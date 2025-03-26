3月26日兩岸掃描 司馬南偷稅事件發酵 甩鍋MCN公司被打臉

【新唐人北京時間2025年03月27日訊】下面進入今天的兩岸掃描單元！

中共軍中混亂 美情報罕見證實何衛東出事

中共黨魁軍中的親信不斷落馬。最近，海外知情人士紛紛爆料中共軍委副主席何衛東、東區戰區司令員林向陽、火箭軍司令王厚斌等人被抓。以上消息，中共官方至今沒有辟謠，真實情況不明。

《華盛頓時報》3月25日報導，據兩位美國國防官員透露，何衛東已經被整肅。美國國防官員罕見證實中共高層出事的消息，引發關注。

分析認為，中共軍中內鬥激烈，如果這些人真的出事了，在一定程度上可以折射出中共黨魁的軍權旁落、不穩。

中國多地現沙塵暴 西安漫天黃沙釀重度污染

中國多地天氣變化無常。3月26日，陝西西安等多個地區出現沙塵暴，空氣質量達到重度污染水平，能見度較低，著名景點大雁塔被沙塵籠罩。

畫面顯示，整個西安漫天黃沙，預計28日才會減弱。另外，新疆和甘肅等多省，也同樣受到沙塵暴侵擾。

司馬南偷稅事件發酵 甩鍋MCN公司被打臉

被外界成爲中共大五毛的司馬南的偷稅事件還在發酵。3月21日，中共稅務總局北京市稅務局稽查局通報，司馬南從2019年至2023年期間，通過隱匿收入、虛假申報等手段，少繳個人所得稅和增值稅等稅費，共計462.43萬元人民幣。對司馬南及其實控企業追繳稅款和罰款，共計926.94萬元人民幣。

隨後，司馬南試圖將責任甩鍋給合作的MCN公司，但該公司公開反駁，引發輿論關注。

司馬南長期以「反美鬥士」力挺中共，此次偷稅案令其人設崩塌。從去年11月初起，司馬南在不同社媒平台上的賬號已被停更。

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