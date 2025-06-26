【禁聞】中共收繳護照 嚴控稀土專家

【新唐人北京時間2025年06月27日訊】美中貿易戰中，中共把稀土作為談判的關鍵籌碼。日前，知情人士透露，中共嚴控稀土專家洩密，已下令稀土行業公司提交員工名單，一些專家則被要求上交護照，以確保他們不會出國和洩露機密。

最近幾週，中共商務部要求在中國設立的稀土公司提供員工名單，其中包括專業人員的專長、教育和研究背景及個人資訊。

《華爾街日報》6月26日引述知情人披露，中共的目的是建立一份「稀土專家名錄」，加強監控，防止技術人才外流，防止他們帶著商業機密出國。

知情人士說，一些公司已經被通知要把員工的護照收上來，交給企業或地方政府保管。

前北京律師、民陣加拿大主席賴建平：「中共要把他們這些人牢牢地控制起來，把抓特務的心理又發揮到極致。所以懷疑這些科技人員會吃裡扒外，會投敵叛國，要對他們人身控制。他們的護照，他們的一言一行都要進行審查監控。獨裁專制它害怕所謂的優勢一旦喪失，它少了一種敲詐勒索世界的手段，因此它就緊張。」

中共幾乎壟斷了全球稀土市場。稀土被廣泛用於電動汽車、風力發電機、航空航天等高端製造領域，且在製造過程中是不可或缺的成分。

在美中貿易戰中，中共把稀土當作武器，藉此跟美國討價還價。今年4月，中共實施新的稀土出口許可制度，對全球供應鏈造成衝擊。

賴建平：「中共一直利用這點所謂的資源優勢，拿出來對全世界進行敲詐勒索，動不動要掐人家脖子，動不動就要斷供，不管在政治上還是經濟貿易往來上，在貿易談判、政治談判經常就拿這個來要挾美國西方，作為它的一個所謂的戰略上的一個遏制的手段。其實中共是非常非常短視的。」

分析認為，稀土在地球上並不稀缺，但中共一直把稀土作為國際外交的一個槓桿，一個殺手鐧，最後的結果只會把自己給用殘掉。

賴建平：「這種敲詐勒索現在西方已經逐漸的認識到。所以美國整個歐洲都在想方設法恢復它的稀土的開採冶煉，恢復稀土的研發投資。所以恐怕在不遠的將來，中共的這點所謂的優勢，它就會很自然就會喪失掉。所以這一點，中共這點小算盤，所謂的戰略威懾，資源上的威脅，實際上很快它已經沒有牌可打，最終它自己在這做的結果，它會非常狼狽和很難堪的。」

為應對中共將稀土武器化，近期舉行的七國首腦峰會上，G7領導人制定了「G7關鍵礦產行動計劃」，推動稀土供應多元化，擺脫中共壟斷。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田：「最近幾年，中共實際上已經好幾次的準備把稀土作為一個武器來打擊其它國家，所以其它國家實際上在稀土價格上漲以後，很多稀土已經開礦了。但現在出現一個新的問題，就是電動汽車的快速發展，電動汽車裡面需要這個電池，需要磁鐵，也需要一種重的稀土。這個重稀土提起來，污染更加嚴重，所以其它國家還是沒有。」

據國際能源署（IEA）5月發布的一份報告，中國是全球20種戰略性礦產中19種礦產的主要冶煉國，平均掌握約70%的市場份額。

謝田：「中共現在只不過是在犧牲環境，然後壓低了價格的情況下，它有生產重稀土，提取重稀土的能力。它現在也擔心這些提煉的技術或什麼，被其他國家給挖走。所以它現在開始盯住了中國的這些專家。這可能暫時對其他國家的這種重稀土發展有一點點制約作用，但是因為它並不是什麼特別高新的技術，中共其實也卡不住。」

5月，澳大利亞企業萊納斯稀土在馬來西亞工廠成功從礦石中提取出用於高性能磁鐵的鏑，開始涉足重稀土生產。此外，稀土儲量全球第二的巴西也開始生産磁鐵原料釹及鐠等四種元素，並擴大開發。

編輯/採訪/李韻 後製/鐘元

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