美国星期二(6月10日)对五家它所说的向哈马斯和巴勒斯坦解放人民阵线提供资金支持的虚假慈善机构实施制裁。哈马斯和巴勒斯坦解放人民阵线都被美国列为恐怖组织。

星期二宣布的额外制裁还包括五名在受制裁组织中担任领导职务的个人。

美国财政部表示，这些被制裁的对象在加沙和其他地区“以从事人道主义工作的名义”帮助为哈马斯的军事部门提供资金支持。

美国财政部副部长迈克尔·福肯德(Michael Faulkender)在一份声明中表示：“今天的行动凸显了保护慈善部门不被像哈马斯和巴勒斯坦解放人民阵线这样的恐怖分子滥用的重要性。这些组织继续利用虚假慈善机构作为资助其恐怖主义和军事行动的幌子。”

美国财政部说，这些组织利用了捐助者，损害了巴勒斯坦人民的利益。

受制裁的团体包括位于加沙的维阿姆慈善协会(Al Weam Charitable Society)、土耳其的巴勒斯坦基金会(Filistin Vakfi)、阿尔及利亚的巴拉卡慈善与人道主义工作协会(El Baraka Association for Charitable and Humanitarian Work)、荷兰的伊斯拉慈善基金会(Israa Charitable Foundation)和意大利的金色圆顶慈善协会(Associazione Benefica La Cupola d’Oro)。

美国国务院在一份声明中表示：“我们致力于确保人道主义援助能够由可靠、安全的组织发送。”