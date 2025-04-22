【快訊】貿易戰或降溫 股市止跌回漲 人類告急 馬斯克重磅警告

【新唐人北京時間2025年04月23日訊】觀眾朋友好 歡迎收看《新聞直擊》今天是美東時間的4月22號星期二，首先我們來關注

今日焦點：美中關稅戰可能降溫？白宮宣布與北京協議進展順利 股市止跌回漲；北京报复关税自损乙烷供應 中國塑料產業將受重創；CBS或與川普和解 60分鐘節目製片人辭職；馬斯克发出嚴厲警告：美國出生率持續下降；川普致信參眾兩議長 說明對胡塞武裝打擊原因；特斯拉首季盈利暴跌71%。

【馬斯克嚴厲警告：美國出生率持續下降】

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）針對美國出生率不斷下降的趨勢發出了嚴厲警告。此前，美國國家衛生統計中心（U.S. National Center for Health Statistics）報告顯示，2023年美國出生人數降至40多年來最低水平。

馬斯克在社交媒體平台X上發文指出：「低出生率將終結人類文明。」這是他在回應一位X用戶分享美國國家衛生統計中心的數據時發出的警告。

美國國家衛生統計中心的數據顯示，美國2023年出生人數降至359.6萬，較2022年下降2%，為1979年以來最低。同期，美國總生育率為每1000名女性有54.5個嬰兒出生，該數字較2022年下降3%。自2008年以來，美國的總生育率平均每年下降1%。

多年以來，馬斯克，這位特斯拉和SpaceX等多家巨頭公司的首席執行官，一直對全球出生率不斷下降感到擔憂，認為這是對人類文明的嚴重威脅。

今年53歲的馬斯克，投資了數百萬美元，以支持在生育和人口領域的研究。

約翰·伯恩斯研究與諮詢公司（JBREC）人口研究副總裁埃里克·芬尼根（Eric Finnigan）也在X上就該問題表示：「三大變化導致美國出生率下降：1、成為母親的女性減少；2、生育推遲（首次生育平均年齡現為30歲）；3、家庭規模整體縮小。」

他表示：「這是一個大趨勢。美國成年人達到擁有孩子這個人生里程碑的時間一直在推遲。

據媒體報導，白宮正在探討鼓勵美國人結婚並多生育的措施。考慮中的提案包括：為已婚或有子女的申請者提供政府獎學金，以及為每位美國母親提供5000美元的「嬰兒獎金」等。

【川普致信參眾兩議長 說明對胡塞武裝打擊原因】

週二，白宮公布了「川普總統」致眾議院議長「邁克·約翰遜」和參議院臨時議長「查克·格拉斯利」的信函全文。這是川普總統於3月28日，向約翰遜和格拉斯利發出的信函，他在信中說這封信是為了努力讓國會充分了解情況，在紅海持續發生針對美國軍隊和商船的襲擊事件之際，為了保護美國人和美國在海外的利益，並促進美國的國家安全和外交政策利益，他命令國防部向中東增派作戰裝備和部隊，並對胡塞武裝控制的也門地區發動大規模打擊。

在信中，川普總統概述了也門和中東地區局勢的發展，指出迫切需要應對胡塞武裝的「海盜侵略」，以及對美國軍隊和海上航行的持續威脅。他表示，「不會再允許這群海盜威脅和襲擊美國軍隊和商船」，並指示國防部採取果斷行動。這包括向中東部署更多戰備部隊，並開始針對胡塞武裝領導層、指揮控制設施、基礎設施和武器庫進行協調的空中和海上打擊。

這封發送給約翰遜和格拉斯利的信件表明，川普打算繼續採取行動，直到胡塞武裝對美國軍隊，以及紅海和鄰近水域航行的威脅被消除，強調他捍衛美國利益的憲法權力，並呼籲國會繼續支持。

