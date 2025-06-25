【新聞直擊】美伊下周會 伊若重建核計劃 美國將再次打擊

【新唐人北京時間2025年06月26日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間6月25日，星期二。

今日焦點：川普：美伊下周會談 若核計劃重啟將再次打擊；紐約市長民主黨初選，社會主義者馬姆達尼勝出；亞馬遜在全美擴大Prime當日達和次日達配送範圍；聯邦法官命令川普政府向各州發放電動車基礎設施建設資金；電動車釀禍，載3千輛中國新車的貨船在起火數週後沉沒

【川普：美伊下周會談 若核計劃重啟將再次打擊】

周三（6月25日），總統川普（特朗普）在荷蘭北約峰會記者會上宣布，美國與伊朗代表將在下周舉行會談，以期解決伊朗核計劃問題。

此前，在美國出動B-2遠程轟炸機投擲「地堡炸彈」摧毀了伊朗三個核設施之後，伊朗和以色列結束了為期12天的武裝衝突。

川普表示：「我們下周將與伊朗會談。我們可能會簽署協議，我不知道。」

他還強調，美方並不急於達成協議。他說：「我不在乎是否有協議。我們唯一的要求就是之前的要求：我們不要核武。而且我們已經摧毀了核武。」

此外，川普還指出，如果伊朗重建核計劃，美國將再次實施打擊。

以色列媒體報導稱，此次空襲將使伊朗核計劃倒退「多年」。

在峰會上，北約秘書長呂特（Mark Rutte）讚揚川普促成了以色列與伊朗停火，並稱其為「堅強與和平之人」。

他還稱讚川普成功推動北約成員國（除西班牙外）同意將各國GDP的5%用於防務，取得了「幾十年來的美國總統都未曾有的成就」。

另據報導，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）周二（6月24日）透露，有超過千名伊朗公民非法入境美國，司法部擔心會有伊朗潛伏小組威脅美國國家安全，並已對此「高度警戒」。

2024年，司法部起訴了三名與伊朗有關聯的暗殺陰謀者，目標包括川普。

邦迪還呼籲國會通過川普支持的《大而美法案》，為司法部提供更多資源。

【紐約市長民主黨初選 庫默敗給州議員馬姆達尼 】

紐約市週二舉行了民主黨市長選舉初選，多達12位參選者爭取提名，年僅33歲，自稱民主社會主義者的紐約州眾議員馬姆達尼（Zohran Mamdani）開票一路領先。由於選舉採複雜的「複選排名制」，最終結果將在7月1日公布。

截止到6月24日晚上10點30分，馬姆達尼以43.5%的得票率領先；前州長庫默（Andrew Cuomo）得票36.3%，庫默在當晚11點左右承認敗選。

馬姆達尼本來在民調上一直落後於庫默，但是他越戰越猛，從落後庫默幾十個百分點到初選前一天6月23日在民調中超過了庫默。馬姆達尼採取的是典型的社會主義政綱，如降低紐約人的生活成本，讓租金凍結、讓公交車和托兒所免費、開設城市共有的食品店、大量興建社宅、限制移民暨海關執法局（ICE）人員進入校園與醫院等場所等等，他的主張得到了年輕人和廣大草根民眾的支持。如何實現這些美好理想呢？馬姆達尼誓言「劫富濟貧」——給富人和大公司加稅。

事實上，紐約很多媒體以及商界也都發出了警告：如果馬姆達尼當選，那將是「災難性的」後果。

白宮副幕僚長史蒂芬·米勒在X上寫道：「紐約市的事件是最明確的警告，當一個社會無法控制移民時將會發生什麼。」

庫默之前曾經表示，如果在初選中落選，他將以獨立身分參加11月的普選。所以，今年的紐約市長選舉將打破以往「6月份的民主黨候選人是誰，11月的普選贏家就是誰」的慣例。今年的11月6日可能出現至少4個人競爭的局面，競爭者包括民主黨候選人馬姆達尼、獨立人士庫默、以獨立身分爭取連任的現任市長亞當斯，以及共和黨候選人、「守護天使」創辦人斯利瓦（Curtis Sliwa）。

【Amazon全美擴大Prime當日達和次日達配送】

亞馬遜公司周二（6月24日）宣布，將在2025年底前，將Prime「當日達」和「次日達」配送服務擴展至全美超過4000個小城市、城鎮和農村社區，惠及數千萬客戶。

亞馬遜表示，計劃投入40億美元，到2026年將配送網絡規模擴大三倍，並重點服務偏遠地區，以提升農村客戶的購物便利性。這些客戶通常遠離實體零售店，面臨產品選擇少和配送選項有限的問題。

