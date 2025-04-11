組圖：沙塵吹進廣東衝熱搜 多地重污 灰濛濛一片

【新唐人北京時間2025年04月13日訊】席捲大半個中國的沙塵天氣以及沙塵暴繼續南下，強勢吹入廣西，廣東和海南島，到處灰濛濛一片。其中，廣東全省PM10濃度普遍超標。廣州及佛山更是嚴重污染。「廣東沙塵暴」話題一度衝上微博熱搜第一，不少網友說頭一回在廣東遇到沙塵暴，「活久見」。

近日，中國全國大範圍受高強度大風吹襲，北風攜帶的沙塵南下，席捲江南、華南、西南多地。12日晚和13日凌晨開始，兩廣和海南也出現了歷史罕見的重污染天氣過程。

目前廣東部分地區顆粒物濃度已經超標。與香港相鄰的深圳，已列空氣質量屬重度污染，廣州及佛山，更屬嚴重污染。香港部分地區懸浮顆粒濃度也上升數十倍。

截至13日13時05分，廣州、佛山共有14個灰霾黃色預警信號生效中。

據「中國天氣愛好者」微博，廣東全省PM10濃度普遍超過300，其中廣州空氣質量指數飆升到312嚴重污染級別、PM10濃度普遍達到400～500！沙塵還飄過瓊州海峽直下海南島，海南島中北部也出現了罕見的中度污染，海口儋州PM10濃度歷史性的逼近200。

4月13日，廣東多地網友反映所在地區突現沙塵暴。不少廣東網友表示：「還是頭一回在廣東遇到沙塵暴。」「活久見！」「人生第一次！」

還有人調侃：「誰能想到在廣州也能吸到來自遙遠北方的沙塵～～嗯，是北方故鄉的味兒～」「地道嗎？醇厚嗎？黑土地嗎？」「多麼小眾的詞 廣東沙塵暴！」

「廣東沙塵暴」話題一度衝上微博熱搜第一，引發熱議。不過隨著中央氣象台發布消息稱，「廣東的沙塵其實不能叫沙塵暴，而是浮塵天氣」，目前這一話題從熱搜上徹底消失不見。

有廣西網友「Duo_628」表示：我這裡，廣西西南邊境，也感受到了沙塵，看遠處的山，已經被沙塵完全擋住視線！

也有海南網友表示：「現在海南很多地方都有沙塵」「蒙古的沙最終還是吹到了海南，也是吃上了這進口沙了」。「這沙塵暴真是跨國服務了…南北一家親的感覺。」

（記者薛飛綜合報導/責任編輯：夏荷）

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