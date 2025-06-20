透視中共超限戰（2）：紅色木馬 掏空美國 作者：惠虎宇

【新唐人北京時間2025年06月21日訊】中共控制下的經濟體系不是正常的經濟體系，而是一座用於超限戰的巨大工廠，無論是「計劃經濟」還是所謂「社會主義市場經濟」，它始終處於戰時管制狀態，為中共對全國經濟資源的管制和分配提供操作平台。

中共的對外經貿往來從來都不是為了互惠互利的公平貿易，而是為了摧毀對方的經濟系統，充滿了超限戰思維主導下的欺騙、陰謀和顛覆。中共以欺騙手段加入世貿，通過設置壁壘、政府補貼等違規操作，意圖摧毀西方自由市場經濟體系。中共以「債務陷阱」機制推動「一帶一路」倡議，試圖控制全球關鍵戰略資產。

一、以欺騙加入世貿：經濟超限戰的木馬屠城計

1999年11月15日，是美中世貿談判最後一天，時任中共總理朱鎔基親赴談判。據當時中共談判代表龍永圖在回憶錄中稱，當時只剩7個問題無法達成共識。時任總理朱鎔基「板著臉孔」對大家說：「今天一定要簽協議，不能讓美國人跑了，我跟他們談。」在朱鎔基作出「重大讓步」後，雙方簽署了協議。

朱鎔基事後承認他得到了時任中共黨魁江澤民的授權。江澤民為何指示朱鎔基在最後關頭對美國做出重大讓步？原因就在於中共從來沒打算履行這些承諾，達成書面協議只是中共慣用的欺騙伎倆。

在中國加入世界貿易組織之後，關於一些疑問，比如對中國農業的衝擊、傳媒業幾年後是否要開放等問題，朱鎔基在國務院系統內有段著名的講話：「如今答應（美方條件）是為了入世。入世之後，遵不遵守，主動權在我們手裡。任何規則都有可以利用的空子，大家要多研究研究。」聽者頓時心領神會，過了5年觀察期之後，中共進入不守約階段。

加入世貿後，中共違規設置了各種貿易壁壘和高關稅來應對美國產品的進入，美國具有競爭力的產品要麼根本進不了中國，要麼進了中國但被徵收很高關稅，而中國相應產品卻在美國可以暢通無阻。比如，中共對美國極具競爭力的電影、藝術等文化產品，藥品、汽車等高科技產品，以及銀行、證券、保險等金融產品，設置了很高的關稅和審查，而對美國最具有競爭力的互聯網企業和媒體，如Google、Facebook、X、Instagram等則全面封禁。這種不公平貿易行為從江澤民時代開始，一路被中共後任政府繼承下來，直到習近平時代。

在中國加入世貿十幾年後，美國人終於明白中共根本不打算履行入世承諾，也不會按照世貿規則參與公平競爭，中共只是利用入世帶來的便利，更系統性地進行強制技術轉讓、偷竊美國技術，並通過設置貿易壁壘、政府補貼、傾銷廉價產品以將美國製造業搞垮。這導致2018年開始，美國總統川普向中共發起貿易戰，要求北京進行結構性改革，使中國成為一個真正市場經濟國家。

2021年12月11日是中國加入世貿20周年，美國政要和媒體當天紛紛發表聲明，指出中共不但沒有履行入世承諾，反而拖垮了世貿組織，成為「地緣政治災難」。

美國國會眾議院議長南希‧佩洛西（Nancy Pelosi）當天通過推特發帖說：「20年前，通過授予中國WTO成員資格，世界給了中共一張空白支票，而中共違背市場承諾，欺騙美國工人，同時剝削自己的工人。」

美國之音當天的報導說，美國和其它主要西方大國普遍認為，入世20年來，中國在很多領域從未全面履行其入世承諾……中共政權成為讓世貿功能失靈的最重要力量之一。

事實上，加入世貿是中共經濟超限戰的一次成功行動，相當於在西方自由市場經濟體系中植入一隻「紅色木馬」，其唯一的行動指令就是摧毀這種自由市場體系。中共參與世貿二十多年，就是這隻紅色木馬對西方市場經濟資源全面入侵和洗劫的二十多年，而美國則是這場木馬屠城慘劇的最大受害者。

二、美國製造業被掏空 國家安全面臨嚴重威脅

在全球化浪潮中，大量美國製造業開始轉移到中國，包括諸多戰略性行業如鋼鐵、鋁、稀有金屬冶煉、電子製造業、高端機械製造、太陽能光伏板、電池儲能設備、藥品和醫療器材等，這不僅導致了美國製造業的衰落、經濟放緩、技術創新受限，也嚴重影響了美國的國家安全。

