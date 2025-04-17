【時事金掃描】日本拉響警報 接種者死亡激增

【新唐人北京時間2025年04月19日訊】大家好，今天是4月18號星期五，歡迎收看《時事金掃描》。我是金然。請訂閲我們的頻道，支持我們，點讚、留言並且轉發推薦。

今天焦點：澳洲同批接種者18人全患癌；日本拉響疫苗警報 超額死亡震驚全球；白宮開炮 大藥廠「九月噩夢」；小肯尼迪揭露自閉症危機；專家指疫苗是「生物戰爭」武器。

今天要聊一個比較驚悚的話題。4月16日澳洲新南威爾斯州布利的一家醫院爆出大新聞，據報導：這個醫院裡有18名患者全部確診為癌症，而這18名患者有個共同點就是都接種了同一批次的新冠疫苗，批號是FN0565！這消息一出，有人驚呼「這是巧合嗎？」，有人直接喊「疫苗有毒」，甚至有人質疑這是「醫療系統性的謀殺」！

澳洲同批接種者18人全患癌

根據澳洲癌症研究基金會2023年的統計，澳洲每年約15萬人確診癌症，平均每2,000人中才有1人患癌。18個接種了同一批次疫苗的人同時患癌，這怎麼看都不像「純屬巧合」。有人貼文提到，不同批次的疫苗可能含有不同毒性，導致副作用的疾病種類和發病時間各異。這話雖然有點陰謀論的味道，但確實點出了一個問題：新冠疫苗的質量控制到底靠不靠譜？這批FN0565疫苗中是否有什麼特殊成分，觸發了致癌機制？更讓人不安的是，這件事目前澳洲官方還沒給出結論。這到底是屬於個案呢，還是冰山一角？

無獨有偶，澳洲的這件事兒還沒消化完，日本又扔出一顆重磅炸彈！日本最近發布了一項令人震驚的研究：新冠疫苗接種者的超額死亡人數正在飆升！什麼是超額死亡？簡單說，就是實際死亡人數超過了正常預期。這項研究由日本科學家完成，數據顯示，2023年5月到12月，新冠疫苗接種者的超額死亡率高於2020—2021年的疫情高峰期，甚至接近2022年的峰值。更關鍵的是，這些死亡和新冠病毒無關，而是與mRNA疫苗的副作用有關。

日本拉響疫苗警報 超額死亡震驚全球

研究發現，疫苗接種後，特別是年輕人群的慢性病死亡率大幅上升，比如心血管疾病、癌症等。這項研究被稱為「里程碑式」的研究，因為它直接把矛頭指向了疫苗的安全性。貼文還提到，日本已經向全球發出警報，呼籲各國重新審查疫苗的風險。

這事有多嚴重呢？日本可是疫苗接種率最高的國家之一，根據《日本厚生勞動省》2023年的報告，超過80%的日本人接種了至少兩劑mRNA疫苗。如果疫苗真有問題，影響的還不只是日本，而是全球數十億接種者！有消息指出，曾有護士早就曝光不同批次疫苗的毒性差異，這話題雖然沒有任何官方證據，但聽起來確實讓人背後一涼。

日本的數據與澳洲的18人患癌事件形成了某種呼應，讓人不得不懷疑：新冠疫苗的副作用是不是被嚴重低估了？這場爭議已經從個案上升到全球層面。當然也有人表示：癌症的成因非常複雜，可能與基因、環境、生活方式等多種因素有關，單純把矛頭指向疫苗，還需要更多證據。日本的超額死亡數據雖然可信，但也需要獨立驗證，排除其它因素（比如老齡化、醫療系統壓力等）。科學研究需要時間，不能輕易下結論。

白宮開炮 大藥廠「九月噩夢」

就在澳洲和日本的爭議發酵之時，美國這邊的動靜更大！4月14日川普（特朗普）總統在白宮召開了他的第三次開放式內閣會議，他旁邊坐著反疫苗運動的領軍人物——美國衛生部長小肯尼迪。小肯尼迪對川普說了一句讓全場震驚的話：9月將有調查結果。這可不是隨口一說，這等於是對美國大藥廠的正式宣戰！更狠的是，川普放話要調查疫苗的副作用，甚至可能撤銷FDA也就是美國食品藥品監察局對mRNA疫苗的緊急使用授權。

對新冠疫苗危害不單單是川普政府有質疑，美國國會議員格林直接在聽證會上指出：新冠疫苗的研發和批准過程太快，正常需要10—15年，而幾種新冠疫苗卻在極短時間內就出爐，其中是否蘊藏著什麽不可告人的危險？

大家有沒有注意到，格林議員在最後提到的伊維菌素是安全有效的抗新冠藥物，但卻一直被以前的FDA和大藥廠打壓。這個話題已經把疫苗爭議從科學問題推向了政治和公眾信任的戰場。要知道疫苗爭議不只是引發癌症和死亡率，小肯尼迪最近又提出了另一個敏感話題——自閉症。小肯尼迪警告說，現在年輕人自閉症病例的激增不是巧合，而是「人為」導致的。他暗示很可能是疫苗政策造成了當代美國兒童大面積自閉症的形成。

小肯尼迪揭露自閉症危機

根據美國疾控中心4月17日的最新報告，美國自閉症患病率從2020年的1/36上升到1/31，創歷史新高！小肯尼迪認為，這與疫苗中的某些成分（比如鋁佐劑）和其它環境毒素有關，比如農藥、空氣污染等。因此美國衛生部即將首次啟動全面調查，鎖定這些毒素的源頭。這場調查一旦有結果，可能會直接動搖疫苗產業的根基！小肯尼迪的聲音，無疑讓更多人開始重新思考疫苗的安全性，甚至質疑整個醫療系統的透明度。

如果小肯尼迪的警告還算溫和，那生化武器專家大衛‧馬丁博士的言論可就石破天驚了！馬丁博士直言，新冠疫苗是一場「生物戰爭」，每一個接種者都被改變了「健康人類狀態」。他說，疫苗不僅激活了致癌機制，還關閉了人體的抗癌反應，因此才導致癌症和慢性病的爆發。

專家指疫苗是「生物戰爭」武器

這話聽起來像好萊塢科幻片中的情節？但馬丁博士不是隨便說說，他是研究生物技術的專家，過去多次揭露大藥廠的內幕。他認為，新冠疫苗的設計並非為了保護健康，而是有更深層的目的。不過，也有人質疑：大衛‧馬丁的「生物戰爭」說法缺乏證據支持，容易讓公眾陷入恐慌。而過分誇大疫苗的危害，可能讓人們拒絕所有疫苗，連帶影響其它公共衛生項目，比如小兒麻痺症疫苗的普及。這是一個危險的趨勢，需要警惕。

馬丁博士的觀點現在還沒有得到主流科學界的普遍認可，但確實點燃了公眾的恐慌。有網友甚至說，這可能是「人類清除計劃」，藥廠被「深層政府」控制，試圖通過疫苗削減人口。這種陰謀論雖然聽上去很誇張，但不斷透露出的越來越多的有關疫苗造成危害的大量實例，以及相關產業的不透明體制，讓公眾對當下整個醫療系統產生了深深的不信任和恐懼。

對於疫苗危機，各國政府現在可以說是進退兩難。如果承認疫苗有問題，等於承認之前政府決策失誤；如果繼續否認，又可能加劇公眾的不信任。澳洲政府已經表示要正式調查FN0565批次的疫苗，日本官方也在重新審查死亡數據。美國這邊，川普的調查一旦得出結果，可能會引發更大的政治風暴。

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《時事金掃描》製作組

（責任編輯：葉萍）

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