【美中關稅戰或降溫 白宮：與北京協議進展順利】

白宮4月22日作出樂觀評論，美中之間的貿易協議談判進展順利。美國財政部長稱，他預計美中關稅戰「會在不久的將來降溫」。消息傳出後，股市隨即止跌回漲。

白宮發言人卡羅琳‧萊維特（Karoline Leavitt）在周二的記者會上表示：「總統和這屆政府正在為與中方達成協議鋪路……。我們認為，所有相關人員都希望看到貿易協議的達成，目前情況正在朝着正確的方向發展。」

關於川普是否會與中共黨魁習近平直接通話的提問，白宮發言人回應說，目前沒有任何消息可以分享。

財長斯科特‧貝森特（Scott Bessent）週二出席了由摩根大通在華盛頓特區主辦的一個私人投資者峰會。此次會議並未對公眾或媒體開放。

據CNBC引述一位知情人士的消息報導，財長表示，雖然與北京的談判尚未正式開始，但協議有可能達成。因為「沒有人認為，目前（關稅水平）的現狀是可持續的」。

貝森特指出，目前,全球兩大經濟體實際上已經形成了一種貿易禁運。美國將對中國進口商品的關稅提高到了145%，中共也對美國商品徵收125%的報復關稅。

貝森特強調，儘管雙方互徵高額的關稅，但川普的政策目標「不是脫鉤」。他指出，與中方的談判可能會「很艱難」，但雙方都已經認識到「現狀是不可持續的」。

此外，白宮發言人還駁斥了北京方面聯手其它國家一起報復美國的最新威脅。

萊維特對《大紀元時報》記者特拉維斯·吉爾摩（Travis W. Gillmore）表示：「有很多國家都在主動聯繫美國，與本屆政府洽談更好的貿易協議。這一事實本身就說明了一切。」

萊維特指出：「全世界都知道，他們需要美國，他們希望在這裡做生意。因此，我們將繼續專注於代表美國工人達成更好的貿易協議。」

周二，「美国股市」因贸易战可能缓解的希望/而大幅上涨。其中，道指周二飙升超過1000点，结束連續四天的跌勢。美股三大股指的漲幅分別是：道琼斯工业平均指数上涨1016.57点，涨幅2.66%，收于39186.98点；标普500指数上涨2.51%，收于5287.76点；纳斯达克综合指数上涨2.71%，收于16300.42点。

【美關稅重擊乙烷供應 中國塑料產業將受重創】

「中美貿易戰」給中國企業帶來重大影響，嚴重依賴從美國進口「乙烷」的中國塑料產業將受到重創。中國的「塑料生產」在全球占據主導地位，然而用來生產塑料的重要原料「乙烷」卻幾乎都來自美國。中國對美國商品徵收「高額關稅」，意味著那些使用「乙烷」的工廠將面臨巨額虧損。

「乙烯」是塑料產業的基礎原料，「乙烯」需要通過「乙烷」、液化石油氣、石油腦、柴油等「石化產品」，或者煤炭來獲得。與其他「石化產品」相比，用「乙烷」製造「乙烯」是目前最經濟，最成熟，也是污染最少的生產工藝。而美國「幾乎壟斷」了國際上所有「乙烷」的供應，中國要生產「乙烯」是繞不開美國的。

據中國媒體「36氪」報導，中國的「乙烷」和「丙烷」等原料對美國「進口依賴度」非常高，分別達到98%和59.23%。「丙烷」是另一種塑料的生產原料。

據「彭博社」報導，在對等關稅之下，「中國工廠」每加工1噸的「美國乙烷」，將損失184美元。相比之下，如果沒有關稅，他們的利潤將超過100美元。這些「額外成本」對於中國塑料產業來說，無疑是另一個沉重打擊，由於產能成長超過需求，中國塑料產業已經面臨供應過剩、利潤微薄的困境。

據路透社報導，一位中國貿易消息人士表示，由於「乙烷」的庫存可以持續到5月下半月，「乙烷裂解裝置」目前仍在維持產量，但因為美國是中國唯一的乙烷供應國，主要進口商已向北京尋求進口關稅減免，不過中共目前並沒有表明要減免關稅。

