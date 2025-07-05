專業人士：這些清潔習慣不對 浪費錢或有健康隱患

【新唐人北京時間2025年07月06日訊】有時，不正確的居家清潔方法很容易被發現，有時則不然——直到發生意外，例如房屋受損，甚至讓人生病。好消息是，改掉壞習慣通常能節省時間和金錢。這正是你在日常清潔中需要注意的。

1. 使用過多的清潔產品

根據貝克清潔公司（Beck Cleaning and Organization）的老闆克蘭德爾（Becca Crandall）和清潔業務總監羅瑟（Bentley Rosser）介紹，實際上，用洗潔精和溫水就可以清潔整個家。

「我們的觀點是，你不需要針對每個表面都使用特定的清潔劑」，他們表示， 「過量使用產品可能會造成高昂的成本，甚至會造成室內空氣污染。我們建議堅持使用最基本的清潔劑——例如木材、不銹鋼和多功能清潔劑——以最大限度地減少對環境的影響。」

2. 忽視深層清潔

表面清潔固然重要，但深度清潔也同樣重要。 「定期安排深度清潔，清潔那些經常被忽視的區域，例如家具背後或電器內部。」AspenClean總裁兼聯合執行長索科洛夫斯基（Alicia Sokolowski）建議。不這樣做可能會給你帶來更大的麻煩，無論是繁瑣的擦洗還是昂貴的維修。

3. 使用過多的洗衣液

用量越多並不總是意味著越多。你可能會認為使用過量的洗衣液會讓衣物更加乾淨，但你始終應該遵循製造商的指導。 「不這樣做會導致肥皂殘留物堆積，引起皮膚刺激，損壞織物，並對環境造成負面影響。」克蘭德爾和羅瑟說。

4. 不定期吸塵

你的地毯可能看起來很乾淨，但索科洛夫斯基堅持認為，總有比肉眼可見的更多的東西。當你用吸塵器吸走看不見的污垢和過敏原，例如塵蟎和寵物毛髮。吸塵的頻率取決於房間的使用頻率，以及你的過敏症狀（例如打噴嚏和流鼻水）。

5.將清潔產品混合

這一點很重要。 「如果你在清潔時感到頭暈、頭痛或呼吸困難，你很可能正在中毒」，克蘭德爾和羅瑟警告， 「漂白劑和醋之類的化學物質絕不能混合在一起，也不能與其它清潔產品混合，因為它們會產生有毒氣體。」請務必仔細閱讀標籤，除非明確建議，否則避免混合使用。

6. 直接在表面噴灑清潔劑

「你應該先把清潔劑噴到布或海綿上，而不是直接噴在表面上。」索科洛夫斯基說。雖然這聽起來像是增加了一個不必要的步驟，但她堅持認為這種做法「可以防止過度使用，並減少吸入煙霧」。

7. 不清洗清潔工具

想想看：你的海綿、拖把和刷子每次使用都會接觸到家裡最髒的東西。索科洛夫斯基說，不定期清洗和消毒它們會導致它們滋生細菌，並將細菌帶回它們原來的位置。

8. 在不建議的表面使用特定清潔劑

以玻璃清潔劑為例。「大多數玻璃清潔劑都含有氨水或醋，可以分解硬水和污漬等痕跡」，克蘭德爾和羅瑟說， 「花崗岩、木材、金屬或層壓板等表面可能對酸性物質敏感。」在這些表面上使用玻璃清潔劑實際上並不能起到消毒或殺菌的作用，而且隨著時間的推移，可能會導致損壞或變色。

馬桶清潔劑也是如此，它專門用於清除馬桶特有的頑固污漬和細菌。清潔劑通常含有鹽酸或漂白劑，可能會損壞表面塗層、使材料褪色或造成各種損壞。

9. 沒有讓清潔產品靜置足夠的時間

處理頑固污漬時，耐心至關重要。讓清潔產品靜置一會兒，讓其中的化學成分充分發揮作用。 「擦拭前，也應該讓消毒劑達到建議的接觸時間」，索科洛夫斯基解釋， 「這能確保它們有效殺死細菌。」

原文發表於英文大紀元。作者Quincy Bulin來自南方生活（SouthernLiving.com）。南方生活是深入南方文化、食譜、旅行和活動的終極指南。它匯集了食譜、裝飾技巧、娛樂創意和旅遊指南，將南方的精華呈現給您。版權所有2023 Meredith Corporation。由 Tribune Content Agency, LLC 發行。

（責任編輯：林清）

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