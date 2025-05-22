【新聞直擊】「廣西王」牽出800人 美兵器 中共最怕這

【新唐人北京時間2025年05月23日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間5月22日，星期四。

今日焦點：廣西政府主席藍天立落馬或牽連800人；法官叫停川普關閉教育部命令 教育改革计划受阻；中共軍事研究：美軍B-52為最大威脅 超過F-22和F-35；川普私下告訴歐洲領導人 普京不願結束戰爭；查戈斯群島主權移交 英國保證美軍基地未來。

【金正恩目睹新戰艦下水時傾覆 怒發巡航導彈】

周三（5月21日），朝鮮一艘新建的5000噸級驅逐艦在下水時傾覆。目睹了全過程的金正恩震怒。稱「這是犯罪！」數個小時後，朝鮮向日本海發射了數枚巡航導彈。

這艘未被命名的5000噸級驅逐艦，原本停靠在東北部港口城市清津（Chongjin）的船塢內。但在下水過程中，向水面側推時發生事故。艦體未能平行移動，導致船體受損，船首擱淺在滑道上。

朝鮮官方媒體沒有發布下水儀式的圖片，也未提及是否有人員受傷。

韓國軍方證實了該事故的發生，稱船塢的衛星圖像顯示，這艘驅逐艦側翻在水面上。

據報導，事故發生時，金正恩就在現場，並稱此次事故「使我們國家的尊嚴和自尊崩潰」。朝中社報導說，金正恩將此事故定性為「不可接受的瀆職犯罪行為」。

這艘戰艦是金正恩為推動朝鮮海軍艦隊升級而打造的「瑰寶」之一。朝鮮的艦船大多來自蘇聯時代，與美國和韓國的核動力潛艇、戰艦相比相形見絀。

在國家面臨嚴重糧食短缺、經濟低迷和廣泛人權侵害的情況下，金正恩希望藉助軍事裝備的更新突破，來提振士氣、展示國力。但顯然，其希望將老舊過時的海軍艦隊現代化的夢想遭遇重大挫折。

朝鮮官方媒體報導稱，這位41歲的朝鮮最高領導人嚴厲批評了官員，稱是他們的「絕對疏忽、不負責任和非科學的經驗主義」導致了這一「嚴重事故」。

預計負責此次戰艦下水的一眾官員將受到嚴厲責罰。

另據韓國聯合參謀本部周四（5月22日）上午公布消息，他們監測到朝鮮自咸鏡南道向東部海域（日本海）發射了多枚型號不明的巡航導彈。

這此導彈發射的時間，距離朝鮮宣布一艘5000噸級驅逐艦的下水儀式發生「嚴重事故」僅數個小時。

【法官叫停川普關閉教育部命令 教育改革受阻】

我們再來關注一項聯邦法院，對川普政府教育改革舉措的最新裁定。

今天（5月22日），美國一名聯邦地區法官下令，暫停執行川普總統關於關閉教育部的行政命令，並中止裁撤半數員工的計畫。這一裁決暫時阻礙了政府縮減聯邦教育架構的進程。

《國會山》報導，負責裁定的法官鄭明（Myong Joun）表示，原告「詳細說明了大規模裁員，可能讓教育部無法正常履行職責」。他要求教育部恢復被裁撤的員工職位，並叫停將學生貸款與殘障學生服務職能轉移出教育部的安排。

這項訴訟是由馬薩諸塞州的兩個學區——薩默維爾（Somerville）和伊斯特漢普頓（Easthampton），以及美國教師聯合會（AFT）等組織聯合提起的。裁決還提到，裁員影響到了聯邦學生援助系統（FAFSA）的運作，導致部分資助款項發放延遲，對學生造成損失。

對此，教育部通訊副助理部長瑪迪．比德曼（Madi Biedermann）表示，政府將「立即提出緊急上訴」。她批評裁定是「一位偏向左派的法官基於原告訴狀作出的禁令」，強調川普總統與經國會確認的教育部長，依法有權對聯邦機構進行改革。

教育部長琳達．麥克馬洪（Linda McMahon）接受《福克斯新聞》採訪時也表示，改革從一開始就依照法律推進，她將配合上訴，並繼續推動教育部的重組計畫。

美國教師聯合會主席蘭迪．溫加滕（Randi Weingarten）對裁決表示歡迎。她認為，這糾正了政府改革過程中的法律爭議，並稱這是「朝著保障教育公平邁出的重要一步」。

