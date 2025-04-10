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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）光陽（KYMCO）董事長柯勝峯今天下午宣布不再續任董事長，坦言高層理念不合，規劃家族股東一起退出經營高層，推專業經理人制度，但遭執行長柯俊斌代表的第2大家族強力反對。柯俊斌傍晚發表3點聲明，強調柯勝峯對他個人指摘部分完全與事實不符，光陽公司的組織運作，向來一切依據公司法及公司相關規定執行。

柯勝峯今天下午召開記者會宣布請辭光陽董事長，強調要打破光陽60年的家族共治、打造落實公司治理的專業經理人企業，希望他代表的第1大股東家族能與第3大股東家族達成共識。

柯勝峯表示，專業經理人人選，與第3大家族代表有共同想法，屬意目前光陽總經理王定義可出任下屆董事長，光陽研發中心副總經理徐文元可出任總經理，至於執行長一職可取消。

市場人士指出，柯勝峯是光陽持股超過3成的第1大家族代表，而執行長柯俊斌則是持股光陽約2成的第2大家族代表，至於光陽第3大家族代表年事已高，已交棒給下一代，目前擔任光陽高階主管。

光陽各大家族均未在董事會席次過半，目前董事會有15席董事，其中5席常務董事由董事互推選出，柯勝峯代表的第1大家族掌握6席董事，其中包括2席常董；柯俊斌代表第2大家族擁有4席董事，包括1席常董；第3大家族有3席董事，其中1席常董；第4大家族1席董事，也入列位居常董。

柯勝峯透露，光陽第2大家族股東積極拉攏第3大和第4大家族，原先第3大家族常董大老支持第1大家族代表擔任董事長，但大老年事已高交棒，大老與繼任者強調以和為貴，柯勝峯也溝通表態，「我續任董事長無法解決問題」。

於是柯勝峯建議，3大家族退出光陽經營團隊，交由專業經理人治理，第3大家族代表口頭欣然接受，但第2大家族代表柯俊斌強力反對，使得第3大家族股東代表面臨極大壓力。

柯勝峯說，今天明確表達不續任光陽董事長一職，是率先表態支持光陽轉型的初衷，他說，真正思考終結光陽家族股東共治，推動專業經理制度的可能性是自2024年開始，「因為接班10年，已經差不多了」，專業經理人制度對光陽海外布局也有正面效應，還可能加速。

至於光陽未來是否規劃上市，柯勝峯指出，光陽股票鮮少在外流通，股東重視現金股利，由於光陽股東不想賣股票的特性，因此沒有上市上櫃規劃。

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針對柯勝峯召開記者會請辭董事長並坦言公司高層理念不合等，柯俊斌傍晚發出3點聲明回應，首先強調柯勝峯下午記者會中對他個人指摘部分完全與事實不符；其次，光陽組織運作向來一切依據公司法及公司相關規定執行。

柯俊斌進一步強調，對於光陽經營方向，一直期望著眼公司長遠發展，以生產優質產品滿足顧客，使員工有良好工作環境，擁有良好的待遇，並使股東擁有穩定的投資報酬為目標。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1140410