【禁聞】中共狂建核電站 軍方自爆災難後果

【新唐人北京時間2025年05月12日訊】

美中貿易談判 閉門會議進入第2天

美中貿易談判5月11日進入第2天。瑞士媒體報導說，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛裡爾（Jamieson Greer），以及中共國務院副總理何立峰的閉門會議，於當地時間上午10時後重啟。

談判內容仍然沒有透露。但外界認爲，談判目的是要緩和美國總統川普加徵高關稅引發的貿易緊張局勢。

雙方會談開始的前一天，《華爾街日報》5月9日引述知情人士的消息稱，中共黨魁習近平將派公安部長王小洪與何立峰一同前往瑞士與美國進行貿易談判。並認爲這說明芬太尼將成為美中貿易會談的一部分。

這是中共首次同意將芬太尼問題作為公開談判的話題。川普政府過去曾指責，中共將芬太尼作為籌碼，要挾美方取消關稅作為其配合整治芬太尼的條件。

不過，目前暫時還沒有雙方談判的具體內容流出。

中共狂建核電站 軍方自爆災難後果

中共正在瘋狂擴建核電站，上個月，北京就批准了10座新反應爐的建設，使得中國已經運行和在建中的商業反應爐總數達到102座，超過了世界上的所有國家。

而且所有這些核電站都位於沿海地區，其中一些還位於地緣政治敏感地區，例如臺灣海峽和南海。

香港「南華早報」5月10日報導說，中共軍方的一項新研究對這些核反應爐的安全性提出警告，認爲這些核反應爐在爆發戰爭時，可能會成為首要攻擊目標，中國將面臨災難性後果。

報告稱，中國的核電站可能面臨的攻擊，包括「戰略轟炸機襲擊」或「核導彈襲擊」。

而這類襲擊的後果，將直接導致或者因核泄漏造成的人員傷亡。

核電站損壞的嚴重程度，則包括「反應爐、汽輪機島、安全系統和支持基礎設施的破壞」。

而核污染的規模，更是會導致放射性塵埃污染土地、水、農業和海洋生態系統，同時危及民眾。

新唐人記者報導

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