大家還記得自己第一次養貓的模樣嗎？在寵物店逛得眼花撩亂，新手養貓不確定該買哪些東西？一覺得貓咪不對勁就立刻上網Google，但還是不知道網路上的資訊是否正確？

by 貓談社- 2025/05/30 更新

撰文：貓談社 圖片：網路

本篇蒐集了很多養貓新手可能會有的迷思，並且從貓行為學的角度幫大家一一破解，希望能幫助剛養貓的朋友避開常見的十大誤區。

新手養貓的10大迷思

貓咪環境佈置的3大迷思

迷思1：貓咪可以關籠養嗎？

事實上完全不建議將貓咪關籠養，一個籠子的大小是無法滿足貓咪所需的活動空間，而且貓咪的安全感源自於是否能夠逃離危險，因為他們在自然界中除了是獵人，也是別人的獵物；當貓咪被關在籠子裡時，他們會因為無法逃離他們認為危險的事物，而感到非常有壓力。

尤其不能將貓咪關在單層籠或狗籠內飼養，空間太小會導致食物、水、貓砂盆無法分開擺放，無法佈置好的躲藏處，貓咪也沒有可以活動、玩耍的空間；將貓咪關在籠子飼養也不符合貓咪的天性。

就算是用三層籠或漂亮的貓櫃養貓，空間的佈置性，可活動、玩耍的空間還是很有限；除非貓咪有健康疑慮或需要密集的醫療照護，才考慮暫時養在三層籠裡，在貓咪恢復健康之後，就不要再關籠了。

有些新手飼主因為擔心剛養的幼貓會發生意外，所以會在外出或睡覺時把幼貓關起來，但千萬不能低估關籠對幼貓造成的傷害；這種狀況會建議以防護代替限制，將家裡可能發生危險的地方一一排除。有些飼主則是因為被幼貓或年輕成貓吵得睡不著覺，所以會在睡覺時間關籠，但當幼貓或精力旺盛的年輕成貓被關籠，他們會開始出現無聊、抓籠子、嚎叫、壓力大的狀況，而他們被放出來時的情緒、行為會變得比之前更激烈，有時候甚至會出現遊戲攻擊或其他問題行為。

有些人認為將怕人的貓咪關籠飼養能讓貓咪更快適應人類，但其實將怕人的貓咪關籠飼養，貓咪們會因為沒有合適的躲藏處，而變得更加害怕、緊迫。被關在籠子裡的親訓貓，常常被誤會已經可以接受人類的觸摸，但其實可以觀察到他們的肢體語言還是非常緊繃，會出現這樣的「假進度」，是因為他們被關在籠子裡無處可躲，或知道抵抗無效。以上的狀況都會造成怕人的貓咪極大的壓力，導致他們的身心健康度下降。

迷思2：過小的貓砂盆

市面上賣得貓砂盆尺寸大部分都過小，當貓咪使用過小的貓砂盆，很難順利完成上廁所的所有動作（挖洞、上廁所、轉身撥砂、掩埋排泄物）。因為貓砂盆太小，貓咪在正常使用時會常常將貓砂撥到外面，落砂問題會使很多飼主改用封閉式或上開式貓砂盆，通常貓咪更不喜歡這些形式的貓砂盆。

貓砂盆的長邊建議為60公分以上，才會是大部分貓咪覺得舒適的尺寸；若您是養體型較大的品種貓，例如緬因貓、布偶貓，那貓砂盆的長邊可能要到70~80公分才夠大。

幼貓的飼主要特別留意貓砂盆的邊緣會不會太高，太高的話可以提供一些小階梯，讓幼貓能夠順利地進出貓砂盆。

迷思3：漂亮但不實用的貓跳台、貓抓產品

市面上有販售許多造型可愛但不實用的貓跳台或貓抓產品。這類型貓跳台最大的問題通常是太矮了，無法滿足貓咪想在高處觀察或休息的需求；也有很多貓跳台在設計上不符合貓體工學，使貓咪不容易在上面跳上跳下或休息。挑選貓跳台時，建議要挑選夠高、夠穩的產品，踏板尺寸要夠大，作為動線至少要有20公分，作為休息處要能讓貓咪舒服的側躺，尺寸會建議至少為30 x 40公分。

市售造型可愛的貓抓產品，常常會因為角度不對、高度不足、手感不好，所以貓咪幾乎沒有使用過，最後就成為家中的裝飾品。其實貓咪喜歡的貓抓產品通常不會很花俏、很昂貴，水平貓抓板的大小能讓貓咪可以趴在上面抓抓即可，垂直的貓抓柱則要夠高（至少60公分）、夠穩，貓咪才會願意使用。貓抓產品最常見的材質是厚紙板和麻繩，而地毯、麻布、牛仔布的材質也很受貓咪歡迎。

