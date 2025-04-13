4月14日兩岸掃描 沙塵罕見襲廣州 四川黃沙漫天 安徽砸死1人

【新唐人北京時間2025年04月15日訊】下面進入今天的兩岸掃描單元。

沙塵罕見襲廣州 四川黃沙漫天 安徽砸死1人

最近，中國異常天氣頻現，強風席捲大半個中國，多地遭受沙塵侵擾。4月13日，沙塵罕見侵襲廣東全部21個地市，廣州已達到「嚴重污染」。同時，廣西東部、海南島北部和西部等多地均有揚沙或浮塵天氣，四川多地更是漫天黃沙。前一天，因風力太強，安徽一名婦女駕駛電動自行車出行時，被路邊倒伏的樹木砸中身亡。

英國議員入境香港被拒 外相要求中共給答案

英國自由民主黨議員賀候絲，上週前往香港探親，在機場被拒絕入境，並被遣返，成為香港自1997年以來，第一位被拒絕入境的英國國會議員。英國外交大臣拉米表示對事件深切關注，批評此做法損害香港國際聲譽，並要求北京與香港當局交代。自由民主黨黨魁戴宏促請召見中共駐英大使，要求其作出解釋。

河南女子吃火鍋喉嚨痛 從就診到去世僅10分鐘

近日，河南一位26歲女子與朋友一起吃麻辣火鍋，當時便感到喉嚨疼痛。聚餐回家後，疼痛加劇，並出現呼吸困難等症狀，她意識到情況不妙，趕緊前往醫院。但遺憾的是，她一到醫院就突然倒下。醫護人員全力搶救，但最終仍沒能挽回生命。從就醫到離世僅有10分鐘左右。醫生判斷奪命「凶手」是急性會厭炎。真實情況還不明確。

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