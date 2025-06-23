中國8歲女童持續嘔吐活蟲月餘 「元凶」竟是它

【新唐人北京時間2025年06月24日訊】江蘇省揚州市一名8歲女童持續嘔吐活蟲長達一個多月，輾轉求醫無果，最後才揪出了「元凶」。

綜合陸媒報導，近日，揚州市婦女兒童醫院兒科診室接診了一個罕見寄生蟲感染病例。一名8歲女孩被家人帶到該院就診，女孩的父親打開一個玻璃杯，幾條約一厘米長的活蟲正在其中扭動。

過去一個多月，這名女孩反覆從口中吐出這種活蟲子，有時一兩條，有時三五條。家長非常焦慮，輾轉多家醫院就診服用常規驅蟲藥都沒有效果。

該院接診後通過多學科專家聯合診斷，才揪出了「元凶」，竟是藏匿於家中衛生間的黑色小飛蛾。最終確診為毛蠓幼蟲感染。

毛蠓，俗稱「蛾蠅」或「蛾蚋」，體型微小，多毛的身體和翅膀使其看起來毛茸茸的，在衛生間經常看到的黑色小飛蛾。其幼蟲（稱「地溝蛆」）常棲息在富含有機質的水環境中，如浴缸、洗手盆、馬桶水箱以及流動緩慢或長期存水的下水管道內壁，毛蠓幼蟲污染了水質。

報導指，這名女孩可能在衛生間刷牙漱口，或馬桶沖水時水花濺起，幼蟲就可能被誤入人體。在潮濕悶熱的梅雨季節，這種潮濕、積水的環境極易成為毛蠓繁殖的溫床。

女孩家長回憶，家中衛生間長期存在黑色的小蛾子飛出的現象。這正是毛蠓成蟲活動的跡象。

大陸網民留言，「蛾蚋，這種蟲子很髒。」「是很髒，有次被這蟲子撞了一下眼睛就發炎了。」「我家廁所裡好多這種小飛蟲。」「下水道放堵網了也有，真不知道這小蟲是怎麼飛進洗手間的。」

「是因為這個蟲子在衛生間洗手池亂飛到處著陸，就很有可能在牙刷、牙缸、水龍頭口······還有污染水源，漱口啥的，就無意之間流入身體了。」

「太嚇人了，還是需要把家裡的衛生要搞好，防止出現小飛蟲。」

「小蟲子藏隱患，衛生死角別大意。及時清理下水道，健康生活從細節開始啦！」

深圳新聞網此前報導，深圳吳先生左眼下眼皮處飛落了一隻蛾蚋，他隨手將其拍死，並揉搓眼部。之後，他的左眼開始紅腫疼痛，病情持續加重，視力下降至0.02，且出現綠膿桿菌感染的症狀，最終不得不摘除整個左眼眼球。

那如何阻止毛蠓繁殖和消除毛蠓？

清除積水：立即倒掉花盆底盤、桶、罐等容器中的積水；保持浴室地面、水槽乾燥；確保室外排水溝暢通無阻；

源頭封堵：為地漏安裝具有防蟲防臭功能的密封蓋；不使用的洗臉池、浴缸排水口務必蓋嚴；

成蟲滅殺：利用毛蠓飛行能力弱的特點，使用電蚊拍即可有效清除；對地漏口、下水管道口，可定期噴洒低毒性的家用殺蟲劑（如合成除蟲菊酯類）；

管道維護：定期用熱水或稀釋的漂白水沖洗下水管道，清除管壁污垢，破壞幼蟲食物來源。

（責任編輯：李恩真）

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