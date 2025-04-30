不願一生做「韭菜」 民眾覺醒三退

「人生而為人不能作為韭菜渾渾噩噩一生」；「只為自己的權力，不顧百姓的利益」； 「老百姓過得都膽顫驚心」；「隨意控制我們，又無從申冤」； 「要是敢講良心、講真話得付出可怕的代價」。

這一份份聲明，都是在中共的統治下，生活艱難且絕望的中國人所發出的「覺醒之聲」。「三退」浪潮正是這種「覺醒之聲」的體現。

移居加拿大的程琛：「退出邪黨組織，拒絕被精神奴役。共產黨從未真正為人民考慮，它們只為了它們的個人權利和利益考慮。人生而為人不能作為韭菜渾渾噩噩一生。碎掉鐮刀的執掌人，把公權力回歸人民。」

高夕冉：「我們這一代人，可謂聽慣了讚歌，受夠了欺騙和恐懼，在這個社會裡，泯滅良知、貪污腐敗、吃喝嫖賭會活得很滋潤；要是敢講良心、講真話得付出可怕的代價。這可真是魔鬼在背後支撐起來的惡黨啊！太邪惡了！我聲明堅決退出中共邪黨的少先隊組織，與這個黑社會性質的組織脫離一切關係，做個正直的中國人。」

現在中國生活太難了 民眾覺醒要三退

李建在退黨網站聲明三退，他說：「我們小商鋪現在太困難了，因為腐敗太嚴重，我們一個縣，各種政府機構密密麻麻的，公務員遍地都是，不幹事，工資高，刁難人一整套，搞得怨聲載道，民怨沸騰。我聽說了天滅中共，三退保平安，我要退出被欺騙加入的邪黨團隊，希望平平安安！謝謝你們了！」

署名小福民眾也說：「疫情後在國內生存太困難了，帶著全家到國外看一看。在國外待久了，就看到了許多和國內報導的不一樣的歷史真相，逐漸認清了中共的邪惡，愚民。今天我要退出中國共產黨的黨團隊組織，徹底與中共決裂。也希望更多的中國人民覺醒。」

江蘇的平福、金龍、柳青等 11人共同聲明：「生活在中國的老百姓真的很苦，尤其是現在各行各業都太卷，生活壓力又大，醫療又沒有保障，很多人看到國外的政策好，紛紛移民到國外，如果真的能在國內生活很好，那又何必背井離鄉呢？希望老百姓能過上實實在在的好日子，只有讓中共退出這個歷史舞台，老百姓才會有未來! 」

許文禮：「在這謊言，沒有希望的環境裡，越來越覺得活得無奈。我一直努力並懷抱夢想，可如今卻孤獨一人，身無分文。我一直認為是我個人的原因，現在回想起來是我骨子裡的清高不願隨波逐流導致我現在。」

許文禮表示：「我希望國家強大，人民生活幸福。而不是某些權力機關一手遮天，隨意控制我們，又無從申冤。我希望改變，可又無能為力。我要三退，退黨退團退隊。」

北京民眾趙斌也說：「中共說一套做一套，越來越專制獨裁，與人類普世價值相背離，只為自己的權力，不顧百姓的利益。我聲明退出中共邪黨及其一切附屬組織，抹去毒誓，保平安。」

來自江蘇的王順、花開、花平等 8人共同聲明：「在共產黨的統治下，老百姓過得都膽顫驚心的，我們已經不知道真正活著的意義是什麼，為錢為利奔忙，讓自己失去了很多寶貴的東西。我們願意退出加入過的少先隊。」

遼寧的車曉雪說：「不在這裡生活的人，可能還真體會不到。」車曉雪生活在國內，對中共邪黨的暴力、自私、貪婪、邪惡有切身體會。她說：「其實這裡的人都對這個罪惡的黨深惡痛絕，早已忍無可忍，聽聞大紀元有個退黨中心，我決定借貴刊一角，聲明堅決退出中共邪黨的團、隊組織，與這個流氓犯罪組織脫離一切關係，做個有良心的中國人。」

四通橋事件再現 成都高架橋上掛「民主才是方向」。

4月15日凌晨，一張圖片在海外X平台熱傳。圖片顯示，成都一高架橋上懸掛著三條白底紅字的長條幅。上面寫著「沒有政治體制改革就沒有民族復興」「人民不需要一個權力不受制約的政黨」「中國不需要誰指明方向，民主才是方向」。

這張圖片在很多社交媒體上被轉發，引發熱議。

X網友評論：

「在監視器密度最高的國家，真勇者也。」

「每句都是千真萬確，中國人民醒來了。」

「又一個四通橋來了，這是繼彭載舟四通橋，湖南婁底四通橋之後又一個。這種對中共的震懾無比巨大。」

2022年10月13日，義士彭載舟（彭立發）在北京中關村四通橋上掛出橫幅。其中一條寫著「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」；而另一條寫著「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」。

