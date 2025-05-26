山東化工廠大爆炸 散發毒氣民眾撤離 傷亡不明（多視頻）

【新唐人北京時間2025年05月27日訊】5月27日11時57分左右，山東高密一化工廠發生爆炸事故，現場騰起巨大的蘑菇雲，具體傷亡不明。

網傳的多個視頻顯示，現場發出巨大的爆炸聲，濃煙滾滾，爆炸產生巨大蘑菇雲，天空中散發出黃色的煙霧，廠區內有管道正在向外噴射白色氣體。周邊居民玻璃被震碎，部分建築門窗損毀，現場一片狼藉。

中共官媒央視新聞報導，5月27日11時57分左右，山東高密友道化學有限公司一車間發生爆炸事故，並稱「正全力救援救治」。

事發三個多小時，中共官媒尚未報導事故發生的原因和具體傷亡情況。

據高密市仁和三村村民聊天群發出信息顯示：「各位村民：接通知，爆炸產生有害氣體，對人體有傷害，各位村民趕緊撤離！」

附近一飯店老闆告訴極目新聞，27日中午12時許，她突然聽到一聲巨響，「店裡的窗戶都被震掉了，玻璃碎了一地。」她看到，一公里外的化工園區上空冒出黑煙，沒多久，有警車、消防車趕到現場。

27日14時，高密市應急管理局工作人員對上游新聞稱，具體情況暫時還未反饋回來，相關負責人都在現場處置，暫時還不清楚是否有人員傷亡。

爆炸現場附近商鋪經營者表示，該化工廠附近社區的居民正在疏散，遠離爆炸現場。爆炸導致附近學校玻璃被震碎，學生們已經暫時放假，有些學生被震碎玻璃劃傷。

該商鋪經營者說，「附近建築物玻璃都碎了，我沒敢摘口罩，聞著有股非常嗆人的味道，周邊的消防車都過來了。」周邊村正組織村民疏散，爆炸具體原因暫時不清楚。

爆炸現場另外一商鋪經營者表示，爆炸發生後，相關部門立刻封鎖了現場。她距離爆炸現場大概3公里，爆炸聲音非常大，朝爆炸方向的窗戶都被震碎了，「好像是高壓線斷了，目前附近已經停電」。

當地網民留言，「離現場大約4公里，剛剛發生爆炸，震碎了周邊的村裡玻璃，廠內傷亡情況不明。」「太嚇人了，俺在家都聽到了，聲音太大了。」「北欒莊有的玻璃破了。」

「高密市里樓被震的晃，家裡人還以為地震了，仁和附近村民都通知撤離了。」

「廠外工人都向相反的地方，撤離了15公里以外，就怕聚合罐爆炸，那個比原子彈不分上下。」

「救護車來了，這裡離的挺遠，還炸傷人。」

「我朋友就在裡面工作，這個點兒裡面有很多工作人員。」

「真事！離我廠2000米！我們廠被衝擊波衝的一片狼藉！」

「差點沒了，公司全部玻璃都被震碎了，看著衝擊波從我身體穿過去。」

「我們全村玻璃都碎了，還有的屋頂都塌了。」

「隔一條河，河北邊是孚日學校。」「我兒子就在這個學校，俺家裡玻璃車庫，全廢了。」

「我聽到一巨響，以為大風把門吹來了，現在呼吸感覺有問題，坐標高密劉家苓芝村。」

還有人表示，「有毒氣體，快跑吧。」「嚇人，這麼遠玻璃都碎了，這不知道死多少人。」「煙就是二氧化氮，二氧化硫，二氧化硫污染土地河流，立刻換個地方居住。」「農藥化工廠爆炸，劇毒啊。」

公開資料顯示，山東友道化學有限公司為豪邁集團股份有限公司控股子公司，成立於2019年8月，位於濰坊市高密仁和化工園區，公司現有員工300餘人。

該公司公司主要從事農藥及其中間體產品的生產和銷售，目前主要產品包括氯蟲苯甲醯胺原藥及其中間體、甲氧蟲醯肼中間體、苯菌酮中間體、替米沙坦中間體、醫藥中間體等。

據悉，豪邁化學、泰益升化工分別持有友道化學97.375%、2.625%的股份；而豪邁化學則由豪邁集團100%控股，豪邁集團系張恭運旗下企業，張恭運直接持有豪邁集團83.23%的股份。

（記者李恩真綜合報導/責任編輯：李泉）

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