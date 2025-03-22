衣服沾到咖啡、茶或果汁 如何正確清洗？

【新唐人北京時間2025年03月24日訊】生活中偶爾就會出現這樣的情況：在餐廳跟朋友聊的正開心的時候，突然不小心打翻了桌上的飲料，然後大家忙成一團，有的遞紙巾，有的忙著擦拭桌上的杯盤污漬，有的處理濺到地上的飲料殘液，更尷尬的是飲料灑到了自己或同伴的衣服上。漂亮的衣服沾到飲料可真的是麻煩事，尤其像咖啡、茶和果汁這類含有單寧酸的飲料對衣物有染色效果，沒有清洗乾淨容易殘留顏色污漬。

新鮮的污漬應儘快清洗乾淨，以免變成頑固污垢更難清除。在正常洗衣之前先做以下4個預洗步驟，可以順利清除污漬。

去除衣服上飲料污漬的方法

● 可以水洗的衣物

1. 紙巾吸乾殘液

用紙巾或白色的布將飲料殘液吸乾，避免滲透進纖維或擴大污染面積。

2. 大量清水沖洗

用大量清水沖洗污漬，透過水流強迫染色脫離纖維布料。若不方便在水龍頭下沖洗，可以用白布沾水拍打污漬。

用熱水沖洗效果更好，但飲料若含有奶製品則只能用冷水洗。此外，羊毛或蠶絲布料也只能用冷水洗，蠶絲碰到水可能會失去光澤，但也沒有其它辦法。

3. 牙刷沾洗碗精刷洗

在污漬的地方抹一些洗碗精或（酵素）洗潔劑，用手搓或用軟毛刷（舊牙刷也可以）沾水刷洗污漬約十分鐘。這是非常重要的步驟，尤其咖啡或茶含有奶製品或其它調味香料更不能省略此步驟。污漬清除後，接著按正常洗衣程序洗衣。若無法去除乾淨，請進行下一步驟4。

一時沒有洗碗精，可以用白醋或海鹽（結晶較大的粗鹽）代替，也可以用白醋或檸檬汁加入小蘇打調成糊狀當清潔劑使用。但含奶製品的飲料除外。

切記不能用洗衣皂洗滌含有單寧酸的污漬，可能變成永久污垢更難洗掉。

羊毛或蠶絲衣服不耐搓揉，可以將衣服放入裝滿冷水的水盆中，加入50cc 2%的雙氧水浸泡30分鐘，之後擰乾、晾曬。

4. 用氧系漂白劑

如果飲料污漬停留過久，或單寧酸含量高的深色果汁如葡萄汁或蘿蔔汁的污漬不易完全去除，則需要使用氧系漂白劑浸泡清洗。

可將適量的氧系漂白劑倒入溫水盆中混合，然後將帶有污漬的衣服浸泡水盆中40分鐘（依污漬嚴重程度可以增加浸泡時間），然後按正常洗衣程序洗衣。

氧系漂白劑分液態與粉狀，一般使用漂白水或漂白粉浸泡，水溫約攝氏60度較為適宜；對漂白水過敏或不喜歡漂白水味道的人，可以用過碳酸鈉加入40度以上的溫水浸泡。

當上述預洗動作完成後，就可以按照正常洗衣程序洗衣了。洗完後，檢查一下污漬是否已清洗乾淨。如果污漬沒有完全洗掉，避免使用烘衣機烘衣，因為高溫會讓污漬更難清除。

● 只能乾洗的衣物

只能乾洗的衣服如果沾上果汁，應先吸乾果汁殘液；然後在污漬衣服的背面墊一塊吸水布，羊毛類衣服可以用稀釋的氨水（ammonia）擦拭污漬，合成纖維布料可以用檸檬汁擦拭。若清況沒有改善，儘快送專業洗衣店處理。

原標題：衣服沾到咖啡、茶或果汁 正確清洗省時省力

（轉自大紀元/責任編輯：王曉玉）

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