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（中央社記者何秀玲台北17日電）為讓上市櫃公司了解外資股東投票意向的需求，集保結算所繼2021年提供Glass Lewis投票建議報告後，今年3月再與ISS合作，擴大納入ISS投票建議報告，估逾1300家上市櫃公司可透過集保ESG IR平台免費下載自身公司「ISS投票建議報告」。

集保結算所今天發出新聞稿表示，外資持有台股逾4成，外資股東對股東會議案影響力甚鉅。ISS與Glass Lewis位居全球投票顧問產業領導地位，兩者市占率合計達9成以上，對外資投票具有舉足輕重的影響。

集保結算所董事長林丙輝表示，提高股東會投票建議資訊透明度，一直是集保結算所期望達成的目標，藉由提供ISS投票建議報告，將進一步擴大股東會投票建議報告的研究涵蓋範圍，同時提升ESG IR平台的服務內容。

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集保結算所表示，新增的ISS服務，能為發行公司提供更完整多元的投票建議資訊，還能協助發行公司強化與外部利害關係人的溝通，提升公司治理成效，實現公司與投資人的雙贏。

集保結算所指出，藉由檢視投票建議報告，發行公司可瞭解ISS研究團隊針對各項股東會議案的分析觀點，並得據以判斷外國機構投資人投票動向，發行公司也可適時回應投票建議與議案分析內容，提升股東會資訊透明度。（編輯：潘羿菁）1140317