【菁英論壇】股市連跌 美國經濟十字路口

【新唐人北京時間2025年03月16日訊】美國股市最近連續下跌，3月11日之後，連續跌了數日。現在道瓊斯工業平均指數，比川普上臺之前的去年12月份的最高點，跌了一成左右。納斯達克指數跌了一成五，標準普爾500指數表現好一些，但也跌了8%、9%左右。不少經濟專家認為，美國經濟現在非常危險，尤其是聯邦政府債務率太高，而且川普總統的關稅措施，會導致美國經濟出現很大的問題。

另一方面，也有不少陰謀論猜測，比如左派機構集體杯葛川普政府的說法。還有相反的分析說，川普是故意讓經濟走低，以迫使聯儲局降息等等。實情到底如何，我們來看專家的解讀。

左派操控機構銀團 製造恐慌情緒 向川普示威

獨立電視製片人李軍在新唐人《菁英論壇》節目中表示，

從今年2月份以來，股市一直都不理想，整體往下走的趨勢非常明顯。特別是3月11日，標普一天跌了2.7%，而納斯達克那天也跌了4%，道瓊斯跌了2%。這一天是進入2025年以來表現最差的一天。

目前，川總統普表態，股市下跌的原因，主要歸結於是拜登政府糟糕的經濟政策的後遺症。而他的減稅政策、減少對市場監管政策，包括關稅政策，未來會使美國經濟變得很好。

李軍說，美國的財長貝森特用戒毒期，來比喻美國目前經濟政策轉變面臨的問題。就是說美國經濟從依賴政府大規模的支出模式，現在要轉向以私人部門為導向的增長模式時，可能會出現短期的調整和陣痛。他認為在過去幾年，特別是拜登政府時期，尤其是到大選前，美國經濟通過巨額的公共支出實現了增長，這種模式就讓經濟和市場對政府資金有點上癮了，象吸毒一樣。

美國南卡大學艾肯商學院教授謝田在《菁英論壇》表示，

如果下一步經濟發展或者是增長衰退、利息的調整還是不確定，通常這種情況下，華爾街最擔心的是不確定性。也擔心比如說，關稅能不能夠真正地實施、實施以後會怎麼樣。還有外國政府如果實施反關稅的措施等等，這些都會影響華爾街的展望，所以他們擔心的主要是這些東西。

我們現在所發現的問題，確實是有像黑石集團和其它一些左派機構控制的財團，很清楚地看到跟索羅斯相關的四五家銀團，都在集體做空、賣空，所以這個確實是在經濟因素之外，有政治的因素參與其中，在向川普政府示威。

像比爾蓋茨一直在做空馬斯克。馬斯克見到比爾蓋茨的時候，當面質問他，你為什麼要做空我。一般人認為，比爾蓋茨是一個億萬富翁，他現在是搞公益，應該不會去直接操控市場，但他就是在做。所以，華爾街這次的波動，顯然應該是左派操控的這些機構、銀團，聯合抵制或聯合賣空造成的結果。

謝田說，我倒不認為他們是真正的擔心，其實拋去政治因素，也沒有什麼好擔心的。漲跌7%、9%、10%，也不是什麼大不了的問題。因為美國股市最近這段時間，可能確實有一些過熱了。我覺得降一降也是一件很好的事情，做一個調整。你看星期二大降以後，星期三又漲回來了，所以這個問題不是太大。最關鍵的，一個是聯邦政府的債務問題，一個是關稅問題。接下來將如何發展，才會影響到美國經濟的。

美國經濟面臨的最大危機

資深媒體人郭君在《菁英論壇》表示，前兩天華爾街日報刊登了一篇文章，就是商界希望川普政府能給一個確定的方向。因為商界現在不是擔心貿易戰和關稅戰，它是擔心其中的不確定。因為川普的關稅一會兒高、一會兒低，一 會兒開徵，一會兒又暫緩，這對商界和投資界來說，可能是一個最大的問題。而且川普政府中的說法也不一致，商務部長說幾個月或者半年以後政策就會確定，經濟就會重上軌道。財政部長說兩年後經濟會好轉，商界當然也感到有點不知所措了。所以，前兩天川普出席了美國商界大財團CEO的會議，來安撫大家。

郭君說，美國經濟面臨最大的危機是，美國聯邦政府處於破產的邊緣。去年美國聯邦赤字是1.8萬億美元，相同於加拿大一年的GDP的數字，就是全世界排名第八。美國國債總額現在是35萬億美元，每年付出的利息就要1.1萬億美元。也就是說，美國聯邦政府支出總額的差不多7萬億中，其中1萬多億是支付利息的。

去年聯邦政府的收入是4.9萬億，赤字1.8萬億，所以在經濟中政府赤字率是非常重要的。就是說政府赤字佔GDP的比例，去年美國是6.4%，很多經濟學家就認為7.5%的赤字率是一條紅線，如果聯邦政府赤字率超過這條紅線，美國經濟很可能就進入一個螺旋下降的通道，也就是我們最擔心的大衰退。

我們說的2024年數字其實是2020年財政年度，這是10月到第二年9月的數字。最新的數字也就是去年10月到今年1月這4個月，聯邦政府赤字是8400億美元。按這個計算，全年就是2.5萬億美元以上，赤字率就一定會超過7.5%紅線了，甚至過8%。所以，現在川普一方面要給企業和個人減稅，刺激經濟，一方面還要應付升高的聯邦債務，要還債、支付利息。所以他開徵關稅，也通過馬斯克這種審計政府的開支，希望能夠縮減開支，這就是為什麼有人認為這次股市下跌和川普有關係。他認為股市下跌會給聯儲局壓力，下調利率，因為利率高低直接關係到聯邦債務的成本。