貓咪飲食照顧的2大迷思

迷思4：全濕食 vs. 全乾食？

現在比較主流的觀點認為吃全濕食比較健康，或許你曾聽說過如果貓咪只吃乾糧，可能會導致腎臟的慢性疾病，但這並不是正確的。相反的，有些人認為吃濕食容易造成牙結石，也有如果無法幫貓咪刷牙，就不要餵罐頭，給乾飼料就好的說法，但吃濕食會導致牙結石的觀念也是不正確的。

這兩個觀點本身就是相互矛盾的，而就貓行為的觀點，我們會建議依照貓咪的偏好提供他們喜歡的主食，如果貓咪的接受度比較高，也可以提供多元化的主食，例如乾食、濕食或不同口味、質地。如果主人為了貓咪的身體健康，強迫貓咪只能吃特定主食，使他們長期處在飢餓的狀態，反而會讓貓咪承受很大的壓力，身心狀況也會因此變得很差。

迷思5：雙格碗可以一邊放食物、一邊放水好方便？

對養貓新手而言，如果買一個產品可以同時解決吃飯和喝水確實相對方便，但是把食物和水擺在一起，並不符合貓咪的天性。貓咪天生不會使用在狩獵區域的水源，為了避免喝到遭受污染的水。因此我們會建議將食物＆水碗分開擺放（至少間隔50公分），貓咪也會較有可能增加喝水的意願。

另外，雙格碗的材質很常是塑膠製的，塑膠製的碗容易有刮痕、藏污納垢，所以不建議使用，建議可以挑選陶磁碗、玻璃碗來裝食物和水。

如果家中有兩隻貓以上，也不推薦用一整排碗架，讓所有貓排排站在一起吃飯，因為他們必須隨時提防其他貓來搶自己的食物，這樣的吃飯模式對貓咪而言壓力很大。就算是感情很好的多貓家庭，也會建議讓貓咪們分散開來吃飯。

貓咪品種與花色的1大迷思

迷思6：養太多貓，想要蒐集花色、品種…

貓咪真的是很有魅力的動物，通常養了一隻貓後，就會想再養更多隻，有人想要搜集各種花色的貓咪，有人偏好飼養不同品種的貓咪。許多飼主因為養了太多貓，導致家裡的貓咪們衝突不斷，使主人和貓都面臨很大的壓力；貓間壓力會導致貓咪們有大大小小的問題行為，需要花非常多時間和心力處理！

另外，因為每個品種都有特定的活力程度、體型和個性，所以飼養不同品種的貓咪可能因為活力程度、體型差異過大，造成貓間相處有衝突。例如活力程度低的英短配上精力旺盛的豹貓，那英短可能會時常被豹貓騷擾；如果是短腿的曼赤肯配上體型很大的緬因貓，他們在玩耍時則有可能會因為體型差異而導致受傷。

因此，在考慮多貓共養時，除了外型喜好，更建議飼主優先評估貓咪之間在活力、個性與體型上的匹配程度，為寵物們打造更和諧的共處環境。考量到貓咪是有領域性的動物，會建議一個家庭最多就養2~3隻貓咪就好，這樣人類和貓咪都比較容易維持有品質的生活。

貓咪互動、遊戲的4大迷思

迷思7：陪幼貓玩會有野性？以後會咬人？

軟萌的幼貓應該是所有新手的首選，但我們到底該不該陪幼貓玩呢？有一個說法是不能跟幼貓玩，因為陪玩會導致他有野性，以後會咬人；但這跟事實完全相反，如果幼貓沒有玩夠，他們反而會抓咬人的手腳，出現遊戲攻擊。

實際上幼貓會需要大量的陪玩，因為他們除了身體在迅速成長外，也在快速的發展貓咪的正常行為，而「狩獵」就是貓咪的天性之一，因此大量的陪玩可以協助幼貓有好的身心發展。當我們以正確的方式陪玩（用玩具陪玩、而非用手腳跟貓咪玩），而且有玩夠，可以大幅降低幼貓對人遊戲攻擊的機率。

迷思8：貓咪不用陪？瘋狂擼貓、吸貓、抱貓？

貓咪需不需要人類陪伴嗎？關於這個問題，每個人的看法都很不一樣。有人覺得貓咪的個性很孤僻，不需要人陪，只需要提供食物、水、貓砂盆就好，所以認為養貓很輕鬆；也有人養貓是想要瘋狂的擼貓、吸貓、抱貓，給予貓咪120%的關注與互動。上面兩個觀點是相互衝突的，而且也不正確。

