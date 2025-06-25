【新聞直擊】缺席金磚峰會？習失權猜測再起 川普將再促普京停戰

【新唐人北京時間2025年06月26日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間6月25號，星期三。

今日焦點：川普將再度與普京通話促停火；習近平首度缺席金磚峰會？失權猜測再起；川普不滿鮑威爾，考慮新美聯儲主席人選；研究發現兩種新型蝙蝠致命病毒，全球再敲警鐘

【稱俄烏戰「最棘手」 川普：將與普京通話促停火】

在北約高峰會議期間，美國總統川普與烏克蘭總統澤連斯基會晤50分鐘。之後川普表示，將考慮向烏克蘭提供更多「愛國者」導彈，以協助該國防禦俄軍日益頻繁的進攻。川普稱俄烏衝突「比其它戰爭更棘手」、「帶來了太多生命損失」，也表達了繼續斡旋、促進雙方停火的意願。

川普與澤連斯基都表示，此次會談具有實質內容，是化解俄烏衝突的「正面一步」。在過去的幾個月內，俄羅斯加強了對烏克蘭的進攻，僅上週，基輔和烏克蘭東南部就有數十人喪生。川普認為，現在是結束戰爭的好時機，他將在不久後跟俄羅斯總統普京通話，並強調：「普京真的該結束這場戰爭了。」

川普沒有排除向基輔提供更多軍事援助的可能性。他在記者會上說，雖然「愛國者」導彈很難取得，但「我們會看看能否提供一些」。不過，目前還不清楚川普是指將為烏克蘭提供更多導彈，還是整套防空系統。關於美國今年是否將為烏克蘭提供更多資金援助，川普並未明確回答，只是說「我們看看會發生什麼」。

澤連斯基之後在X平台發帖說，烏克蘭已準備好購買美國的武器裝備，並且有可能與美國共同生產無人機。他此前還提到，中共國的企業在幫助俄羅斯生產武器，幫普京維持戰爭機器的運作，是俄羅斯全球軍工供應網的一環。他呼籲北約盟友，與這些援俄實體斷絕交易。

今年2月，澤連斯基在白宮與川普總統和萬斯副總統的會談不歡而散，被批評為「災難性會談」。此次他一改著裝風格，從之前常穿的軍事風格便裝，改為正式的深色西裝。外界分析，這是他向川普示好的一種表現。

不過，今年的北約高峰會沒有提及烏克蘭加入北約的可能性，同時只譴責了俄羅斯對歐洲構成的長期威脅，並不像之前的聲明那樣，直接指責俄羅斯發動了入侵。

【習近平將首度缺席金磚峰會？ 失權猜測再起】

彭博社和《南華早報》6月25號援引知情人士的消息稱，中共黨魁習近平將缺席下個月在巴西里約熱內盧舉行的金磚國家峰會，改由中共總理李強出席。這將是習首次缺席金磚峰會，再度引發外界對他失權的猜測。

消息人士說，中共已通知巴西政府，習不赴會，是因為日程安排與峰會有衝突。不過《南華早報》分析認為，巴西邀請印度總理莫迪（Narendra Modi）出席峰會後的國宴，這可能是習缺席的原因，因為在這個場合，他可能「被視為配角」。

不過，此時流傳更多的，仍是關於習近平權力不穩的消息。時事評論員李林一表示，金磚峰會是習最願意露面的地方之一，這是中共自認為在外邊也能發揮主導力的場合。因此，媒體分析的原因，都不能成爲他缺席的理由。他認為，習近平不能去金磚峰會，很大可能是自己出訪有所不便。

時政評論員岳山也認為，習不參加金磚峰會有些詭異，因為相比其它峰會，習更重視金磚峰會，也最能體現其所謂的「大國領導力」，結果是李強去。

岳山談到，中共剛宣布了北京「九·三閱兵」，要顯示習到時仍在位。但他分析，連陝西500訪民都呼應了習大權旁落的消息，說明習下台已是大勢所趨，而那個閱兵，應該是被安排的「最後一秀」。現在習的外交行程很可能是受控的，去不去俄羅斯或巴西，都不能自己做主。

近期，《大紀元》從權威人士處獲知，習近平從去年4月就已開始失去權力，目前表面仍在台上，實則大勢已去，溫家寶、張又俠等已成為左右中國政局的關鍵因素。現在習只是在配合演戲，告訴他幹什麼就幹什麼。

中共二十大上，習家軍全面上位。但從2023年6月以來，習親自選定、提拔的親信紛紛落馬，除了外交系統的秦剛，大部分集中在軍隊和軍工系統。最引人注目的是，習的軍中人事總管苗華去年11月落馬，習的另一親信、軍委副主席何衛東今年也已失蹤多月。

【不滿鮑威爾 川普正考慮新美聯儲主席人選】

美國總統川普批評聯邦儲備委員會主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）「表現糟糕」，並透露他已經確定了三四位接任美聯儲主席的候選人。

周三（6月25日），川普在被問及是否在面試接替鮑威爾的候選人時對記者說：「我知道三四位我將挑選的人選。」

據媒體分析報導，目前的主要候選人包括前美聯儲理事凱文·沃什（Kevin Warsh）、國家經濟委員會主任凱文·哈西特（Kevin Hassett）、現任美聯儲理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）和財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）。

