袁斌：中共為何打壓公民記者？

在公民記者張展首次被捕五周年之際，六十個國際人權與新聞自由團體聯合發出聲明，強烈譴責中共對張展的持續任意拘留和即將到來的再度審判，呼籲立即釋放她，並終止對公民記者的系統性打壓。

在中國，公民記者（Citizen Journalists）是指那些非官方媒體機構的普通公民，他們通過網絡、社交媒體或獨立平台進行新聞報導、調查或記錄社會事件。公民記者因對社會現實的記錄和批評而受到公眾關注，甚至在國際社會引起反響。

近年來，尤其是武漢疫情期間，公民記者的獨立報導撕開了官方謊言宣傳的一個口子，結果遭到了中共的全面打壓，陳秋實、張展和方斌的遭遇便是突出的例子。

陳秋實原為執業律師，後轉為獨立視頻博主。2020年初，武漢爆發疫情後，官方封鎖消息、壓制輿論。他冒險前往當地，拍攝醫院、火葬場、患者排隊等現場視頻，發布到YouTube、Twitter等平台。當局當時強調「疫情可控」，而他的視頻揭示了醫療資源崩潰、感染人數超標的真相。作為「非體制」記者，他用手機就能傳遞大量真實信息，成功打破了官方對媒體的壟斷。尤其是他的英文字幕視頻，在國際輿論場中廣為傳播，產生了極大的國際影響，令中共十分恐懼。2020年2月，陳秋實「失聯」，後被證實「被隔離」或軟禁數月。回歸後的他，不再公開談論政治話題，幾乎「被沉默」。

和陳秋實一樣，張展也是律師出身。2020年2月到5月期間，她前往武漢，自費在街頭採訪市民、醫院現場，記錄封城帶來的苦難，通過微博、YouTube等發布內容，並公開批評政府失職和隱瞞疫情。她使用VPN繞過防火牆，讓自己的聲音傳至國外。2020年底，中共以「尋釁滋事」的罪名將其判刑4年。去年獲釋三個月後，張展又因赴陝西聲援另一位被捕民主行動者張盼成，並繼續通過社交媒體披露中國維權人士受壓情況，於 8月28日再度被以「尋釁滋事罪」被捕。今年5月14日，正值她首次被捕五周年之際，張展卻身陷新一輪的起訴。

與陳秋實和張展不同，方斌並非知識分子或律師，而是一位普通的武漢市民。在武漢疫情初期，他在當地醫院拍到搬運大量遺體的視頻，並發到YouTube。視頻顯示，死亡人數遠超官方數據，嚴重衝擊了當局的公信力。特別是他喊出的那句「全民反抗、還政於民」的口號，更是直接觸碰了中共最核心的統治紅線，激發了時人的巨大共鳴。2020年2月，方斌「被失蹤」，後於2023年被中共以「尋釁滋事罪」判刑3年。

由這些事例不難看出，中共之所以害怕和打壓公民記者，最根本的原因就在於他們挑戰和衝擊了官方的政權穩定。

中共長期將維穩視作壓倒一切的頭等大事。為了報導報道或被審查的信息，例如地方腐敗、群體性事件、維權運動、疫情失控、環境污染等。這些信息一旦公開，尤其是如果傳到國外，勢必挑戰官方統一口徑，引發輿論風暴，令中共顏面盡失，甚至導致社會動盪。中共能不恐懼嗎？

再者，公民記者很可能引發模仿效應。一旦普通民眾意識到，他們可以通過手機記錄、社交媒體發聲挑戰官方輿論，可能就會紛紛效仿，從而形成「去中心化」的輿論空間。「人人都是記者」——對民主社會固然是好事，但在中共眼裡，卻被視為潛在的失控點。中共能不害怕嗎？

本文只代表作者的觀點和陳述。

（責任編輯：劉明湘）

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