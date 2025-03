研究:首次在人腦中發現「難降解化學物」

【新唐人北京時間2025年03月20日訊】一項新研究揭示,在人體腦組織中出現了「難降解化學物」——全氟和多氟烷基化合物(PFAS)。

PFAS被廣泛的用於食品包裝、炊具、滅火泡沫和家具中,它已經被檢測到存在於人類的血液中,但其在腦組織中的積存情況目前仍未被廣泛的研究。

此外,澳大利亞國防部正面臨著大規模的索賠訴訟,該訴訟的焦點就是該化學物質(PFAS),因為其使用在了澳大利亞軍用基地的滅火泡沫中並且引發了環境污染。

澳大利亞神經科學研究所「悉尼腦庫」(Sydney Brain Bank at NeuRA)的主任克萊爾‧謝潑德(Claire Shepherd)博士表示,「人類通過水、被污染的食物、室內灰塵和消費產品會接觸到PFAS。」

「在發達國家中,很難找到血液中沒有PFAS的人。」她在一份聲明中指出,並強調PFAS中的碳原子數量是其在大腦中積聚的一個關鍵原因。

該研究由「悉尼腦庫」、昆士蘭環境健康科學聯盟(Queensland Alliance for Environmental Health Sciences)以及新南威爾士大學(UNSW)生物醫學科學學院(School of Biomedical Sciences)共同開展。

與癌症和神經類疾病的關聯

該研究還引發了PFAS致病性的擔憂,例如會導致甲狀腺疾病、肝損傷、睪丸癌及神經認知障礙。

研究人員通過對腦組織屍檢和分析血清樣本,發現PFAS在大腦中的分布取決於其碳原子結構。

「了解不同類別的PFAS在大腦中的作用機制,對於評估其潛在健康危害,例如神經退化性疾病,是至關重要的。」謝潑德博士表示。

儘管科學界仍在努力說清PFAS與各類疾病的關係,但一些研究暗示,接觸PFAS可能增加患睪丸癌、腎癌和乳腺癌的風險,同時還可能影響膽固醇水平、免疫功能和激素調節。

然而,昆士蘭大學副教授尼古拉斯‧奧斯本(Nicholas Osborne)在1月份時告訴一個國會委員會,確認PFAS直接導致疾病具有挑戰性,尤其是在低劑量接觸的情況下。

「許多此類疾病或症狀,例如膽固醇升高,可能是由多種因素引起的,因此很難準確地歸咎於PFAS。」他說。

政府加強PFAS應對措施

隨著對PFAS擔憂的不斷加劇,澳大利亞政府於2024年12月宣布成立一個國家協調機構,以應對PFAS的污染問題。

該機構將負責監督和管控幾個主要的污染區域,包括新南威爾士州的威廉鎮空軍基地(Williamtown Air Force Base)、昆士蘭州的奧基陸軍航空中心(Army Aviation Centre Oakey)以及北領地的廷達爾空軍基地(Tindal Air Force Base)。這些地區因使用(含有PFAS的)滅火泡沫造成了嚴重的環境污染,並影響了當地的社區。

與此同時,受PFAS污染影響的新南威爾士州(NSW)雷克灣(Wreck Bay)當地居民呼籲政府採取更有力的措施。

國會PFAS專門委員會於1月份聽取了當地居民的訴求,同時也聽取了專家的證詞,了解接觸PFAS與患慢性疾病之間的複雜關聯。

然而,研究人員強調,仍需要進一步的研究來理解PFAS對大腦功能及整體健康的影響。

原文:Study Finds ‘Forever Chemicals’ in Human Brain Tissue for the First Time刊登於英文《大紀元時報》。

