【時事金掃描】中共殲15戰機海南墜毀

【新唐人北京時間2025年03月16日訊】大家好，今天是3月15號星期六，歡迎收看「時事金掃描」。我是金然。請訂閲我們的頻道，支持我們，點讚、留言並且轉發推薦。

今天焦點：殲-15戰機海南墜毀 吹出來的航母飛鯊；美在台協會組長空降北京 封中國留美簽證議案出台；紐約華人僑領被抓 比利時上百警察突擊華為；G7外長聲明拋棄「一個中國」。

再次提醒觀衆，美國因爲進入了夏令時，所以我們節目首播的時間和其它國家、特別是在中國和台灣的觀衆比以前是提前了一小時，也就是在您那裡的中午11點首播。

另外，有觀衆問爲什麼你老在播舊聞，那是因爲時差的原因，比如我這裡現在還是15號，您那裡當地時間已經是16號了，開個玩笑，對中國和台灣觀衆來説，美國這兒就沒見過「新」聞，天天都是「舊」聞。

ISIS頭目被美軍幹掉了

先來聊聊兩個突發新聞。3月14日，美國總統川普高調宣布，在伊拉克境內潛逃的ISIS（伊斯蘭國）頭目被美軍幹掉了！川普是這麼説的：今天，潛逃於伊拉克的ISIS領袖被擊斃。他被我們無畏的戰士們毫不留情地追剿，和另一名ISIS成員一同結束了其悲慘的人生。這次行動是在與伊拉克政府及庫爾德地區政府的協調下完成的。實力帶來和平！

這人可不是個小角色，他是ISIS的二號人物，名叫：Abdallah Makki Muslih al-Rufayi，反正就叫這個名字，他也是伊斯蘭國的「海外作戰總管」，被稱作是「全球最危險的恐怖分子之一」。

據伊拉克官員透露，這次行動是場典型的「美式斬首」。3月13日的夜裡，美軍出動無人機，在伊拉克安巴爾省精準空襲，直接把這個伊斯蘭國二號人物的藏身處炸成渣。伊拉克總理蘇達尼表示，這是伊拉克情報部門和美軍反恐聯盟「完美配合」的結果。

那邊美軍剛剛殲滅了中東的恐怖分子頭目，3月15日，亞洲這邊的共產恐怖分子自己也出事兒了。中共解放軍海軍航空兵的一架「殲-15」戰機在海南省臨高縣墜毀。

本來這種事在中共軍隊中是個家常便飯，但以前出這種事馬上就被該滅跡的滅跡，該封口的封口，但誰讓現在手機網絡太發達呢，這次剛一出事兒連飛機墜毀的視頻都第一時間流出網絡。中共戰機是直挺挺地垂直一頭扎向地面，注意看旁邊還有個紅色的降落傘。

有另一端視頻顯示，墜機「殲-15」的飛行員跳傘逃生，畫面中墜機附近的村民幫助飛行員離開，從攙扶的畫面看，飛行員應該是受了些輕傷。

據傳這架墜毀的「殲-15」是解放軍海航8旅的戰機，是中共從烏克蘭先弄來架蘇-33原型機，然後逆向工程搞出的航母艦載機，2012年首飛，中共官方自己吹得天花亂墜，號稱「航母飛鯊」，能跟美軍的F/A-18比拼。可現實是這傢伙事故率高得離譜，外界知道的2016年就摔下一架，飛行員張超當場喪命，還因此爆出了「飛控系統缺陷」的黑歷史。

2018年解放軍空軍中將張鴻賀就公開說殲-15有「不可原諒的機械故障」。這次頭朝下栽地，八成又是老毛病發作。殲-15是中共航母「遼寧號」和「山東號」的核心戰力。眼下台海局勢緊張，台灣總統賴清德剛在3月13日站出來硬抗中共，美國眾院又禁了《中國日報》，川普忙著結束俄烏衝突趕快戰略轉向亞太，中共這邊殲-15這個時候掉鏈子。

難怪有人調侃：「負責對台作戰的軍委副主席何衛東剛傳被抓，現在航母飛鯊又摔，全是在給中共兩會增光添彩啊。」

美在台協會組長空降北京

很多人不知道，在川普上台後，美國駐華大使一直是空缺的狀況，前駐華大使伯恩斯是在1月份離任，之後美國駐華大使館一直由副館長負責管理。而川普提名的新任駐華大使大衛·珀杜一直還在等著美國參議院的確認。

看來，川普政府希望在正式駐華大使上任前，要找一名能馬上執行現政府戰略的官員上位，於是美國國務院表示，將派遣現任美國在台協會的政治組組長武安妮任美駐華大使館臨時代辦，來領導駐華大使館的1300名工作人員。武安妮是誰？這個人曾在川普第一任期和拜登政府時期擔任過國家安全委員會的中國事務主任，還在國務院的「中國之家」政策辦公室任高級職位，被稱為美國對台政策的「幕後操盤手」。

有人透露，武安妮的在台協會幾乎天天跟賴清德打交道，現在被送去北京，正好是在賴清德剛剛把中共國視爲「境外敵對勢力」的當口。從台北練完手，直接空降北京，這是要把北京大使館變成「反共前哨站」嗎？

