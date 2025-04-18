如何清除蔬果農藥 專家：最安全的還是這一招

【新唐人北京時間2025年04月20日訊】洗水果蔬菜時，人們最關心如何確保殘餘的農藥被清除，網上有不少這方面的討論，比如用白醋、小蘇打或專用的農產品清洗劑等等。不過專家表示，最好的方法仍然用自來水沖洗。

據赫芬頓郵報報導，美國國家首都毒物中心的醫學毒理學醫師兼醫學主任凱利·約翰遜-阿伯表示，用自來水龍頭的流水沖洗，仍然是去除農產品中細菌和農藥的最簡單、最安全的方法。

他不建議將水果和蔬菜浸泡在清水中的做法。雖然這種方法可能有助於去除農產品表面的農藥殘留，但他警告，這實際上會導致細菌通過浸泡水傳播，從而造成更高程度的污染。

美國疾病管制與預防中心和食品藥物管理局都給出相同的建議，用流水清洗農產品，而不是使用其他溶液，包括白醋或商用農產品清潔劑。

蔬菜和水果有吸水能力，會吸收溶液中的洗潔精、洗滌劑、農產品清洗劑。喬治亞大學營養學主任艾瑪·萊恩表示，這些產品的安全性和有效性尚未經過充分測試。

草莓、花椰菜等表面有縫隙的蔬果

清洗像草莓這樣表面有許多縫隙的蔬果時，許多人都感到不太放心，能不能洗乾淨。

加州園藝作家克里斯·楊的建議是，首先是用冷水輕輕沖洗。對於漿果，不要用力過猛，以免會傷表面；對於表面粗糙或有縫隙的蔬菜，例如瓜類或花椰菜，用蔬菜刷可以刷得更乾淨；對綠葉蔬菜，將葉子劈開，逐一沖洗，確保每個側面都清洗乾淨。

帶厚皮的瓜果

像哈密瓜或芒果這樣帶厚皮的水果，專家認為，也要像其他水果和蔬菜一樣清洗。

萊恩表示， 即使你不打算吃某些農產品的皮，清洗也是很重要的，這樣可以最大限度地減少在剝皮或切果皮時從果皮轉移到果肉的污垢和細菌。

用刷子會更好

楊表示，大多人在清洗蔬果時都省略了這一步，但只要用刷子稍微刷一刷，效果會更好。刷子產生的摩擦力有助於去掉蔬果上的髒東西、細菌和一些農藥殘留，清潔更有效。

（記者金晶編譯報導/責任編輯：林清）

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