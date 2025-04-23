科學家：珊瑚礁白化持續 恐50年內消失

【新唐人北京時間2025年04月23日訊】破紀錄的海洋高溫，已導致全球84%的珊瑚礁白化。科學家警告，如果情況持續惡化，珊瑚礁恐怕在未來數十年內消失。

在佛羅里達州塔弗尼爾珊瑚苗圃，研究人員正在做各種珊瑚切割、移植。

全球海洋生態系統正面臨巨大危機。根據「國際珊瑚礁倡議組織」、和「美國國家海洋和大氣管理局」最新數據，2023年以來，全球珊瑚白化事件已蔓延到全球84%的珊瑚礁區，嚴重程度遠超歷次事件。

加勒比海地區監測網共同主席梅蘭妮·麥克菲爾德：「如果照現在的情況持續下去，珊瑚礁在未來50年內就會消失。」

專家指出，這次白化事件涵蓋太平洋、印度洋到大西洋的廣泛區域。

「國際珊瑚礁協會」執行秘書 馬克·伊金：「我們正在見證一件大事，會徹底改變地球面貌。」

雖然珊瑚可以從熱壓力中恢復，但科學家警告，海水持續高溫，恢復期越來越短。

珊瑚礁是全球超過25%海洋物種的棲息地，還可維持水質與海洋循環。

美國科學促進會曾指出，全球有大約10億人口，依靠珊瑚礁維持生計。

科學家建議，可以從減少工業污染入手，保護珊瑚礁。

馬克·伊金：「那就是減少人類溫室氣體排放量，主要來自燃燒化石燃料，也包括水泥製造等產業。」

新唐人電視台記者安琪、池曉綜合報導

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