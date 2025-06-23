頭皮水有什麼功效？3大好處不可不知

現代人生活壓力大、作息不規律，加上造型產品的頻繁使用，導致頭皮問題愈來愈普遍。這時候，所謂的「頭皮水」就成了保養頭皮的好幫手，就像「頭皮的化妝水」(也可以說是「頭皮的精華液」)一樣，幫助調理和滋養頭皮環境，為健康髮根打下基礎。

頭皮水好處1：舒緩頭皮

如果頭皮容易敏弱、搔癢不適，頭皮水中的植物萃取或舒緩成份，例如茶樹、薄荷、積雪草，能幫助鎮定頭皮、減少刺激感。

頭皮水好處2：調理頭皮

對於容易出油、悶熱的頭皮來說，頭皮水能幫助調節皮脂分泌、維持油水平衡，也有著改善頭皮異味。

頭皮水好處3：強健髮根

許多頭皮水添加養護成份，如生薑、人參或咖啡因，有助促進髮根健康、髮絲不易斷裂。

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頭皮水適合哪些族群使用？

頭皮水功效多多，以下列出幾種特別適合使用頭皮水的族群：

1.油性頭皮

頭皮容易出油、扁塌，甚至下午就出現異味。由於頭皮水能幫助控油與清爽調理，是油性頭皮族群的救星。

2.有頭皮屑困擾

頭皮屑常來自乾燥或真菌不平衡，頭皮水中的抗菌、保濕成份能幫助改善頭皮屑狀況，減少搔癢與脫屑。

3.易掉髮的人

落髮問題通常與頭皮環境失衡有關。選用含有咖啡因、人蔘等活絡成份的頭皮水，有助於強化髮根。

4.頭皮敏感、容易覺得癢的人

若頭皮容易因染燙、環境變化而泛紅不適，頭皮水的鎮靜舒緩作用能幫助舒緩頭皮。

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頭皮水＆養髮液一樣嗎？

功效各有不同，可以依據產品訴求＆質地選擇適合自己的頭皮保養品。

雖然名稱不一樣，但不管是叫「頭皮水」或者「養髮液」，甚至是頭皮精華、頭皮保養液、養髮精華等等，其實都是頭皮的保養品，針對頭皮困擾，用來調理頭皮、滋養髮根的保養品。

頭皮水推薦：控油清爽型產品

頭皮潔淨，是維持髮型蓬鬆的基本要素。頭皮氾濫出油不僅讓髮型了無生氣，伴隨環境壓力更會導致頭皮敏感不適等困擾。一起來看看主打控油清爽型的頭皮水、養髮液、頭皮精華。

AVEDA蘊活淨瑕頭皮調理液

富含甘草萃取精華及PCA鋅，一噴即能調理油脂分泌達48小時，延長髮根支撐力，維持髮型蓬鬆不易扁塌。

除了長效控油，AVEDA獨家花植科技更透過積雪草、穿心蓮植物適應原及迷迭、薑萃取精華，進一步強化頭皮屏障，全方位抵禦夏天環境傷害。不論是長時間戴帽子悶住頭皮、進出冷氣房的劇烈溫差、紫外線曝曬或空氣中的髒污粒子，各種敏感成因都能迎刃而解，呵護頭皮舒適穩定。

來自AVEDA品牌調香研究室的訂製純香，融合了檸檬、柑橘、橙花與薄荷，清新純粹且氣味持久，更能淨化頭皮氣味，揮別夏天的頭皮困擾及髮絲扁塌。

rahua淨化平衡頭皮精華

暱稱「頭皮小綠瓶」，幫助平衡調理頭皮，減少過多油脂分泌，告別搔癢頭氣，清爽舒適。

蘊含亞馬遜苦丁茶、葉綠素、有機蘆薈與小黃瓜萃取等純淨配方，保濕平衡並調理頭皮、減少過多油脂分泌，告別搔癢與頭氣，換季及盛夏時節也能保持頭皮清爽舒適、髮絲輕盈蓬鬆。