2018年01月10日，由行業人士和貿易律師組成的活動組織「中國貿易小組」（China Trade Taskforce）在華盛頓舉行研討會，討論美國鋁業慘狀及對美國國家安全造成的影響。

肯塔基的世紀鋁業公司（Century Aluminum）首席執行官馬克‧布萊斯（Mike Bless）在研討會上說，美國鋁業現在哀鴻一片。2000年，美國有23家鋁業冶煉廠，現在只有5家，而且完全正常運營的只有兩家，其中一家是世紀鋁業。布萊斯說，與美國情況相反的是，2000年早期開始，中共政府採取了國有企業領頭的戰略擴張，現在的結果是中國占據了全球鋁業冶煉生產的56%。

美國退役陸軍准將約翰‧亞當斯（John Adams）在研討會上說，鋁材廣泛用於軍事裝備中，包括F/A-18和F-35戰機、海岸警衛隊的船隻；鋁業也用於關鍵基礎設施，橋梁、道路和電網中都有使用。鋁業對國防工業這麼重要，而美國的鋁材供應鏈卻依賴中國和俄羅斯，這威脅著美國的國家安全。

2020年1月30日，華府智庫「經濟政策研究所」（EPI）發布的一份報告顯示，中共通過低價傾銷使大量美國公司倒閉。由於美國公司將業務轉移到低成本國家（主要是中國），在2001年至2018年間美國關閉了近9萬家製造工廠，同期損失了370萬個工作崗位。

EPI資深經濟學家、貿易和製造業研究主管羅伯特‧斯科特（Robert Scott）在當天的一個電話會議上對記者說：「我們已經失去了曾經在這些工廠工作的整整一代的熟練工人……這對美國主流社會和全美各地的社區來說都是具有毀滅性的。」

麥肯錫諮詢公司（McKinsey & Company）2024年發布的一份報告顯示，自1950年代以來，美國的造船產量下降了85%以上，而有能力建造大型船隻的美國造船廠數量也減少了80%以上。目前，按總噸位計算，美國建造的遠洋商船僅占全球的0.1%到0.2%。美國整體造船能力的下滑也對其軍事供應鏈造成嚴重破壞。

該報告顯示，中共從美國退出的造船業中獲益匪淺，通過在該領域擴張獲得了巨大商業和軍事優勢。目前，中國生產了全球53%以上的商用船舶和85%的海運集裝箱。僅在2024年，中共一家國有造船企業建造的商船噸位，就超過了美國造船業自二戰結束以來80年建造的船舶噸位總和。

2025年3月19日，美國前貿易代表萊特希澤在接受塔克‧卡爾森的採訪中深度解讀了川普貿易戰的前因後果。對於美國製造業和工業技術的衰落，萊特希澤表示，美國發明了個人電腦，但現在美國幾乎不生產電腦。美國發明了半導體，但現在美國只生產全球總量的百分之八。美國曾經主導這些領域，包括稀土元素、太陽能板、核能……等等，但美國目前在所有這些領域不僅失去了領先地位，甚至根本上退出了競爭。

2025年6月4日，美國國務卿盧比奧在出席美國智庫「美國指南針」年度活動發表演講時指出，（共產）中國在過去二十五或三十年裡所做的就是壟斷市場，這是對純粹的自由企業觀點的一個真正挑戰。

盧比奧表示，美國無法與一個不以賺錢為目的的國家競爭，中共對於在某個領域賺錢不感興趣，他們感興趣的是，在短期內主導市場，成為世界上某種產品的唯一來源。因為一旦在任何一個領域建立了行業主導地位，中共就可以向世界收取任何他們想要的價格。

盧比奧將當今美國製造業的衰落歸結為全球化浪潮興起時美國人的兩個錯誤理念：一是認為冷戰勝利後共產主義威脅已經結束，全球都將逐步實現民主體制和自由市場經濟；二是認為國家界限不再重要，在哪裡生產東西並不重要，最重要的是在有效率的地方生產。

盧比奧說的這兩個理念事實上也是經濟全球化的理論基礎。但是我們也應該看到，如果沒有中共這樣一隻紅色木馬的存在，諸如墨西哥、加拿大、印度、越南、韓國、日本等國家，在全球化貿易體系下，充其量也只能分散一小部分美國製造業，在貿易領域或與美國存在一些逆差，但並不能觸動美國工業基礎的根本。與中共這隻紅色木馬相比，後者這些國家都是正常國家，其經濟體系都是正常經濟體系，所以，美國與這些國家的貿易關係都可以通過正常的貿易政策（包括關稅）進行調整。

美國國力之所以在全球化浪潮中被迅速消耗，工業基礎被掏空，並產生了足以動搖國本的巨額貿易逆差，乃是因為全球貿易體系中被植入了中共這樣一隻紅色木馬，這使得隨後二十多年的全球化不再是一場單純自由貿易理論的實踐過程，而演變為中共邪惡政權利用全球化漏洞對美國發動的一場經濟超限戰。

