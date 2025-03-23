湖南一河流監測出鉈濃度異常 當局稱「飲水安全」

【新唐人北京時間2025年03月24日訊】湖南郴州永興縣政府辦日前發布通知，耒水地表水自動監控站數據顯示鉈濃度異常，造成跨市污染，威脅下游飲水安全。隨著引發輿論關注，當局最新又稱，「經監測，沿線飲用水安全」，引發關注。

鉈是無臭味的金屬，鉈能通過水、食物、呼吸進入人體，其化合物會導致食道癌、肝癌、大腸癌等多種疾病的發生。近年來，有關鉈中毒的病例屢有曝光。公眾談鉈色變。

3月22日，有網友向大陸極目新聞反映，湖南郴州永興縣當局發布通知，2025年3月16日20時，耒水郴州-衡陽跨市斷面大河灘地表水自動監控站數據顯示鉈濃度異常，造成跨市污染，威脅下游飲水安全。通知提到，永興縣於3月17日0時啟動了突發環境事件Ⅳ級應急響應。

公開資料顯示，耒水是衡陽地區第二大河流和湘江最大、最長的支流，總長453公里。耒水流經郴州市的汝城縣、資興市、蘇仙區、永興縣，衡陽市耒陽市、衡南縣、珠暉區後匯入湘江。

郴州與衡陽交界處的大河灘村一位村民表示，近幾天當地有人在議論此事，其中有人告知他相關部門禁止村民在耒水水域偷偷捕魚。他表示，「有些村民在耒水邊打井取水，最近他們的飲用水可能會受到影響。」該村民還提到，有人告知他疑似周邊某縣有工廠排水出了問題。

隨著媒體的報導引發輿論關注。3月23日，湖南郴州官方發布通報稱，近日，耒水流域部分河段水質出現異常。「經監測，沿線飲用水安全」。下一步，「將持續採取有力措施，確保飲用水安全」。

有網友議論紛紛：「細思極恐，事發多天還查不出個所以然，這已經屬於極其嚴重的飲用水安全事件了，老百姓的命也是命啊！」「上游水源遭鉈污染，下游用水安全。」

中國的地下水空氣和土壤都嚴重污染。就在不久前，研究發現，北京的孕婦和嬰兒體內的鋰濃度異常高，比中國其他工業城市高出20倍。

研究結果還揭示了一個令人不安的謎團：模型估計表明，長沙嬰兒臍帶中含有的血鋰主要來源於穀物、蔬菜和飲用水。然而，北京母親攝入的鋰中有96% 無法追溯到食物、水或空氣等已知來源。

該研究的主要作者、中國科學院環境化學家胡立剛表示，這表明北京存在一個穩定的、未被發現的暴露源。

（責任編輯：林清）

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