綠藤生機追根究柢養髮精華

現代人面對極端氣候的潮濕和悶熱、生活壓力的升高，以及頻繁造型等因素，讓頭皮出油、搔癢、緊繃，髮絲脆弱等困擾更嚴重，因此綠藤生機借鏡大自然造林智慧，賦予頭皮、髮絲高生物相容的營養，同時改善頭皮失衡問題，推出100%天然來源配方的追根究柢養髮精華。

選用瑞士實驗室創新技術「羅勒毛狀根萃取」，是羅勒受感染時所發展出的續命機制，可生產有益生長的次級代謝物，成為活性頑強的生物配方，以達到修護因老化或環境造成的衰弱；還有加拿大魁北克的「楓樹皮萃取」，在極端環境下衍生出抑制脂質氧化的優異特性與高度活性，建立不利於壞菌生存的環境，幫助頭皮在高溫悶熱中調節得宜，回到自然平衡。

AROMASE艾瑪絲草本強健養髮精華液(涼感)

一瓶專為頭皮設計的保養精華液，主打強健髮根、控油舒清爽、去屑舒癢，三效合一。

多重草本養護調理，包括葡萄柚籽萃取增強頭皮防禦力、鋸棕櫚酊維持頭皮舒爽、維他命B5深層保濕修護、甘草次酸複合物3%溫和舒緩，一瓶喚醒髮根活力。

髮妝之鑰LA BIOSTHETIQUE極淨油水平衡頭皮菁萃

油性及汗濕性頭皮專用精華，調理頭皮油水平衡，全天候保持清爽蓬鬆。

以薰衣草、迷迭香、鼠尾草、蕁麻等草本萃取物多重淨化頭皮，維持健康頭皮，恢復並增加頭皮活力。修護、滋養雙效合一，洗頭前、後都可使用。

Poppy21黑茶淨化控油頭皮精華

Poppy21是由入行多年的網紅波痞創立，希望能以自身嘗試過眾多產品的經驗，開發設計出實用的產品，其中就包含髮品系列，是針對海島型氣候的台灣夏天高溫、強曬、流汗帶來油脂不平衡及異味問題所推出。

相當熱賣的黑茶淨化控油頭皮精華，添加天然薄荷腦淨化舒暢頭皮。還有維他命B5、有機蘆薈萃取保濕並舒緩頭皮，維持油水平，以及生薑町萃取滋養髮根、醉蝶花萃取減少油脂分泌。

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頭皮水推薦：舒緩抗敏型產品

內外在壓力都可能造成肌膚敏弱，頭皮當然也不例外，需要以舒敏成份來加強呵護。

ROOTON奇蹟復甦精萃綠瓶

專為女性敏感頭皮打造，結合獨家專利技術與高濃度植萃修護成份，從頭皮到髮絲提供全面修復，讓受損髮重拾光澤與彈性。

專利配方 LIMPIO™ C Complex結合多種植萃與海藻成份，獲得韓國食藥署髮根強健功效認證，幫助舒緩頭皮、修護髮絲。

KLORANE蔻蘿蘭SOS頭皮舒敏精華液

極簡10種成份，簡單卻高效，敏弱頭皮使用起來更安心。當中主打添加芍藥萃取，幫助舒緩頭皮乾癢，提升頭皮防護力。

質地清爽不黏膩，用起來帶有舒適涼感。搭配複方保濕精華，髮質同步柔順。

Juliart覺亞柔敏健髮胺基酸養髮液

訴求舒緩頭皮不適，修護頭皮保護力。

當中含有甘草次酸複合物舒緩頭皮不適，溫和調理頭皮。水解小麥蛋白補充頭皮水分，減緩頭皮老化。杜松精油提升頭皮滋潤度。沒藥精油提升頭皮滋潤度，溫和調理，維持頭皮最佳健康狀況。維生素B3及B5形成頭皮保護膜。

