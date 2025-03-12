彰化縣空氣好壞的指標八卦山大佛， 白天又出現「隱身術」了，被空污遮蔽成「灰佛」。（資料照，記者張聰秋攝）

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健康網》空氣品質不佳 營養師建議這樣吃抗空污

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖出太陽，然出門最好戴上口罩。環境部表示，中南部地區的空氣品質達到橘色提醒等級，預估13日有可能改善。國健署表示，近日兒童、老年人、心血管疾病患者、慢性呼吸道疾病患者、糖尿病患者、孕婦及肥胖者等過敏族群，出門要戴口罩，並減少戶外活動。同時提醒6項自我保護措施。

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環境部表示，臺灣天氣穩定及偏東風影響，位於中央山脈背風面的西半部地區風速轉弱，污染物開始累積，中南部地區空氣品質達橘色提醒等級。環境部預報3月13日上午以前大氣擴散仍差，空氣品質持續不佳，環境部已通知環保局提前應變。13日鋒面通過且逐漸轉為東北風，降雨洗除作用及擴散條件轉佳，空氣品質可望改善，請民眾多留意空氣品質變化。

環境部表示，環境風場偏東風，西半部風速較弱加上混合層偏低在500公尺以下，水平及垂直擴散條件不佳，導致污染物累積，西半部PM2.5小時濃度多在30到50微克／立方公尺，中南部地區空氣品質達橘色提醒等級。綜合中央氣象署最新資訊及空品模式預測，3月13日上午前環境風場仍為偏東風至東南風，臺南以北地區易有低雲或局部霧，預報西半部空氣品質維持在橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，預測13日鋒面通過並有降水情形發生，且逐漸轉為東北風，擴散條件轉佳，雲嘉南以北空氣品質逐漸好轉為普通等級，南部地區位於下風處，空氣品質仍為橘色提醒等級。

國健署提醒民眾，尤其是兒童、老年人、心血管疾病患者、慢性呼吸道疾病患者、糖尿病患者、孕婦及肥胖者等過敏族群，出門要戴口罩及減少戶外停留時間，如出門也應多使用大眾運輸系統。另外，因戶外運動會加速心肺活動，對於健康影響加大，建議民眾近日減少戶外運動，並做好自我保護措施。

如何自我保護，減少空氣污染暴露？國健署建議：

●外出可戴口罩（一般外科用口罩可達70到80%之過濾效果）。

●減少在戶外活動時間，或改變運動型態，尤其是老人和兒童，或慢性呼吸道疾病患者。

●由室外進入室內時，可加強個人衛生防護，例如洗手、洗臉、清潔鼻腔。

●建議適當關閉窗戶。

●運動員需減少室外練習頻率。

●生活作息規律，適當運動，維持身體健康狀態。

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