中共把持稀土出口 安全僅6個月？全球供應鏈警戒！

【新唐人北京時間2025年06月13日訊】中國政府近日限縮稀土出口，改為實施六個月短期出口許可，儘管允許部分對美出口，但也引發外界擔憂，北京是否將稀土作為貿易談判籌碼。專家也示警，台灣並未針對稀土進行供應鏈調查，風險意識急待提升。

美中倫敦第二階段談判，雙方看似握手言和，中共對稀土產品出口實施「先審後發」制度，華爾街日報引述消息人士指出，中共只給予美國汽車廠商及製造商為期六個月的稀土出口許可，可能是為下一輪談判掌握籌碼。

「稀土」並非稀有，而是開採較難、環境污染、提煉門檻較高。主要包含17種元素，分為輕稀土與重稀土。舉凡電動車馬達，要用到的（釹、鏑），國防設備要用到的（鈥、鉺），多數為重稀土，部分智慧型手機、硬碟與晶片製程中，也依賴多項稀土元素作為穩定功能材料。

美國地理學家暨人文科學研究所資深客座研究員 Julie Michelle Klinger：「稀土元素幾乎應用於你能想到的所有技術領域，可以想像一下，手機、醫療技術、軍事技術、能源生產技術或石油精煉，稀土元素很可能在這些技術中發揮作用。（使用範圍）從外科手術應用到飛彈和智慧炸彈的導引系統。」

全球約70%的稀土由中國開採，其餘30%主要由緬甸、澳洲和美國開採。 但全球開採的90%稀土，卻由中國化學加工提煉。一旦中國收緊稀土出口，影響「牽一髮動全身」。可能導致：電動車生產中斷、交期拉長、晶片與航太科技部分材料斷貨、國際價格劇烈波動，引發成本壓力。

美國在拜登時期，著手啟動稀土供應鏈調查，設立 2027 年前逐階禁用中國稀土禁令，國防部已啟動供應鏈調查，尋求建立替代來源。

民間企業，特斯拉、GM、BMW 等車廠積極開發不含重稀土的馬達技術，Amazon、Microsoft 投資回收廠；MP Materials 與多國合作建立替代供應鏈，試圖降低依賴中國供應鏈。

中華經濟研究院國際經濟所副研究員戴志言：「短期內大概也不是三五年就可以一次搞定，它大概都要五六年甚至十年以上的時間，才有辦法做（稀土供應鏈）移轉。現在新一代的飛機裡面，他們其實在討論的就是說，我怎麼『去中國化』。從源頭開始看的話就是連材料端，就要開始去分析說，我是不是可以不要用到這些稀土的原料。或者說我是不是能夠，自己在美國境內找到這些稀土的原料做開採，然後做小量的供應。」

中共當局，現階段將稀土作為主要戰略資源籌碼，將牽動全球高科技與新能源發展路線。各國備援機制是否來得及，可能成為下一波供應鏈危機的關鍵。

新唐人亞太電視沈唯同台灣台北整理報導

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