製造業回流美國本土

謝田在《菁英論壇》表示，現在很多人有個誤解，認為賓州大學華頓商學院財經教授 Jeremy Siegel的講話是反對關稅戰，其實他沒有反對關稅，並不是說關稅戰就會讓美國的經濟下滑。他認為現在俄羅斯和烏克蘭的戰火停火協議沒能達成，現在比如美國和加拿大的關稅，一會兒上一會兒下，一會兒又暫停，一會兒延期，他說這些不確定性造成了美國經濟問題，這些不確定性造成了經濟的不穩定。

謝田說，各個國家對關稅戰的反應也會不一樣。像加拿大和墨西哥，我想它可能會嘴上說要反擊，給美國斷電或什麼的，最後它一定會達成協議。作為西方自由社會，它們會比較冷靜的清楚的，在頭腦發熱過後，一定會達成協議，也不得不達成協議。真正的關稅戰實際上是針對中共的。而針對中共這個部分，我們看到還不僅是關稅的問題，還涉及到芬太尼、病毒、地緣政治等其它問題。

謝田說，美國原來是製造業大國，但是兩次世界大戰以後，就是全球主義國際化這個做法以後，戰後馬歇爾計劃，美國扶持歐洲，所以很多製造業首先是流向了歐洲或回到歐洲，然後又流向了日本，然後再流向亞洲四小龍，再到中國，所以下一步它可能還要再繼續流動。

現在看來繼續流動，一個是東南亞一部分，很多另外一部分就是要回到美國。像鋁業、鋼鐵業，原來美國根本不製造不生產，依賴於中國的鋁合鋼、巴西的鋼，現在看來川普政府已經意識到這個問題，必須把這些可能涉及到下一次跟中國的戰爭，使用的所有關鍵的物資都要在美國生產，還包括台灣的晶片，這些都正在我們眼前發生著。

郭君在《菁英論壇》表示，我覺得川普是一個實用主義者，也可以說是一個比較功利主義者，他認為各國都在佔美國的便宜，他要終止這種情況。他的目標很明確，方法也非常直接簡單，就是關稅戰。通過關稅戰實現兩個目的，第一貿易平衡，第二是逼製造業迴流美國本土。

川普在和商界CEO的見面會上說，很多製造業現在在墨西哥和加拿大設廠，而不是在美國設廠。這些企業其實是中國的企業，都是中國老闆。他們在墨西哥和加拿大設廠的目標，就是出口美國，佔領美國市場，他不接受這種情況。

但是美國走到今天這一步，其實也不只是製造成本的問題，製造成本通過加關稅解決，還有很多其它方面措施的限制。比如政府的管制措施，很多地方政府、州政府的各種限制，很多用地安排、污染問題、勞工問題等等，這都限制了製造業在美國本土落地。

郭君說，所以製造業迴流，這不是一個單單的稅務能夠解決的，當然川普政府這種政策方向應該是正確的，但要用多長時間來扭轉這種大局面，川普在臺上是否能夠有足夠的時間，這才是真正的關鍵問題。

美國經濟前景一片大好

謝田在《菁英論壇》表示，美國經濟前景，我認為會一片大好，非常之好。我們公認現在美國有通脹問題、還有聯邦政府債務率太高的問題、關稅問題，但是美國正在朝著一個好的方向在發展。

現在馬斯克的DOGE政府效率部，已經削減了將近1萬5千億（美元，下同），目標最終是要達到2萬億。並且各個部門裁員削減政府規模，這就會降低政府赤字。降低政府赤字以後，美國債務就不會再增加了，反而會慢慢開始減少。

還有一個是關稅的問題。現在的關稅，川普是小試牛刀，對加拿大和墨西哥，基本上可以說是嚇唬嚇唬它們，最後它們還得乖乖就範，對中國才是真正的開打。最關鍵的事情，是4月2日開始的真正對等關稅的問題，不過這個問題也會解決。

還有一件很重要的事情，就是馬斯克他們省下來的1萬5千億，就算是1萬億好了，美國有3億多人口，有1億多個家庭。他們要把從腐敗、濫用、貪腐的官僚機構省下的錢，給美國人退回來，這個是非常得民心的，也是會轉變很多問題的一件事情。

比方說這2萬億，1萬億拿來退稅，那麼每一個家庭就是1萬美金，如果出5千億的話，一個家庭就是5千美金。對美國普通家庭來說，多了5千美元或1萬美元，馬上就會消費，這5千億、1萬億，直接就會進入消費，馬上就會帶來GDP的上升。

我們現在知道，通貨膨脹已經開始下降，利率也開始下降，我相信下一步如果通脹進一步下降的話，美聯儲主席鮑威爾就沒什麼理由拒絕降息了。如果美國聯邦政府開支減少、機構精簡，然後消費者手裡錢增加，通脹下降，利息下降，經濟肯定會上漲，這是毫無問題的，所以經濟形勢應該很快會大好。

謝田說，但是我們現在處在一個很關鍵的過渡期，很多問題實際上確實是拜登時候留下來的。比方說雞蛋漲價的問題，就是拜登時期撲殺了幾百萬只雞，所以問題會留到幾個月以後，塵埃落定以後，美國經濟沒有理由不增長。

新唐人、大紀元推出的新檔電視節目《菁英論壇》，是立足於華人世界的高端電視論壇，該節目將彙集全球各界精英，聚焦熱點議題，剖析天下大勢，為觀眾提供有關社會時事和歷史真相的深度觀察。

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（責任編輯：劉明湘）

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