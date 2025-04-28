美國特朗普政府正發動關稅戰，巴拿馬港口交易風波未息，地緣政治局勢如此緊張之下，以「國際交往」作為優勢的香港，無疑面對極大阻力。我們參與國際交流活動時，總有機會向外國友人分享有別於他們所認知的內地和香港；但當下中美衝突日熾，他們難免帶有偏見和敵意，我們更需要通過真實且有代表性的故事去打破某些迴音室。若港人置身事外，「超級聯繫人」就淪為口號。為此，我們應該時刻充實自己的「案例庫」，從各國新聞取材，同時積極且坦誠地記錄在港生活點滴，以及在內地出差、旅遊、學習、考察的所思所想，累積能夠說服自己的「中國故事」，才能讓外國人更全面地認識中國。

來稿作者：李冠儒

筆者從事國際關係研究工作，與外國代表交流時，常聽聞對方評價內地人不懂如何在外國用「國際語言」進行宣傳。由於「國際語言」的說法較抽象，有些人傾向於將其理解為「可以迎合擁有偏西方主流價值觀讀者的語言」，筆者也不否認這種觀點，畢竟國際輿論上西方佔優，而且「外宣」工作確實應該因地制宜——必須了解海外受眾在關注什麼。假若對外國人採取「內宣」的思路，不免弄巧成拙。有不少港青不曾將「中國故事」當一回事，形容是「大內宣」，正是認為部份內地宣傳物沒有站在「目標觀眾」的角度說故事。

因此，香港人要說好「中國故事」，必先積累能夠說服自己的、自己會閱讀的「中國故事」。港人是中國人的同時，在文化、教育上也長期受西方思想熏陶，因此許多人在本地教育下天然懂得怎麼使用「國際語言」，知道如何「外宣」，較容易與外國人「無文化障礙交流」，這理應是我們的優勢。在此基礎上，港人也應該掌握一些客觀事實，例如內地企業國際競爭力有目共睹，否則中國經濟也不可能在改革開放後有如此成就。若認真考察，不難找到一些懂得說「國際語言」，可以「面向世界」、打動世界的案例。

一些大型內地企業，連西方主流媒體都不得不承認它們有「面向世界」。以福建省為例，近期有被BBC紀錄片強調的新能源創新科技企業——寧德時代，以及獲頒發奧斯卡最佳紀錄長片《美國工廠》的原型——福耀玻璃。港人觀看後，可向外國友人分享所思所想，鼓勵他們看看。除此之外，也不妨關注一些還沒有成為「業界神話」的中國企業故事。

筆者曾跟隨一個港澳台實踐團前往雲南A咖啡業企業進行考察。在此前，筆者從沒聽說過A企的存在。當時日本NHK電視台正在尋找A企取材，筆者則在考察中得悉A企是星巴克合作夥伴且長期得到聯合國的支持，而其創辦人劉氏也上過《福布斯》（Forbes）雜誌，企業內貼有不少外語（例如法語）的新聞報道以及香港政要參訪的新聞。

A企介紹企業史的敘事方式，具備「國際語言」的特色。例如A企的故事有不少西方宗教色彩，先從1892年法國傳教士Alfred Liétard將咖啡豆傳入中國開始說起，說明企業創辦人深受基督教思想影響，希望通過咖啡傳播「溫暖和愛」，為此積極發展中國的咖啡產業。1988年，以「傳播愛」為理念及企業精神，中國內地最早期的咖啡師與聯合國開發署達成合作協議，開展「雀巢到雲南」的咖啡項目。在聯合國的幫助下，1996年在美國紐約成立Sunlight Yunnan Coffee。以此為基礎，劉氏在2012年成功邀請時任星巴克總裁到雲南工廠考察，他對工廠很滿意，最終支持劉氏成立A企。近期，A企進一步升級，正打造中國的咖啡交易中心及基因庫，試圖擴大中國咖啡的全球影響力，同時積極響應聯合國可持續發展目標（UNSDGs），回饋聯合國及國際社會，成功吸引不少媒體如日本NHK的關注。

簡而言之，A企之所以成功「面向世界」，在於其成功與一些西方宗教的理念、聯合國的理念對話，並藉此與國際社會開展合作。劉氏乘改革開放的發展機遇，走進西方視野，嵌入西方評價體系。直到現在，星巴克還有部分使用它所提供的咖啡豆，A企也已順利解決了100餘萬名雲南人的就業問題，實現國內、國際「通吃」，「讓雲南咖啡走向世界」。

而A企能夠與國際聯通的前提，是時刻牢記中國根本。例如針對部分巴西企業在亞馬遜過度砍伐以種植咖啡的情況，A企說好「綠水青山就是金山銀山」的中國故事，標榜高質量發展、中國企業家精神、社會責任感、對可持續發展及「環境保護（Environment）」、「社會責任（Social）」與「公司治理（Governance）」（ESG）的重視，並積極打造「雨林聯盟」，首創國內「雨林咖啡」種植模式，把咖啡種植在原生植被，因而能有效減少土地開墾，保護生態系統。同時，A企善用雨林樹木為咖啡樹遮蔭、保濕、防凍，以及使用樹木枯葉自然形成的咖啡有機肥，確保生物多樣性和生態系統穩定性之餘，從源頭提升咖啡種植品質。

上述議題是外國人所關注，而上述外國組織及企業都是外國人耳熟能詳的，那麼外國人就更有可能接受這是真正值得討論的「中國故事」或「中國案例」，也就更可能接受習近平主席在2025年3月19日對雲南咖啡的高度評價——「雲南咖啡還是代表着中國的，現在國外也是受歡迎的」。希望各位讀者能夠收集更多能說服自己的故事，以便在中美爭端中做好國際交往乃至國際調解的工作。

本文作者是思哲研究所青年事務教育總監李冠儒。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。

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