三、戰時體制為經濟超限戰提供無限資源

為何中共對美國自由市場經濟體系的木馬屠城計可以大獲成功？這不僅僅是美國對冷戰後全球地緣政治格局的認知偏差問題，更重要的在於美國對於中共政權本身的邪惡性和邪惡手段認知不足，不但對中共疏於防範，還防線大開，讓中共的經濟超限戰攻擊幾乎暢通無阻。

在超限戰思維下，中共的經濟體制從來都不是為正常生活和貿易而建立的正常經濟體系，而是一種戰時體制。無論是計劃經濟時代，還是目前這種所謂的「社會主義市場經濟」，都是一種受中共嚴格控制的經濟體系。土地礦產資源、原材料、供應鏈、工廠、工資水平、工會組織、市場、商會組織、出口定價、匯率、外匯進出…….等等，一切經濟系統的要素都掌控在中共手中。

在這套戰時體制下，中共可以「無限制」使用自然資源、人力資源以及政府財政資源來生產和傾銷廉價產品（經濟超限戰的「主戰武器」）以摧毀美國製造業。這三種無限制資源消耗模式是西方國家此前無法想像的。

其一是不保護環境，不惜大規模污染環境來發展經濟。如果將環保成本計算在內，中國從1990年代開始的經濟體系每年都可能是一個虧損系統。

2025年2月12日，美國智庫「外交關係協會」發布文章《中國環境危機》，文中引述相關報告認為，「據多方估計，環境污染造成的損失（每年）約占中國國民總收入的3%至10%。」可見，這種環境損耗基本上抵消了中國每年的GDP增長。

其二是極力壓低工資成本。官方數據顯示，中國工人薪資在傳統工業化國家中最低，僅僅高於新型工業化國家如越南、印度等國，如果考慮中國工人的996工作模式，及中共公布的薪資數據有極大水分，那麼中國工人工資在工業化國家中穩居最低行列。

其三是中共對能實現其超限戰戰略目標的出口產品給予大量補貼。比如某件產品成本10美元，按照正常售價應該賣12美元，但是為了搶占外國市場，中共為這件商品補貼7美元（在國內以人民幣補貼），讓其在外國市場以5美元價格出售。

正如盧比奧所言，中共的對外貿易不以賺錢為目標，而是以壟斷市場為目標。為了傾銷某種產品以打垮他國相應產業，中共對出口企業提供多種補貼，包括稅收減免、出口退稅、低息貸款和直接財政補貼等，中國的鋼鐵、鋁材、光伏、電動車等行業均受益於巨額補貼。

2018年，美國商務部對從中國進口的鋁箔進行反傾銷調查，認定中國企業存在傾銷行為，傾銷幅度為48%至106%，補貼幅度為17.7%至80.97%.

2022年美國「戰略與國際研究中心」（CSIS）發布的一項研究發現，2019年中共為其青睞的出口企業提供的補貼金額至少為2480億美元，最高可達4070億美元，具體取決於匯率計算方式。這一數字相當於中國2019年GDP的1.73%至2.85%。

2024年國際貨幣基金組織（IMF）發布的一份工作報告發現，2009年至2022年期間，補貼占了中國所有貿易扭曲政策的95%。其中20%的行業獲得了超過50%的補貼，電池、太陽能電池板和電動汽車（EV）等關鍵產品獲得的補貼最多。

中共對外傾銷商品可以用「瘋狂」兩字來形容。這種瘋狂背後的代價是普通中國工人在高強度工作環境下，以低工資艱難生存，不得不承受房價、醫療費和子女教育成本三座大山的重壓。而中國的自然環境也遭到毀滅性破壞，中國的空氣污染、水污染、土壤污染都排入世界上最嚴重之列。根據多項權威國際研究，中國是全球因環境污染死亡人數最多的國家。全球每年有約900萬人死於污染相關疾病，其中中國每年因環境污染死亡人數約240萬人，居全球之首。

在中共眼裡，中國民眾和自然資源都只是一種一次性的戰爭消耗品，是中共經濟超限戰的戰爭資源。

在對西方發達國家進行「廉價傾銷」的同時，中共還針對亞非拉發展中國家實施了「債務陷阱」計劃，同樣充滿著欺騙和顛覆。這種「債務陷阱」機制在中共推出「一帶一路」倡議後，立即成為「一帶一路」項目下針對發展中國家經濟超限戰的主要模式。

雖然「一帶一路」倡議在2013年由中共黨魁習近平提出，但是中共通過「債務陷阱」控制全球關鍵戰略資產以及進行地緣政治滲透的經濟超限戰，在加入世貿後就已經開始進行。斯里蘭卡的漢班托塔港（Hambantota Port）是落入中共「債務陷阱」的典型案例。