儘管中共全網封殺消息，但彭載舟事件的相關信息迅速在海內外擴散，史稱「北京四通橋事件」。

彭載舟付出的代價是被抓捕，目前生死不明。但他啟發了許多中國人的良知覺醒。

感恩新唐人電視台、大紀元時報開啟了民智

一位署名（啟智）民眾自述來自一個小城市，家裡經濟條件不好，曾經也是一名小粉紅。他說：「後來學會了翻牆看新聞，才知道中國大部分百姓生活苦難的根源，很多人辛辛苦苦勞碌一生也什麼也沒有，這就是大部分中國人生活現狀。」

啟智：「曾經羨慕那些體制內上班的人，覺得那都是精英。後來看到政府貪污腐敗、強拆征地、欺壓百姓，才知道他們只是一個作惡的群體。我就是一個普通老百姓，為了生活到處奔波而已。既然選擇堅守良知不作惡就應該退出團隊組織。我特別感恩新唐人電視台、大紀元時報以及郭文貴的爆料視頻，真正地啟發了老百姓，開啟了民智。」

凡興也是一名普通百姓，喜歡讀書有點文化，因為經常看大紀元、新唐人，所以在這個共產黨謊言滿天飛的社會裡能了解一些真相。他說：「我在公司工作過，也創業過，深知生存不易，看大紀元、新唐人知道真相，也有助於我們普通百姓的生活。在社會上生活，誰都不想糊塗無知一輩子。」

「希望大紀元、新唐人的媒體越辦越好，讓更多的老百姓都能了解真相。」

浙江民眾顧琪磊是國企員工，他表示：「在無意間一次收看到新唐人的新聞以後，對共產黨組織有了新的認知。」但剛開始他還有點不相信，覺得是境外敵對勢力在造謠。但後續繼續通過特殊手段查看到更多在新唐人還有阿波羅、大紀元等媒體對共產黨那些惡行的揭露，看起來也有理有據，讓他開始思考。

顧琪磊通過詢問家裡老一輩人和通過第三方的外部資料進行查證，他的思想也開始進行了轉變，漸漸看透了共產黨的邪惡嘴臉。他說：「在此我以個人名義聲明，以及呼籲大家退出中國共產黨、共青團、少先隊等跟中共有關係的任何組織。三退保平安！」

友農是個做買賣的，經常看新唐人電視台。他說：「過去我一直想不通中國老百姓生活苦難的根源，看了幾年新唐人電視台想明白了，我把我家裡的有關共產黨的書籍都拿到廢品收購站賣了，不能再讓這些精神污染毒害下一代。咱一個小買賣人也沒啥大本事，回收一些邪黨書籍賣到廢品收購站還是能做到的。聲明退出加入過的團隊組織。」

崇善表示：「從來就沒信過政府，這些年親眼目睹政府作惡。強拆征地 摧毀農田 城管以執法名義搶劫民財 官員以辦紅白喜事的名義斂財 公安局長帶頭吸毒 如此等等，數不勝數 罄竹難書。自從看了新唐人電視台後就喜歡上這個媒體，新唐人電視台堅持真相 弘揚正氣 復興中華傳統文化。」

現在中國老百姓找不到出路 民眾：三退才有未來

江蘇的慧珍、仙美等 7人聲明：「我們願意退出中共的一切組織。中共執政下的中國，危機四起，老百姓找不到出路，也找不到方向，沒有安全感，面臨這巨大的房貸車貸，壓力真的太大，很多年輕人都不想結婚生子，中國的老年化趨勢越來明顯，未來的路在何方？唯有退出中共的邪惡組織，讓中共退出這個歷史舞台，才能有個美好未來！」

江蘇民眾福樂、福寶、李月朗等 8人共同聲明：「我們願意退出中共的一切組織，中國現在老百姓根本沒有出路，當官的也不管老百姓的死活，很多年輕人沒有工作，好的單位老百姓根本去不了，所有的好處都是當官的，受苦的都是工人農民，這樣下去能好嗎，社會的階層極端化，讓我們無法再相信這個邪黨。退出來，不受這個惡魔的控制。」

湯登高、呂茶英等 7人一起三退聲明：「中共是個獨裁專制的邪黨，欺壓老百姓，民不聊生，人民處在水深火熱之中。我們堅決退出一切邪黨組織，才有出路。」

遼寧大連市民路緣、丹丹、王健、富貴等4人表示：「一直渴望做一個無愧天地的人，可是在茫茫塵世中為了名利、生計奔波，更是在無知中加入了少先隊組織，盲目的成了中共邪惡組織中的一員，幸好遇到了真相，明白了脫離中共才是人生出路，在此我們鄭重聲明退出少先隊組織，抹去獸印，做一個清清白白的人。」

江蘇的春歸、春暉、春綠等 6人連手三退：「從小在這個體制下灌輸我們的要生活的比別人好，就要以各種方式爭取自己的利益，我們就拚命的掙錢，忽略了多行善積德才是唯一改變自己出路的選擇，現在終於明白了這個道理，我們被禁錮這麼多年，明白中共的鬥爭學其實都是反人類的，現在堅決退出這個邪惡組織，重獲新生！」

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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