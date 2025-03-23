春季來臨 看看花粉過敏預報怎麼說

【新唐人北京時間2025年03月24日訊】春天的氣息已到來，過敏季節也隨之開始。氣象預報機構AccuWeather發布了2025美國花粉過敏預報，以及當花粉過敏不可避免時如何降低風險。

你應該知道的事情

花粉過敏在美國影響數百萬人。AccuWeather氣象學家和過敏專家 阿蘭·雷伯特說，大約四分之一的美國成年人被診斷患有季節性過敏症，近五分之一的兒童患有季節性過敏症。

隨著溫暖的春季天氣到來，美國各地的花粉水平正在上升。AccuWeather氣象學家警告稱，今年個別地區可能面臨過敏原的「雙峰期」。

以下是2025年可能出現最嚴重過敏症狀的時間和地點：

樹類花粉

這是春天空氣中瀰漫的第一種過敏原。當地面溫度升至華氏40-45度，樹木開始生長並產生花粉。 過敏原主要來自靠風傳播花粉的樹類。

目前樹類花粉現在已經在美國南部蔓延。隨著氣溫升高，樹類花粉的高峰期從南部向北部推進，南部為四月初，北部為六月初。

預計樹類花粉污染最嚴重的地區，將是從墨西哥灣沿岸向西北延伸，穿過中部平原地區，直到北落基山脈和太平洋西北部的一條地帶。

草類花粉

當樹木花粉開始減少時，草類花粉就開始出現。最早出現在墨西哥灣沿岸，四月份草開始生長時，草類花粉就出現，並持續整個夏季和初秋。

今年最嚴重的草類花粉，將出現在美國東北部和西北太平洋地區，尤其是在溫暖潮濕的六月和七月。

在東南部地區，初夏和仲夏的乾燥天氣將有助於限制的草花粉，包括佛羅里達州、喬治亞州、阿拉巴馬州和南卡羅來納州。

豚草花粉

雷珀特說，豚草花粉包括薊、山艾和艾蒿，它們通常在草類花粉季節開始時出現。另外，與樹木花粉相似，豚草花粉會有不同的高峰期。

預計今年田納西河谷可能出現兩次豚草花粉高峰期，因為夏末天氣將非常潮濕，這將使得該地成為豚草過敏患者最嚴重的地區之一。

控制過敏的小貼士

雖然接觸花粉是不可避免的，特別是在過敏高峰季節，但AccuWeather推薦幾種策略，來減輕過敏患者的症狀嚴重程度：

•避開清晨時段：日出後花粉含量最高，因此請盡量在清晨待在室內，以盡量減少接觸花粉。

•享受下雨時光：雨水可以沖走空氣中的花粉，因此，長時間下雨或大雨過後是享受戶外花粉較少的好時機。

•讓家成為避難所：關閉窗戶並定期更換家中的空氣過濾器，以全年保持潔淨、無花粉的空氣。

•回家後更換衣服：在戶外待了一段時間後，回到室內後立即換衣服，以防止將過敏原傳播到室內。

（記者金晶編譯報導/編輯：林清）

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