此前，川普曾多次批評鮑威爾沒有降息，阻礙了美國經濟的復甦和繁榮，並提出了將解僱他，或儘快任命繼任者的想法。但之後也多次收回這些威脅。他在6月12日於白宮明確表示：「我不會解僱他。」

6月18日，在美聯儲即將公布利率決議前，川普再次抨擊了美聯儲主席鮑威爾，稱其「愚蠢」「政治化」，且降息行動「總是太晚」。

川普當時還透露，他曾多次敦促鮑威爾採取行動，但毫無成效。他說：「也許我應該自己去美聯儲，我能做得比這些人更好」。

鮑威爾在川普第一個總統任期內被提名為美聯儲主席，並於2018年2月正式上任，2022年5月在前總統拜登執政期間獲得連任。他目前的任期到2026年5月結束。

根據相關法律規定，美國總統提名美聯儲主席人選後，還需獲參議院的批准。

【研究發現兩種新蝙蝠致命病毒 全球再敲警鐘】

一項在中國雲南果園進行的病毒研究，為全球公共衛生敲響了新的警鐘。

根據期刊《PLOS Pathogens》周二（6月24日）發布的一項研究報告，中國雲南省地方病防治研究所與澳大利亞團隊合作，分析了從2017年至2021年間，在雲南省果園和山洞中採集的142隻10種蝙蝠的腎臟樣本。結果發現了20種過去未被記錄的新型病毒。其中2株病毒與已知「人畜共通」致命病毒：立百病毒（Nipah virus）和亨德拉病毒（Hendra virus）關聯密切，可能對人類健康構成潛在威脅。

報告透露，這兩種分別被命名雲南蝙蝠亨尼帕病毒（Henipavirus）1號和2號的新亨尼帕病毒，是在靠近村莊果園的果蝠（Rousettus leschenaultia）體內發現的。

研究團隊警告說，由於亨尼帕病毒可通過蝙蝠的尿液傳播，並污染水果和水源，它最終會傳染給人類。

研究報告指出：「蝙蝠病毒會通過直接接觸，或『中間』宿主傳染給人類，常與人類攝入了被蝙蝠唾液、糞便或尿液污染的食物或水有關。」

蝙蝠是多種微生物的天然宿主。一種理論認為，此前肆虐全球的中共病毒（新冠病毒）疫情，可能就是源自蝙蝠。但也有人認為，新冠中共病毒來自「實驗室泄漏」或野生動物及毛皮市場販賣的其他動物。

另有專家警告說，他們在中國毛皮養殖場的動物中檢測到數十種病毒，其中部分病毒可能會傳染給人類，引發新一波疫情。

自新冠疫情以來，一些科學家就發出了類似警告。病毒學家愛德華·霍姆斯（Edward Holmes）此前對法新社表示，他認為，全球毛皮養殖業「是新疫情開始的最可能方式之一」。

他說：「我個人認為，應在全球關閉毛皮養殖業。我堅信野生動物貿易是新冠病毒SARS-CoV-2出現的原因，相關毛皮養殖貿易可能輕易導致另一場疫情的爆發。」

【全美運營最糟十城市 六個在加州】

根據財經網站WalletHub最新公布的報告，在全美國治理最差的十個城市中，有六個在加州，其中舊金山排名全美墊底。

這項針對全美148個人口最多城市的運營情況所作的調查顯示，加州有多個城市名列榜單最後10名，其中包括：

斯托克頓（Stockton），第138位；

洛杉磯（Los Angeles），第139位；

長灘（Long Beach），140位；

弗雷斯諾（Fresno），141位；

奧克蘭（Oakland），146位；

舊金山（San Francisco），148位。

該調查根據六大類的36項指標，建立了「服務品質分數」（Quality of Services），將148個城市的分數與人均預算進行對比，以評估城市的營運效率。

WalletHub網站的分析師奇普・盧波（Chip Lupo）在6月17日公布的報告中表示，那些全美治理最佳的城市，都能夠有效地利用預算，為居民提供高品質的財務安全、教育、健康、公共安全與交通服務。許多排名前列城市的人均政府負債也非常低，這有助於未來避免財政危機。

綜合排名全美墊底的舊金山，其財務穩定度的排名為全美第89名、教育第137名、安全第102名、經濟第135名。

舊金山市在「人均長期債務」指標中排第146名，其債務水準是治理最佳城市——懷俄明州卡斯珀市（Casper）的89倍。

在暴力犯罪率方面，加州奧克蘭市與另外五個其它州的城市一起並列全美142位，是全美犯罪率最高的城市之一。

在空氣污染方面，雖然加州擁有全美最嚴格的排放法規，但加州多個城市都位列全美污染最嚴重城市行列。其中，安納罕（Anaheim）、杭亭頓海灘（Huntington Beach）、長灘、洛杉磯和聖安娜（Santa Ana）並列排名143位；而加州河濱市（Riverside）排在最後一名，在全美148個城市中空氣污染最嚴重。

《新聞直擊》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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