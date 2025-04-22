世界地球日 科學家關注衣物微纖維污染

【新唐人北京時間2025年04月23日訊】4月22日是世界地球日，科學家提出了一個極少被關注的問題──衣物 微纖維 ，可能正在污染地球。如何讓衣物的污染，降到最低?來看科學家的建議。

「這麼多微纖維！」

美國非營利組織「清潔海洋」創始人、科學家瑞秋·米勒在「世界地球日」提醒人們，大部分衣服是由塑膠製成的，會釋放出肉眼不可見的微纖維污染環境。

「清潔海洋」創始人瑞秋·米勒：「事實證明衣服會破損，而且破損方式非常細觀。想像一下，衣服由上億個極小的纖維構成，小纖維很容易斷裂。」

研究顯示，洗一次衣服可能釋出數百萬根微纖維，污水處理廠難以攔截，導致微粒流入大自然，進入動物體內再被人類重吸收。即便是天然纖維如棉花、羊毛，也可能夾帶化學物質。

於是米勒根據珊瑚型態，開發了一種洗衣球。

瑞秋·米勒：「洗衣球把衣服分開，有助於衣服更耐用。當纖維斷裂時，它能收集一些脫落纖維，防止流入排水系統。」

米勒還提供幾個降低衣物微纖維污染的簡單可行做法。比如局部清潔衣物，減少洗衣頻率；使用冷水，縮短時間，一次多洗一些；儘可能晾乾衣物，少用烘乾機；選擇不易掉纖維的外套；遠離快時尚，購買耐穿衣物，或二手衣。

新唐人電視台記者安琪、張曉宇綜合報導

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