呼吸到好空氣，可以從以下幾個方面入手：

1. 選擇良好的環境

●避免空污區域：遠離工業區、交通繁忙的道路、施工場地等污染源。

●親近大自然：多去公園、森林、山區、海邊等空氣清新的地方。

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2. 室內空氣品質管理

●保持通風：每天至少開窗通風30分鐘，有助於排出室內污染物。

●使用空氣淨化器：選擇有HEPA濾網(全名為High-Efficiency Particulate Air，即高效率空氣微粒過濾，是一種空氣過濾標準)的空氣淨化器來去除PM2.5、甲醛、灰塵等污染物。

●種植綠植：如蘆薈、吊蘭、虎尾蘭等能夠淨化空氣的植物。

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●避免使用有害物質：減少使用含揮發性有機化合物（VOC）的清潔劑、香水、殺蟲劑等。

3. 外出時的防護

關注空氣質量指數（AQI全國空氣品質指標網站）：當AQI 偏高時，減少外出或戴上N95口罩。

●選擇適當的時間運動：避免在空氣污染嚴重或車流量高峰時段跑步或散步。

●雨後或清晨出門：這些時段空氣較為清新，適合戶外活動。

4. 提高自身抵抗力

●健康飲食：多攝取富含維生素 C 和抗氧化物的食物，如水果、蔬菜，增強肺部抵抗力。

●規律運動：養成跑步和步行的習慣，這對提升肺活量、增強呼吸系統健康非常有幫助。

●深呼吸訓練：每天進行深呼吸或腹式呼吸，能有效排出肺部廢氣，提高換氣效率。

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