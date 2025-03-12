当乌扬加(音译，Uyanga)看着五个月大的儿子躺在重症监护室，小小的身体上布满了电线和管子时，她怪罪于家乡蒙古首都乌兰巴托和那里的长期污染。

每年冬天，有毒雾霾笼罩着乌兰巴托，这已经成为令人窒息的难题。十多年以来，历届政府皆未能解决。

草根运动的复苏和官方承诺的行动虽然带来了一线希望，但统计数据不容乐观。呼吸系统疾病病例持续上升，肺炎已成为五岁以下儿童的第二大死因。

乌扬加的儿子因肺炎入院，在拥挤的病房中又发生了二次感染。这些儿童正遭受着世界上最糟糕空气的影响。

“他被送进重症监护室时，我真的很害怕，”乌扬加说道，“我爱我的城市，我想继续住在这里。但考虑到我孩子的健康，那一晚，我咒骂自己出生在乌兰巴托。”

在严冬时节，该市的日均PM2.5浓度可能比世界卫生组织(WHO)的安全标准高出27倍。幼儿尤其容易受到影响，他们的呼吸频率比成年人快，相对于体型摄入的空气也更多。

乌扬加的三个孩子都在未满一岁时因呼吸系统疾病住院，她最小的孩子连续两个冬天都住进医院。她大多数朋友都有过类似的经历。

她说：“这已经成为我们日常生活的一部分，或者说是一种社会常态了。”

空污灾难和当地人的无助

乌兰巴托位于群山环绕的盆地中，这使得来自燃煤发电厂和家庭的烟雾和有害气体容易聚集。大多数冬天的早晨，浓重的雾霾笼罩着市中心的公寓和蒙古外郊区传统的圆形蒙古包(Ger)。

随着数十万游牧民迁往首都寻求更稳定的收入和更好的公共服务，蒙古包居住区不断扩张。大多数人使用个人燃煤炉在冬季取暖，因为冬季气温可能会降至摄氏零下40度。

校医扬吉马(音译，Yanjmaa)表示，这些地区的儿童呼吸道疾病发病率正在上升。她说：“在这样的空气中呼吸，根本不可能有健康的肺。”

现在，较富有的人们经常选择在蒙古以外的地方过冬。

当乌扬加和她丈夫的第一个孩子出生时，他们耗尽所有积蓄，租下了一个空气质量更好的地方，住了三个月。

“这无济于事，”她说。“无论我们多么努力地保持室内空气质量……我们的孩子还是得一直到户外。”

国家气象学家巴尔哈斯拉格查·巴尔多尔吉(Barkhasragchaa Baldorj)表示，2019年，政府用精炼煤球取代了原煤，这短暂带来空气质量的改善。

随着煤炭燃烧量的增加，改善效果已经到达瓶颈，而煤炭行业对国家经济至关重要。这些煤球还与一氧化碳中毒和某些污染物的增加有关。

巴尔哈斯拉格查是唯二被分配到乌兰巴托空气质量监测站的人之一。

他说：“如果你听到实际分配给维护的预算，你会笑出来……这根本不可能维持运行。”

许多人对政府的努力持怀疑态度。

“就我个人而言，我没有看到任何成果，”煤炭销售商巴亚尔胡(Bayarkhuu)说。

争取改变

该市负责空气污染的副市长阿马尔图夫辛·阿姆加兰巴亚尔(Amartuvshin Amgalanbayar)承诺会有所改变。

他表示，今年将有2万户家庭改用天然气，这将减少15%的污染。

去年，数万人签署了一份请愿书，要求举行公开听证会，讨论污染政策，愤怒情绪将他们聚集在一起。

23岁的组织者之一恩昆·拜安巴多吉(Enkhuun Byambadorj)对法新社表示：“真正激发我生气、失望和无助感的，应该是我母亲生病的那一刻。”

她说：“我们需要做的是继续推动决策者在已经取得的成果基础上前进……并将听证会中提出的建议转化为可实施的决策。”

(此文依据了法新社的报道。)