CURLY SHYLL荷琇頭皮護理精華

來自韓國的髮品，CURLY SHYLL頭皮護理精華 主打緩解頭皮不適並舒緩頭皮。

當中蘊含何首烏根莖萃取物、積雪草根莖萃取物、薄荷醇、葛根萃取物、泛醇，改善頭皮問題還能加強保濕。

頭皮水推薦：強健髮根型產品

根據 2024 年 Spate 調查，「頭髮稀疏」一詞的全球每月搜尋量突破百萬，大家對於頭皮養護與髮量管理的關注日益升高，也使得這類型的頭皮水、養髮液、頭皮精華不斷推陳出新。

Hair Rituel by Sisley賦活重升髮精華

賦活重升髮精華賦含高濃度維生素、礦物質、植物活性萃取及蛋白質，有效強健髮根，讓頭髮更為豐盈強韌。

宛如頭皮的抗老精華一般，給予頭皮濃縮營養，並維持天然髮色，帶來青春活力。搭配紅沒藥醇和鼠尾草萃取，幫助舒緩並且淨化髮肌，帶來持久舒適的感受度。極致清爽細緻質地，特別適合髮肌按摩使用。

KERASTASE巴黎卡詩粉漾芯生頭皮調理精華

專為女性研發的「神力不落粉瓶」，主打提升頭皮機能與健康。

以獨家雙效活源科技™，結合專利養髮成份-亞美尼斯活髮因子1.5%，以及秀髮強韌配方的薑根萃取、修護的高山雪絨花萃取，從根源調理，幫助鎖住秀髮水分。帶有清新花果香氣，可於吹髮前使用，以滴管吸取精華液搭配頭皮按摩，打造健康的秀髮生長環境。

L’OCCITANE歐舒丹草本豐蘊養髮精華

專為高壓失調現代人打造，99%源自天然成份。綠色植萃精華油和透明植萃精華液的雙層質地中蘊含甦髮明星植萃，包括迷迭香精華油活絡頭皮、煥活髮絲，加乘關鍵活性成份-西洋菜萃取，蘊活豐盈、強韌新生，並以髮肌舒緩修護因子-甘草萃取舒緩頭皮，3大植萃昇髮能量改善髮絲煩惱、放鬆頭皮。

配方還揉和迷迭香、雪松、天竺葵、檸檬和蠟菊5種草本複方精華油可以舒緩活絡頭皮、煥活髮絲，使頭皮更健康、髮根自然穩固強健。

SHISEIDO資生堂專業美髮芯之麗活耀未來無限肌能精粹

暱稱「小金剛」的芯之麗活耀未來無限肌能精粹，以獨家的「髮肌源活耀科技」給頭皮最深層的髮肌能量，從根基開始護理，打造充滿生命力的秀髮，賦予髮根彈力、韌度、與豐盈感。

Guerlain嬌蘭皇家蜂王乳頭皮修護精華

將嬌蘭著名的「動態黑蜂修護科技™」運用在頭皮精華當中，加強修護因子深入頭皮，以提供營養，從髮根加強秀髮韌度。

同時和泛醇複合物互補，不僅修護毛髮深處，也能瞬效潤絲，保護毛髮表面，不受環境髒污損害。

呂RYO強韌蘊髮頭皮精華液

男女皆適用的頭皮精華液，頂端按摩棒的容器設計更方便接觸與按摩頭皮。

使用獨家專利技術「強韌蘊髮™」，富含人蔘根細胞™x咖啡因萃取精華，補充頭皮營養並幫助強健髮根，還有山茶花及皂苷等溫和成份幫助舒緩頭皮。特別推薦使用於染髮、燙髮後的頭皮護理，帶有自然清新的淡淡草本香氣。

uka頭皮賦活精露

有「頭皮的小棕瓶」之稱的頭皮賦活精華液，針對現在都會生活造成的頭髮損害而設計。

配方高達93%天然成份，香草豆、射幹根以5分鐘溫感微循環促進頭皮血液循環，對抗有害因子。蘋果萃取可預防並減緩頭皮老化與頭皮問題。甘草酸、玻尿酸補充頭皮水分題。搭配靈芝、人參、芍藥根等有效調理頭皮健康。