美國對「中國進口商品」徵收高達145%的關稅，也會衝擊到中國塑料產品對美國的出口。36氪報導說，2024年，中國塑料及其製品對美出口額達236.8億美元，占出口總額的16.77%。

【CBS或與川普和解 60分鐘節目製片人辭職】

CBS的新聞節目「60分鐘」首席製片人歐文斯週二突然辭職，對於辭職原因他表示，他不再擁有足夠的獨立性來按照自己的意願運行這個節目。

在去年美國大選前夕的10月底，川普團隊起訴了哥倫比亞廣播公司（CBS）和「60分鐘」節目，索賠200億美元。根據法院文件，他指控「60分鐘」新聞節目去年10月初播出民主黨總統候選人賀錦麗的專訪存在誤導，因為「60分鐘」節目沒有播出賀錦麗（哈里斯）對以色列問題的完整回答，而是在不同晚上播出了經過剪輯的賀錦麗的不同回答。

訴狀指控CBS「通過惡意、欺騙性和嚴重扭曲新聞，從事偏頗和違法的選舉和選民干預行為」。

不過，媒體也報導說CBS母公司派拉蒙全球的控股股東莎莉·雷石東 (Shari Redstone) 贊成與川普達成和解。對此，歐文斯不以為然，他今年稍早曾經表示，不會在與川普總統達成的任何和解協議中為哈里斯的專訪影片道歉。

「60分鐘」是CBS的老牌新聞節目，從1968年首播一直持續至今，歐文斯是這個節目的第三位首席製片人。

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【特斯拉首季盈利暴跌71% 馬斯克有話說】

特斯拉「2025年第一季度」的利潤出現暴跌，首席執行官伊隆·馬斯克（Elon Musk）面臨多重挑戰。

特斯拉4月22日公布的數據顯示，其2025年「第一季度盈利」按年大跌71%，至4.09億美元，遠低於「去年同期」的14億美元。

此外，「第一季度總收入」按年下滑9%，至193.4億美元，低於預期的211億美元。

在本月早些時候披露的數據顯示，特斯拉「第一季度汽車交付量」下降了13%，為33.67萬輛，低於去年同期的38.7萬輛。這也是自2022年以來的最差表現，低於分析師此前預期。

自去年12月達到488.54的巔峰以來，「特斯拉公司股價」已下跌大約50%。「周二收盤價」為237.97。

去年的總統大選，馬斯克一直在全力支持川普，並親自領導「DOGE」，揭露了美國政府內部大量的欺詐和浪費現象，建議裁撤了多個聯邦政府部門。但也因此，馬斯克招致了很多人的怨恨和攻擊。

全美的「特斯拉銷售展廳」日前曾遭遇多次示威，其中包括縱火和槍擊事件。馬斯克此前表示，同時管理公司和完成DOGE工作/極具挑戰性。

此前，有八位州財政部長致信「特斯拉」董事會主席「羅賓·德霍姆（Robyn Denholm）」，質疑馬斯克過於分散精力，未能專注應對特斯拉公司所面臨的挑戰。

馬斯克周二在公司「財報電話會議」開始時表示，從5月起，他管理DOGE的時間將會大幅減少。

馬斯克表示，他仍會繼續通過DOGE來支持總統，以確保「阻止的浪費和欺詐不會捲土重來」。

他說，他將繼續每周花「一兩天」來處理政府事務，「只要總統希望我這樣做。」

與此同時，特斯拉也受到了「川普關稅戰」的波及。雖然其在美國國內的生產可能會減輕關稅的影響，但該公司仍無法避免「美中兩國」實施報復性關稅所帶來的壓力。

在中共將美國商品關稅提高至125%之後，特斯拉已經暫停了中國網站上兩款車型的預定。

特斯拉公司並未說明「暫停訂單」的原因。但有分析師認為，此舉顯示馬斯克和特斯拉在貿易戰中/的確面對着困境。

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《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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