首批獲益地區包括德克薩斯州北帕德里島（North Padre Island）、愛荷華州阿斯伯里（Asbury）、特拉華州劉易斯（Lewes）和俄亥俄州塞內卡堡（Fort Seneca）。

亞馬遜表示，將利用人工智能幫助預測當地客戶的需求，優化庫存，以滿足特定社區的商品偏好。

Prime會員將可以在手機或電腦下單後數小時內收到商品，涵蓋雜貨、紙巾等日常必需品。

客戶可通過亞馬遜「同日達商店」或商品頁面上的「今日免費配送」標識，確認是否享有新服務。

亞馬遜全球商店首席執行官 道格·赫靈頓（）強調，無論客戶身處何地，都能享受一致的快速配送體驗，滿足日常所需。

儘管面臨經濟和政治挑戰，亞馬遜持續增長。2024年第四季度淨銷售額達1878億美元，同比增長10%；2025年第一季度為1557億美元，增長9%。

【聯邦法官命令川普政府向各州發放電動車資金】

我們來看一項聯邦法院對川普政府的裁決。

《福克斯新聞》報導，美國聯邦地區法官塔娜．林（Tana Lin）24日裁定，川普政府必須向14個州發放電動車建設相關的聯邦資金。這筆錢，原本是拜登政府根據《基礎設施投資與就業法案》批准的，用於鋪設電動車充電網路。

林法官由拜登總統提名，她在裁決中表示，行政部門不應隨意擱置國會通過的法案。她強調：「當行政部門踐踏立法意志，法院有責任恢復權力之間的平衡。」

裁定指出，華盛頓州、科羅拉多州、加州、亞利桑那州等14個州將恢復獲得這筆資金。但明尼蘇達州、佛蒙特州和哥倫比亞特區未能提供足夠證據，證明如果不立即獲得資金將面臨不可彌補的損害，暫時不在此次裁定範圍內。

這筆資金來自2021年通過的1萬億美元基建法案，設立了「國家電動車基礎設施」（NEVI）計畫，撥款50億美元，用於在全國鋪設充電站，建立數據網路，提升充電可靠性。

川普政府解釋，今年早些時候凍結這筆資金，是為了重新審查電動車政策的執行指引，確保方向與新政府的能源政策一致。

不過林法官指出，聯邦公路管理局在2月6日撤銷了原來的電動車指引，也等於叫停了各州已經獲批的項目，導致資金無法發放。

加州總檢察長羅伯．邦塔（Rob Bonta）對法院裁決表示歡迎，並強調應尊重兩黨支持的電動車建設計畫。

法院給川普政府7天時間上訴，否則裁決將於7月2日正式生效。

【載3千輛中國新車的貨船在起火數週後沉沒】

我們來關注一起貨輪沉沒事件。

美聯社報導，國際船舶管理公司黃道海運（Zodiac Maritime）24日發聲明說，旗下汽車運輸貨輪「晨曦邁達斯號」（Morning Midas）在起火數週後，於23日在阿拉斯加阿留申群島附近的國際水域沉沒。

這艘貨輪5月26日從中國煙臺出發，原計畫6月15日抵達墨西哥，船上載有約3,000輛新車，包括奇瑞、長城等中國品牌。6月3日，貨輪航行到北太平洋時，突然冒出濃煙起火。船員試圖滅火失敗後棄船逃生，所幸22人全部獲救。

失火後，貨輪在北太平洋漂流數週，最終沉入海底。

美國海岸警衛隊發言人卡梅隆．斯內爾（Cameron Snell）表示，目前沉沒海域還沒有發現明顯污染。黃道海運已派出兩艘裝備污染控制裝置的船隻現場監測，並計畫增派應急船防止環境災害。

據瞭解，「晨曦邁達斯號」是汽車運輸專用船，長183米、總噸位46,800噸，由中國廈門船舶重工在2006年建造，懸掛賴比瑞亞國旗。船上載有約70輛純電動車、680輛混合動力車。

火災起因目前還不確定，但黃道海運公司表示，起火初期，看到濃煙從停放電動車的甲板上冒出來的。

彭博社引述國際保險公司安聯的報告指出，電動車使用鋰電池增加了航運風險，尤其是大批高價值車輛集中運輸時。

另外，在中國大陸，電動車自燃事件也頻傳。就在本月14日，江西發生一起電動車起火事件，波及社區停車場內16輛汽車；而上月25日，蘇州工業園區也發生電動車自燃事故，同樣造成多輛汽車受損。

《新聞直擊》製作組

（責任編輯：劉明湘）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/25/a103998532.html