貓咪的對人需求有很大的個體差異，有些貓很喜歡於跟人互動，有些貓則偏好跟飼主待在同個空間、各自安好。我們跟貓咪互動時可以把握的兩個重點：

1.過猶不及：要有好的人貓關係，不能過度騷擾貓，也不能完全不理貓。若是將貓咪比喻成植物話，就像是某些不能澆太多水的植物，澆太多水會爛根，但完全不澆水又會枯萎。

2.尊重貓咪的意願：建議選擇貓咪願意的時候進行互動，當貓咪在吃飯、理毛、休息或明確表達不想互動時，請尊重他們的意願，讓他們保有me time。

迷思9：貓咪不能接受，卻強迫剪指甲、刷牙、洗澡…

當貓咪不能接受，但卻被強迫剪指甲、刷牙、洗澡，這是一件非常NG的事情。雖然修剪指甲、刷牙、洗澡都是必要項目，但這些往往是貓咪特別害怕和討厭的事情；飼主本來是為了貓咪好，卻因為強迫操作而破壞人貓關係，真的很不值得。

如果貓咪很討厭剪指甲、刷牙、洗澡等清潔照護項目，首先可以判斷是否哪些項目有執行必要性，例如長毛和厚毛的品種貓就很難避免完全不洗澡。再來要想想看是否有其他替代方案，可以比較低壓力的方式達到目的，像是暫時增加梳毛頻率、使用乾洗澡或全身毛剃短的方式來代替洗澡。

如果評估貓咪的身心健康度是好的，則可以考慮做「減敏與反制約」的訓練，每個項目都要拆成多個小步驟，在每個動作之後搭配獎勵，慢慢訓練。

以剪指甲的「減敏與反制約」訓練作為範例，優先推薦可以訓練讓「貓躺在身上剪」，訓練步驟如下：

先訓練貓咪願意坐在人的腿上

第一步：抬起貓的雙手，從抬高一點點開始，過幾天再多抬一點

第二步：讓貓咪倒在人身上，人的身體要放鬆，零食可以間歇地給，慢慢拉長時間

第三步：扶著貓咪的前掌，慢慢拉長時間

第四步：輕輕捏出貓咪的指甲，慢慢拉長時間

第五步：拿起指甲剪給貓看（若貓咪對指甲剪已經有負面連結，可以考慮換一支指甲剪，或需要從遠遠的看到指甲剪開始練習）

第六步：剪一支指甲的一點點（2~3mm），然後立刻給很多零食，若是新手，可以先嘗試剪2~3mm就好。可以先練習一次剪一支指甲就好，之後在慢慢練習一次剪兩支指甲、剪一手的指甲。

不願意被抱著剪的貓，可以嘗試貓清醒放鬆側躺時，逐步的拆解步驟跟他練習

第一步：輕摸貓咪的手肘，慢慢拉長時間

第二步：輕摸貓咪的前掌，慢慢拉長時間

第三步：輕輕捏出貓咪的指甲，慢慢拉長時間

第四步：拿起指甲剪給貓看

第五步：剪一支指甲的一點點（2~3mm），然後立刻給很多零食（開大獎）

迷思10：奇怪的處罰方式

開始養貓之後，貓咪可能會做出一些讓主人困擾的事情，像是咬人、破壞家俱等，而仿間有流傳很多可以教育貓咪的偏方，例如噴水、咬回去、戳喉嚨、彈鼻子、彈耳朵、用力拎脖子…等。這些偏方其實對貓咪來說都像是處罰，即使飼主因為貓咪的問題行為而感到困擾，也完全不建議使用任何形式的處罰，因為不僅無法解決問題，反而還會讓問題複雜化。

而且處罰也會帶來很多副作用，像是：破壞人貓關係、造成貓咪的負向情緒與壓力、削弱貓咪對環境的安全感。舉例而言，貓咪因為放電不足而發生遊戲攻擊，原本這是個好解決的問題，如果貓咪遭受處罰，導致其他類型的攻擊或問題行為，就會變得很難處理。

在開始養貓之前，大家時常認為養貓很容易，但面對一個生命真的不是一件很簡單的事，尤其是貓咪這種比較有個性的動物。如果你在準備養貓之前很焦慮，或是在養貓時遇到挫折，其實也可以考慮預約諮詢，一起走出新手村。

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