ORIBE舒活頭皮豐盈賦能厚感噴霧

配方專為提升髮絲蓬鬆感與豐盈度而設計，包括Capixyl(仿生胜肽+紅三葉草萃取精華)、Redensyl與豌豆芽萃取物，溫和滋養頭皮與髮絲，持續強化整體髮質健康與生命力。

極致輕盈的質地能瞬間賦予髮根豐盈感，同時持續強韌髮絲，幫助打造濃密飽滿的動人秀髮。

法國黎諾豐蘊活髮精華

一款專為頭皮髮絲對抗老化的能量精華，99%天然來源成份，包含印度醋栗萃取、胺基酸複合物、泛醇、木糖醇和綠茶複合物。

革命性創新複合配方，以高科技能量甦活頭皮頭髮，提升髮性生命力，改善衰弱感，讓髮域環境健康有活力。同時減少污染微粒之黏附，一次幫助舒緩頭皮、強韌髮絲、調理生機，恢復蓬鬆感。

萊法耶FORTICEA複方精油養髮液

暱稱「森髮小綠噴」賦予頭皮豐富的能量與清新活力 。

能量活性成份-GUARANA瓜拿納種子萃取精華，含有3倍濃度咖啡因，與豐富營養素，搭配按摩幫助循環、滋養調理髮膚，為頭皮注入強健能量 。還有柑橘、迷迭香、薰衣草及薄荷精油，質地清爽，好吸收不黏膩 。

Virtue髮肌密集呵護活泉

來自美國的專業髮品Virtue以生物技術起家，是史上第一家研究頭髮蛋白科技，更採用100%全素成份。

專為細軟髮與落髮研發的Virtue髮肌密集呵護活泉，採用專利豐盈科技「α60ku角蛋白」，結合強健髮根的落葉松木萃取物，與調理頭皮油水平衡的活性益生菌，為頭皮灌注高濃度營養，提升髮肌活力，使秀髮豐盈不扁塌。清爽免沖洗的質地，能迅速滲透肌底，幫助留住髮絲。

basiik微生平衡11高效養髮液

成份中添加入歐、美、日等國的專利成份，高達11%的植萃配方，調理出頭皮應有的最佳狀態並強健髮根，保持頭皮清新水嫩，被暱稱「頭皮神仙水」。

DEFENSCALP™加拿大柳蘭萃取 保持頭皮清爽不油膩、日本專利配方Wasabi Flavone™山葵葉萃取調理頭皮環境、Procapil®橄欖葉+柑橘萃取出「小分子三胜肽」 保持頭髮活力和亮澤感、5% Capixyl™紅花苜蓿精華深入強健髮根，以及有機雪絨花萃取Ｘ咖啡因X有機薑根萃取舒緩頭皮不適、維持頭皮清新水嫩，加乘頭髮蓬鬆感 。

de Balets小巴黎免沖洗頭皮活化豐盈精華液

de Balets小巴黎免沖洗頭皮活化豐盈精華液暱稱「小金葉」，主成份使用二裂酵母，含有豐富益生菌營養，擁有強大的修護能量，能幫助頭皮維持最佳微生態。還有玻尿酸提升保濕、加拿大柳蘭萃取舒緩頭皮、積雪草取液與神經醯胺修護乾燥。

當中還以玫瑰、天竺葵、雪松等精油組成舒服的香味。

innisfree我的秀髮強健修護頭皮精華

含濟州松樹、杉樹、扁柏樹成份，幫助緩解頭皮壓力，打造健康頭皮。同時以人參皂苷促進頭皮循環。

使用方便的噴霧型設計，能即刻為頭皮帶來清涼感，清爽修護。

O'right 歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液

含有天然咖啡因及天然椰棗兩項獨家成份。

天然咖啡因可強健髮根具優異養髮效果，由生命之果「椰棗」而來的萃取富含麥拉寧成份，深入頭皮肌膚高效抵禦老化因子，養髮同時重現髮絲本色之美。

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