目前，根據法律，正式解散教育部仍需國會通過立法。川普政府的目標，是在國會立法前先行精簡該部門的規模與職能，並推動徹底改革。

广西壮族自治区党委副书记、自治区政府主席藍天立5月16日被中央紀委通報查辦，成為自2022年中共二十大以來，第二個在任職期間被查的省級政府一把手。今年4月，山西省委副書記、省長金湘軍也在任上落馬。

有港媒預測，藍天立一案可能涉及了有色金屬腐敗，預計會有至少800名官員、商人受到牽連。

今年63歲的藍天立，壯族，是廣西河池人。他的仕途一直在廣西，被稱為「廣西王」、「壯王」。

藍天立落馬之後，中共廣西黨委書記陳剛立即擺明立場，稱藍天立涉嫌嚴重違紀違法，嚴重破壞了廣西政治生態和發展環境，「教訓極其深刻」。

此前有報導透露，藍天立的妻子韋霄燕、弟弟，甚至兒子也同時被捕，就連祕書也未能倖免。

5月20日，陳剛又主持會議，要求廣西把涉重金屬環境污染防治工作列為「重大政治任務」，並聲稱以「壯士斷腕的勇氣徹底整改」。

陳剛還首次提出「對非法採礦和涉重金屬污染問題倒查十年專項行動」，下令重點查處官商勾結、官員腐敗、企業嚴重違法等問題。

5月22日，親共香港媒體《星島日報》刊文分析認為，廣西這場「倒查十年」行動，與內蒙古於2020年對涉煤炭腐敗展開的「倒查二十年」行動有相似之處。

內蒙古的行動曾至少立案736件，1656人被追責、問責，其中包括省部級高官至少5人、廳局級官員69人、縣處級243人。

星島文章表示，如果把內蒙古「倒查二十年」的成果打五折，相信廣西至少將有800名官員、商人被追責、問責。

據旅居澳洲的反共網紅尹科（網名「蔣罔正」）日前在X平台爆料，北京已經將藍天立案定性為「叛國罪」。藍天立被查後，郭聲琨及其在廣西提拔的官員也被約談。

郭聲琨曾長期主政廣西，後來升任中共政治局委員、政法委書記。他不僅是中共前常委、江派大佬曾慶紅的江西老鄉，據稱還是曾慶紅的表外甥。

尹科還爆料說，另一名廣西出身的郭聲琨舊部也「問題嚴重」，此人可能成為繼金湘軍、藍天立之後，第三位在任上落馬的省級「大佬」。

據中共《現代防禦技術》期刊發布的一項最新研究，由人民解放軍空軍預警學院王秉傑（Wang Bingqie）領導的團隊指出，美軍的B-52「同溫層堡壘」（B-52 Stratofortress）戰略轟炸機，因遠程打擊和攜帶核武器等能力，被視為對中共最大的核威脅，超越了F-22猛禽（F-22 Raptor）和F-35閃電II（F-35 Lightning II）隱形戰機。

這項「兵棋推演」研究，模擬了美軍針對中共海軍艦隊或內陸目標的「滲透性反空作戰」。結果顯示，B-52可從關島或迪戈加西亞（Diego Garcia）等安全基地發射AGM-86B巡航導彈，避開防空系統，打擊中共的航母戰鬥群等海軍編隊，或內陸的指揮中心、飛彈發射井等關鍵設施，並對中方設計的「二次核反擊」戰略構成威脅。

該研究結果加深了北京對美國在印太地區不斷加大的力量投射的焦慮。聚焦B-52戰略轟炸機，也反映了中共對自己防禦體系的脆弱性的擔憂。儘管中共持續投資如HQ-9及俄制S-400等防空系統，但美軍「冷戰老兵」B-52能夠發射遠程巡航導彈，及其7萬磅（約合3.2噸）彈藥容量，使其難以被攔截。

B-52戰略轟炸機的航程超過8800英里（約合14200公里），配備如聯合直接攻擊彈藥（JDAM）等精確制導武器，兼具核與非核打擊任務的能力。

近期，B-52還參與了南海自由航行任務，展現美國對日、菲等盟友的承諾。美國空軍計劃通過升級羅爾斯-羅伊斯（Rolls-Royce）F130發動機，確保B-52服役至2050年。

