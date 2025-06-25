研究發現兩種新蝙蝠致命病毒 全球再敲警鐘

【新唐人北京時間2025年06月26日訊】一項在中國雲南果園進行的病毒研究，為全球公共衛生敲響了新的警鐘。

根據期刊《PLOS Pathogens》週二（6月24日）發布的一項研究報告，中國雲南省地方病防治研究所與澳大利亞團隊合作，分析了從2017年至2021年間，在雲南省果園和山洞中採集的142隻10種蝙蝠的腎臟樣本。結果發現了20種過去未被記錄的新型病毒。其中2株病毒與已知「人畜共通」致命病毒：立百病毒（Nipah virus）和亨德拉病毒（Hendra virus）關聯密切，可能對人類健康構成潛在威脅。

報告透露，這兩種分別被命名雲南蝙蝠亨尼帕病毒（Henipavirus）1號和2號的新亨尼帕病毒，是在靠近村莊果園的果蝠（Rousettus leschenaultia）體內發現的。

研究團隊警告說，由於亨尼帕病毒可通過蝙蝠的尿液傳播，並污染水果和水源，它最終會傳染給人類。

研究報告指出：「蝙蝠病毒會通過直接接觸，或『中間』宿主傳染給人類，常與人類攝入了被蝙蝠唾液、糞便或尿液污染的食物或水有關。」

蝙蝠是多種微生物的天然宿主。一種理論認為，此前肆虐全球的中共病毒（新冠病毒）疫情，可能就是源自蝙蝠。但也有人認為，新冠中共病毒來自「實驗室洩漏」或野生動物及毛皮市場販賣的其他動物。

另有專家警告說，他們在中國毛皮養殖場的動物中檢測到數十種病毒，其中部分病毒可能會傳染給人類，引發新一波疫情。

自新冠疫情以來，一些科學家就發出了類似警告。病毒學家愛德華‧霍姆斯（Edward Holmes）此前對法新社表示，他認為，全球毛皮養殖業「是新疫情開始的最可能方式之一」。

他說：「我個人認為，應在全球關閉毛皮養殖業。我堅信野生動物貿易是新冠病毒SARS-CoV-2出現的原因，相關毛皮養殖貿易可能輕易導致另一場疫情的爆發。」

《新聞直擊》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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