有意思的是，在武安妮被任命為美駐華大使館臨時代辦的同時，中共和台灣正隔空打嘴仗，當被問到如何評價總統賴清德最近的強勢表態時，中共外交部發言人表示：台灣沒有總統。而台灣外交部的回應更是加槍帶棒，直刺中共獨裁統治的根本，只説了一句：期待你們能夠自己選總統。

封中國學生留美簽證議案出台

而美國人在反共上更是一環緊似一環，就在3月15日，美國眾議院共和黨人丟出一項新提案，要全面禁止所有中國公民獲得美國學生簽證！這可是一石激起千層浪，一個提案，讓美國的F、J、M類簽證全中槍。帶頭提案的是西弗吉尼亞州的眾議員賴利·摩爾，這個寫錯了，還有另外五位共和黨籍議員助陣。而這項提案的名稱就叫做《阻止中共簽證法》（Stop CCP VISAs Act），用的不是China，而是CCP，中共。

眾議員摩爾表示：「每年30萬中共國學生來美國，簡直是請中共來監視我們的軍隊、偷我們的技術、搞亂國家安全！」他還舉例說，去年五名中國留學生被抓，涉嫌偷偷摸摸監視密歇根的美國軍事基地，還點名了中共的「千人計劃」和「軍民融合策略」。

眾議員摩爾在聲明裡說得很明白，「光靠審查簽證不夠，CCP太狡猾，有些學生來時沒問題，後來也會被中共招募！」那意思是，防不勝防，乾脆一刀切得了。中國有句話叫做：一顆老鼠屎壞了一鍋湯。有人認爲那幾個被抓的中國留學生是老鼠屎，我倒覺得，真正的老鼠屎是中共。

不過，也有人表示，此案牽扯太大，先不説中國留學生每年給美國大學貢獻幾十億美元學費，還有在美期間的消費。以往確實有大量中國留學生畢業後留美工作，成為美國各行業的頂尖人才。而且這個《阻止中共簽證法》現在只是個提案，要美國參眾兩院通過，再由美國總統簽署才能成為法律。我倒是覺得，乾脆把《阻止中共簽證法》換成《清除中共老鼠屎法案》，把中共這顆老鼠屎清除了才會一了百了，海峽兩岸外加全世界才能清淨了。

紐約華人僑領被抓

其實，美國人確實在動手清除中共老鼠屎。3月15日，美國政府宣布，在美華人盧建旺和陳金平因祕密執行中共命令、在紐約設立祕密警察站而被美國司法部和聯邦調查局聯手從家中正式逮捕並起訴，兩人將被追究刑事責任，而中共公安部也已收到警告，美國不會容忍威脅美國國家主權的行為。

這兩個人曾是紐約華人社區的所謂「愛國僑領」。盧建旺是紐約福建同鄉會的頭頭，陳金平是他得力助手。表面上，倆人是熱心公益的「好市民」，背地裡卻在曼哈頓唐人街開了個「中共祕密警察站」，專門替中共監視、騷擾美國境內的異議人士。

誇張的是，這個中共祕密警察站居然從2022年就開始運作，沒牌照、沒報備，猶如一個地下黑賭場。更誇張的是據美國司法部透露，全球至少有一百多個這種中共祕密警察站，從美國到加拿大，從荷蘭到愛爾蘭，從日本到韓國，中共真是在到處伸黑手。

比利時上百警察突擊華為

有人形容中共就如病毒一般蔓延，到處污染，也處處惹人嫌。3月13日，比利時警方出動上百警察，突擊搜查了中國科技巨頭華為在歐盟的辦公室等21個地點，逮捕多人，包括華為歐洲區的公關主管，指控他們涉嫌賄賂歐盟議員。案件涉及大約有15名現任及退任的比利時議員。

據報導，當地媒體指出，華為透過遊說者涉嫌賄賂現任或前任歐洲議員試圖影響歐盟政策。而比利時聯邦檢察官辦公室表示，這些人因涉嫌參與歐洲議會內的腐敗行為、偽造和使用偽造文件，甚至涉及洗錢而被捕接受審訊。

這次抓捕行動規模巨大，甚至葡萄牙和法國的警方也和比利時一起行動。看來這次華爲不但在三折手機比殲-15還耐摔，在向世界伸黑手的技術上也絕對是遙遙領先了。

G7外長聲明拋棄「一個中國」

最近，七國集團外長在加拿大開會，哪七個國家呢？美國（注意看美國國務卿盧比奧在這兒）、加拿大、英國、法國、德國、意大利、日本，就這七個國家的GDP加起來占全球GDP將近一半，過去，每次G7外長開會後，總愛提「一個中國政策」，說什麽「G7在台灣問題上的基本立場沒變」，可3月14日，G7外長的聯合聲明中，直接把「一個中國」這個詞兒從台灣相關表述裡剔了出去！這可是幾十年來的大轉彎，等於是明著告訴中共，我們力挺台灣，甚至還警告中共不許對台灣「搞脅迫」。

我有個建議，G7外長別老生常談式的閉門開兩天會就走，乾脆把會議搬到在加拿大的中共開的那家祕密警察站裡，感受一下被監控的氛圍，這樣商量出的各項決議肯定都不會跑偏，而且保證立竿見影。

好了，這次的「時事金掃描」就聊到這兒。我們需要您的支持，請訂閲我們的頻道，支持我們，點讚、留言並且轉發推薦。如果願意在資金上直接支持我們就更加感謝了。下期再見。

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新唐人《時事金掃描》製作組

（責任編輯：李紅）

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