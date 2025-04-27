疑中國進口化學品釀禍 伊朗港口爆炸增至40死逾千傷

【新唐人北京時間2025年04月28日訊】伊朗南部港口4月26日發生爆炸，目前死亡人數攀升至40人，並有上千人受傷。事發已超過24小時，大火仍持續在延燒。有消息透露，爆炸可能涉及從中國運抵的製造導彈燃料的化學品。

這起大規模爆炸發生在伊朗最大商港、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的沙希德拉賈伊港（Shahid Rajaee）。全球1/5石油經過荷莫茲海峽。

事發至今已超過24小時，大火仍持續延燒。國營電視台報導，由於當地濃煙嗆鼻、空氣污染持續擴散，霍爾木茲甘省首府阿巴斯（Bandar Abbas）所有學校已經停課，辦公室也關閉，以利當局集中精力應對緊急情況。

沙希德拉賈伊港海關辦公室透過國營電視台發表聲明稱，爆炸可能是存放危險和化學物品的倉庫起火引起。

據美聯社報導，英國海事安全公司阿姆布瑞（Ambrey）也透露，2艘中國船隻今年3月載送可用來製造飛彈燃料的化學品運抵沙希德拉賈伊港，這是用來補充伊朗襲擊以色列所消耗的導彈庫存。

伊朗並未承認接收了來自中國的飛彈燃料成分。

不過，阿姆布瑞表示，透過船舶追蹤資料能夠看到，1艘載有過氯酸銨的船隻3月時曾在伊朗附近航行。爆炸可能是由不當處理這些化學品引發的。

（責任編輯：程以仁）

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