漢班托塔港位於斯里蘭卡南部，靠近印度洋的國際航運主幹道，是連接亞洲、非洲和中東的戰略樞紐。中共將其視為「海上絲綢之路」的關鍵節點，旨在通過控制該港口擴大其在印度洋的地緣政治和軍事影響力。

從2008年至2017年長達十年期間，中共通過賄賂官員、提供高息貸款、由中國公司承包工程，等對方陷入債務危機時再提出債務重組或資產抵債方案，最終成功拿到該港口70%的股權和99年的長期租約。

2021年9月，美國威廉瑪麗學院（College of William & Mary）的AidData研究實驗室發布一項權威報告，記錄了2000年至2017年18年期間，中共官方對165個國家資助的13,427個項目，總價值達8430億美元。

報告指出，中共的海外開發性金融項目在21世紀最初20年裡驚人擴張，目前中共年度開發性金融承諾達到850億美元左右，是美國和其它主要大國的兩倍甚至更多。

「一帶一路」實施後，中共擴大向資源豐富且高度腐敗的國家提供外幣貸款的規模，這些貸款利息較高，達到近6%。「一帶一路」倡議已經讓幾十個中低收入國家背上了總額為3850億美元的「隱性債務」，42個國家對中國的公共債務規模超過其GDP的10%。

2023年11月，AidData再次發布報告稱，在「一帶一路」實施期間（2013—2022年），在不包括利息的情況下，中國在全球範圍內的應收帳款已經達到約1.1萬億美元，其中80%的貸款流向了陷入財務困境的國家。

中共通過「一帶一路」項目，以「債務陷阱」模式控制具有全球戰略價值的港口、鐵路，在當地營建機場、電信網絡和倉儲設施，以實現其全球軍事投射能力，目標是取代美國主導的國際秩序。

五、結語：中共經濟超限戰的根本目標

1999年，中共與美國的入世談判進入關鍵階段，恰逢兩位中共軍官所著的《超限戰》在中國正式出版，這是中共首次將自己近70年超限戰實踐系統化、理論化。

2003年網絡流傳的中共前國防部長遲浩田內部講話《戰爭離我們不遠，它是中華世紀的產婆》進一步揭示了中共體制的戰略核心：其一、以經濟建設為中心只是幌子，以戰爭為中心才是中共一貫宗旨；其二、黨的命運凌駕於全人類之上，如果黨不存在，世界也無存在必要；其三、中共與美國是你死我活、不可共存的敵對關係，解決「美國問題」是歷史交給中共的任務，未來適當時機甚至可以用生物武器將美國「清場」。

以上講話稿在網絡流傳甚廣，根據其內容、語言風格、戰略體系和價值觀來判斷，可信度非常高，因此成為外界了解中共真實意圖的一份重要文件。

《超限戰》與遲浩田講話相輔相成，在思想理念上高度契合，前者揭示中共無底線的全球超限戰戰略，後者點明其實施超限戰的總體方向和終極目標。遲浩田講話還凸顯了中共的戰時體制本質：所有政策行動，包括經濟政策，都是為戰爭準備，其首要敵人正是美國。

可見，中共所謂的對外開放、友好合作、互利共贏，不過是一層精心包裝的美麗畫皮，而畫皮之下隱藏著的是一個面目猙獰的魔鬼，揮舞著戰爭和毀滅的旗幟，調度一切可控資源試圖打垮美國而實現其共產主義全球霸權。

彼得‧納瓦羅（Peter Navarro）曾經說過一句話，大意是，美國開放全球化之後，當你乘飛機在中西部上空飛過去，或者開車從那裡穿過去，從底特律到俄亥俄和賓州的鐵鏽洲，你會看到一個個荒蕪的工廠，那感覺就跟被炸彈轟炸了一樣。

的確，中共的經濟超限戰帶給美國的傷害遠遠超過了戰爭。因為戰爭只能暫時摧毀部分生產能力，卻不能摧毀整個生產行業和供應鏈，而這場紅色木馬發動的經濟超限戰卻摧毀了美國製造業和供應鏈。而重新恢複製造業，建立完整體系的供應鏈，則不僅要在貿易政策上做戰略性的根本轉變，而且還要在此轉變過程中堅定不移、持之以恆，在很長時間後最終才能看見成效。

在這個過程中，美國首先必須要覺醒：當前的貿易戰並非單純的遊戲規則之爭，而是與一個意識形態敵人的生死較量。冷戰並沒有結束，而是以「超限戰」的新形態繼續上演。

接上文：

《透視中共超限戰（1）：與生俱來的邪惡基因》

（未完待續）

（轉自大紀元/責任編輯：李紅）

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