拜登罹前列腺癌已擴散至骨骼 川普發文慰問

【新唐人北京時間2025年05月20日訊】週日，美國前總統拜登辦公室發表聲明，拜登被診斷出患有前列腺晚期，癌細胞已擴散到骨頭。川普總統夫婦以及許多政要都表達了慰問之意。

現年82歲的美國前總統拜登（Joe Biden），週五（5月16日）被診斷出患有前列腺癌晚期。在滿分十分的格里森（Gleason）癌症程度評分中為9分，屬於高侵略性癌症，癌細胞已擴散至骨頭。

根據週日（5月18日）的聲明，拜登在上週因泌尿系統症狀加劇而就診，結果檢查出了癌症。

川普總統在「真相社媒」（Truth Social）寫道：對拜登的病情感到悲痛，並祝福他早日康復。

拜登的副總統哈里斯也發文為他祈禱。

有專家表示，當癌細胞擴散到骨頭時就是第四期，代表癌症已無法治癒。

西北健康網路癌症計畫醫學主任Chris George：「降低睪固酮水平，我們稱之為雄激素剝奪療法，它對控制癌症非常有效。但它並不能治愈癌症。所以，到某個時候，這種策略會失效，我們只能祈禱它能持續很多年。」

奧蘭多健康醫療集團泌尿科醫師Jamin Brahmbhatt：「對於轉移性前列腺癌患者，五年存活率約為37%。」

週一（19日）早上，拜登在X平台發布他和妻子的合照，感謝大家用愛和支持鼓舞他們。

事實上，拜登擔​​任總統和尋求連任期間，健康狀況一直是選民最關心的問題之一。

2022年，他曾在麻州一場有關污染的演講中提到自己罹患癌症，當時白宮發言人解釋，拜登指的是他的非黑色素瘤皮膚癌診斷。

新唐人電視台記者郭約希美國報導

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