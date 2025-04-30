五一來臨 中國多地驚現沙塵暴 猶如末日（視頻）

【新唐人北京時間2025年05月01日訊】「五一」長假來臨，河北、河南、陝西、山東等多多出現沙塵暴、大風、冰雹等極端天氣，猶如末日一般，為民眾節日出行蒙上陰影。

有視頻顯示，4月30日下午，有司機駕車行駛在京港澳高速石家莊到邢台路段，遭遇大風揚沙揚塵，漫天飛沙，昏天黑地，能見度幾乎為零，猶如世界末日一般。

有河北網友在評論區留言稱，「我說昨天怎麼不讓上高速了。」

「昨天下午也就一會兒吧。（沙塵暴）不到一個小時就好了。」

「（河北）邯鄲下午剛下了一場泥，差點就出了一批新鮮的兵馬俑！」

有河南網友表示，鄭州也出現沙塵暴，大風颳得睜不開眼睛。「我在（河南）鄭州喝土了。」「我在河南鄭州都感受到風沙了。」

有視頻顯示，河南洛陽、三門峽市也出現沙塵暴，漫天飛沙，駕車的司機都看不清道路，大風把路邊的大樹都颳倒了，有屋頂被大風吹跑。

據中國氣象部門預測，「五一」假期期間（4月30日至5月2日），北方冷空氣活動頻繁，河南等地可能出現揚沙或浮塵天氣，需防範沙塵暴與強對流天氣疊加影響。

4月30日當天，陝西多地也遭遇沙塵暴襲擊：「陝西蒲城下午4點左右跟這個一樣。昏天暗地跟世界末日一樣，但是到了6點又晴空萬里！」

「我想知道這個沙塵暴是來自哪裡？陝西已經變成黃天了。」

網傳視頻顯示，陝西西安的街道上突然颳起大風，揚起沙塵。行人被吹得走不動路，有樹木被大風颳倒。

當地氣象部門信息稱，4月30日西安的沙塵天氣以揚沙為主，能見度在1∼10公里之間，PM10濃度約415微克/立方米，屬於重度污染，能見度在7公里左右。

此外，甘肅、山東濟南等地也出現大風沙塵天氣。4月30日傍晚，山東濟南迎來極端天氣，沙塵暴、大風和冰雹接連出現，上演末日大逃亡。

網友紛紛表示：「濟南那一會，天都黑了，鋪天蓋地的土啊。」「關中、陝西寶雞也是。」

「五一」假期多地出現沙塵暴、大風等極端天氣，為民眾節日出行蒙上陰影。

據大陸中央氣象台預報，自4月30日至5月5日，內蒙古、新疆、甘肅、河南、山東部分地區，西北地區東部、華北西部等地將有沙塵天氣，局地有沙塵暴。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

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