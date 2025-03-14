用4種方法清洗 廚房海棉不再是是細菌溫床

【新唐人北京時間2025年03月16日訊】海綿是廚房裡的主力軍，它不僅用於洗碗，還可擦拭檯面、清潔水槽。但是海綿也很容易變髒，如果不定期清洗，它極有可能會變成細菌的溫床。

生活方式網站MarthaStewart.com諮詢了兩位清潔領域的行家，就如何廚房海綿的安全使用提出了簡單而有效的建議。

多久清潔一次廚房海綿？

行家建議，每次使用海綿後，一定要徹底沖洗並擰乾；然後，每週進行一次深度清潔。

多久需要更換廚房海綿？

除了每週清潔外，一旦海綿出現損壞或異味的跡象，就該更換海綿了。 不然的話，讓髒海綿每天都接觸碗盤、水槽等，會污染你的廚房。

清潔廚房海綿的4種方法

1.用醋泡

醋是很好家用清潔用品，具有溫和的天然消毒劑作用。 它非常適合清潔海綿，做法也很簡單。

將白醋倒入碗中。將海綿完全浸入，浸泡5至7分鐘。從醋中取出，再用熱水沖洗海綿，擰乾並風乾。

2.開水煮

將廚房海綿浸泡在沸水中是殺死其上殘留細菌的有效方法。

將水倒入鍋中加熱，水煮開後放入海綿，並用湯匙摁住海綿，使其完全浸沒。

繼續煮5至7分鐘，然後關水。等水冷卻下來，將海綿從水中取出並擰乾。

3.用洗碗機洗

把廚房海綿和碗碟一起放進洗碗機，是一種快速消毒的簡單方法。

將海綿放在洗碗機的頂架上，選擇最高的加熱和乾燥循環，來設定運行最長的洗滌方式。

4.用微波爐加熱

用微波爐加熱廚房海綿，是一種既省時又有效的消毒方法。 這個方法不適用於帶有金屬擦洗墊的海綿。

用水沖洗海綿，不擰乾，直接放進微波爐。用高火加熱約90秒。小心，會很燙。一旦海綿冷卻，就將其擰乾並風乾。

（記者金晶編譯報導/編輯：林清）

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