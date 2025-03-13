據美媒《路透社》、《美聯社》綜合報導，川普政府週三（13日）宣布一系列環保法規回撤措施，涵蓋發電廠及汽車排放限制、清潔水域保護等多項規定。這些舉措符合川普減少監管、促進煤炭、製造業及石油開採的承諾，但同時削弱歷屆政府為保護空氣與水質及應對氣候變遷所制定的環保法規。

美國環保署（EPA）署長李．澤爾丁（Lee Zeldin）在社交媒體 X 發布影片稱：「今天是美國史上最具影響力的監管鬆綁日。」當天，環保署發布了超過 30項撤銷或修改環保規則的公告。

其中，澤爾丁宣布將縮小《清潔水法》（Clean Water Act）對水域的保護範圍，此舉可能減少對農業、礦業及石化業污染排放限制。此外，環保署還表示將審查拜登政府時期制定的清潔發電廠規則，並放寬2027年及以後車型的溫室氣體排放標準。

發電與交通運輸業占美國溫室氣體排放量約一半，這些產業曾是前美國總統拜登應對氣候變遷政策的核心目標。此外，環保署還計劃推翻 2009 年的「危害判定」（Endangerment Finding），該判定認定溫室氣體對公共健康構成危害，成為美國氣候法規的法律基礎。

該項「危害判定」源於 2007 年美國最高法院在「馬薩諸塞州訴環保署案」（Massachusetts v. EPA）的裁決，並於奧巴馬政府時期正式確立。拜登總統的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）亦進一步確認溫室氣體屬於空氣污染物。奧巴馬時期的環保署署長吉娜．麥卡錫（Gina McCarthy）批評「這是 EPA 歷史上最災難性的一天。」

環保團體強烈反對此次監管鬆綁，並表示將提起法律訴訟。「這項舉措將無法在法院站得住腳，我們將全力阻止，」生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）氣候法律研究所主任傑森．萊蘭德（Jason Rylander）表示。環境完整性計畫（Environmental Integrity Project）負責人阿貝爾．拉斯（Abel Russ）則直指：「環保署正在對公共健康進行致命一擊。」

然而，能源與工業界對此表示歡迎。美國石油協會（American Petroleum Institute）主席邁克．桑默斯（Mike Sommers）表示：「選民明確支持可負擔、可靠且安全的美國能源，川普政府正回應這一呼聲。」全國礦業協會（National Mining Association）則對清潔發電廠規則的撤銷表示讚賞，認為這對於應對數據中心及人工智慧技術所帶來的電力需求成長，是「早該進行的舉措」。

此外，川普政府還計劃放寬對石油與天然氣業的監管，包括取消甲烷排放報告要求，並考慮允許鑽井廢水再利用於農業及工業用途。澤爾丁在《華爾街日報》撰文稱，此次環保法規回撤將消除數兆美元的監管成本及「隱形稅收」，降低美國家庭生活成本，並重振製造業與經濟增長。他表示：「能源主導地位是美國復興的核心。」