相比之下，F-22作戰半徑僅600英里（約合966公里），無法攜核武；F-35雖可攜B61-12核彈，但其航程和載彈量也相對有限，需依賴易受攻擊的前沿基地。

《國際安全》2023年的一篇文章指出，中共規模相對較小的核武力量，更為強調確保二次核打擊戰略，但B-52的遠距打擊能力對這一戰略構成了嚴重威脅。因為它能在北京作出回應之前，就先摧毀所有關鍵設施。

【查戈斯群島主權移交 英國保證美軍基地未來】

我們最後來關注一項重要的國際主權協議。

今天（5月22日），英國政府正式與毛里求斯簽署協議，同意將具有主權爭議的查戈斯群島移交給毛里求斯。

英國表示，這項協議將確保迪戈加西亞島（Diego Garcia）上的美英聯合軍事基地，得以長期運作。

查戈斯群島位於印度洋，是英國最後的海外屬地之一。其中的迪戈加西亞島設有美軍運營的海軍與轟炸機基地。這個基地是美軍在亞太和中東的重要部署點，曾參與伊拉克戰爭和阿富汗戰爭。

美聯社報導，根據協議，英國將向毛里求斯支付每年平均1.01億英鎊，租用基地至少99年。首相基爾．斯塔默（Keir Starmer）表示，這項協議能保障英國國家安全一個世紀。

斯塔默在諾斯伍德軍事總部說：「我們設定了條件，達成協議，確保基地得以延續，保護我們對抗惡意勢力，也保障後代安全。」

不過，協議還需英國議會批准，目前在國內引發激烈爭議。

保守黨國防事務發言人詹姆斯．卡特利奇（James Cartlidge）批評稱，這是一種「領土投降」，恐怕會讓英國面臨中俄等勢力的干預風險。

與此同時，一些原查戈斯島民也表達反對。

出生於島上的貝爾納黛特．杜加斯（Bernadette Dugasse）和貝爾特麗斯．蓬佩（Bertrice Pompe）發起法律挑戰。她們擔心毛里求斯接管後，返鄉會變得更難。

她們在倫敦高院外說：「今天是非常悲傷的一天，但我們的鬥爭不會停止。」

查戈斯群島自1814年起由英國控制。1960年代，英國驅逐島民，為美軍建基地讓路。近年來，國際法院和聯合國多次呼籲英國歸還群島。毛里求斯則長期宣稱擁有主權。雙方自2022年重啟談判，最終達成協議。

英國國防部表示，協議中設置了安全保障。包括禁止外國軍隊進駐，以及對群島其他開發項目保有否決權。

美國也表態支持。國務卿盧比奧（Marco Rubio）表示，這項協議「確保了迪戈加西亞基地的長期、穩定與高效運作」，是「維護地區與全球安全的重要資產」。

我們將繼續關注英國議會是否通過這項協議，以及查戈斯群島的未來走向。

【川普私下告訴歐洲領導人 普京不願結束戰爭】

華爾街日報5月21日報導說，三位知情人士透露，美國總統川普週一在電話中告訴歐洲領導人，俄羅斯總統普京還沒有準備好結束烏克蘭戰爭，因為他認為自己正在接近勝利。歐洲多國領導人參與了週一的通話，包括烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克龍、德國總理梅爾茨、意大利總理梅洛尼，以及歐盟委員會主席馮德萊恩。

這是歐洲領導人第一次從川普口中聽到這樣的表述，而這一表述也與川普長期以來的公開言論不同，此前，川普曾經多次表示他相信普京真心希望達成和平。

這篇報導還指出，雖然川普認為普京還沒準備好實現和平，但川普並不想與歐洲和烏克蘭一樣，加大對抗俄羅斯的力度。不過，知情人士透露，歐洲領導人認為，只要是歐洲或烏克蘭出錢，川普政府不會停止向烏克蘭出口武器，雖然川普認為美國陷入了本不應該參與的戰爭。

上週日，也就是與普京進行兩小時通話的前一天，川普曾與歐洲領導人有過一次通話。據知情人士透露，川普當時表示，如果普京拒絕停火，他可能會實施制裁。但到了週一，他改變了立場，表示不打算那樣做。相反，川普表示希望儘快推進俄烏在梵蒂岡舉行低級別談判，他將派遣國務卿盧比奧和特使凱洛格前往梵蒂岡參與談判。

針對華爾街日報的這篇報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫作出回應，他對記者說：「我們知道川普對普京說了什麼，但不知道川普在電話後對歐洲人說了什麼。」他還說，一些媒體的報導與俄方掌握的信息不同。

《新聞直擊》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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