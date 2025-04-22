美國50多種牙膏9成含鉛 6款兒童產品安全

【新唐人北京時間2025年04月23日訊】危險污染物鉛不只會存在於油漆、土壤和水管中，其實也會出現在日常用品裡。一項民間組織研究發現，許多知名品牌的牙膏產品中，鉛和其它重金屬的含量超標。

近日，美國非營利組織「無鉛安全媽媽」（Lead Safe Mama）創辦人魯賓（Tamara Rubin），透過第三方獨立實驗室檢測52個牙科護理產品，發現其中有90％含鉛、65%含砷、47%含汞和35%含鎘。

結果顯示，佳潔士（Crest）、舒酸定（Sensodyne）、高露潔（Colgate）、緬因湯姆（Tom’s of Maine）和布朗博士（Dr. Bronner’s）等品牌的產品重金屬含量超標，其中還有標榜成分天然的兒童牙膏。

其中，有十幾種產品含鉛量達到或超過300ppb，是兒童食品鉛含量標準的30倍。包括高露潔兒童西瓜爆裂牙膏、佳潔士普通牙膏薄荷味、高露潔全效亮白牙膏薄荷味、Spry Kids防蛀凝膠牙膏天然泡泡糖和VanMan’s神奇牙粉薄荷骨味等。

對於產品被點名，有部分業者表示這些元素是自然產生，無法從產品中去除。

魯賓表示，這些重金屬可能來自常見的牙膏原料。其中，膨潤土在標榜天然成分的產品中出現頻率很高，也與許多鉛含量大幅超標的產品有關。

雖然這些牙膏的含鉛量，低於美國食品藥物管理局（FDA）的含氟牙膏20,000ppb和無氟10,000ppb的標準，但是美國聯邦政府也曾指出，不論任何劑量的鉛都有毒，因此這個標準也受到批評。

美國疾病管制與預防中心表示，嬰兒、兒童期接觸鉛會損害大腦發育、腎臟和神經系統，而其它重金屬可能增加癌症等風險。

在接受檢測的牙齒護理產品中，只有六種兒童產品沒有檢測出重金屬。

魯賓建議，購買時可以檢查牙膏成分，或是選擇歐洲產品，因為歐洲法規的標準是500ppb以下。

新唐人電視台記者郭約希美國報導

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